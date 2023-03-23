Цифровое рабство откладывается. В России впервые за многие годы выросло число банкоматов

Всего за три месяца российские банки установили более 1500 новых банкоматов, значительная часть которых разместилась в новых регионах. Ранее в стране ежеквартально фиксировалась стремительная убыль таких терминалов. В России, в целом, гигантскими темпами растут объемы вывода средств из банков — в конце 2022 г. они составили 8 трлн руб., и это исторический рекорд, говорящий о том, что россиянам по-прежнему нужны и наличные деньги, и банкоматы, способные их выдать.

Снять деньги стало проще

Многолетняя тенденция к уменьшению количества банкоматов на территории России внезапно сменилась тенденцией к его росту. Это означает, что россиянам стало немного проще снимать деньги со своих счетов, чтобы быть более свободными в праве распоряжаться финансами и не зависеть от наличия у продавца возможности оплаты по карте или стабильности работы банковской ИТ-системы.

Первым на прирост числа банкоматов обратил внимание «Коммерсант». Согласно статистике Центробанка России, на 1 января 2023 г. в стране их насчитывалось около 179,8 тыс. против 178,2 тыс. на 1 октября 2022 г. Статистика обновляется раз в квартал.

Другими словами, всего за три месяца россияне получили доступ к новым банкоматам в количестве около 1600. Пока неизвестно, надолго ли банки взяли курс на расширение их сети, потому что это первый ее прирост с января 2021 г.

В целом, показатели января 2023 г. далеко не рекордные — напротив, это уровень января 2012 г. Если смотреть более масштабную статистику, то «поголовье» банкоматов стабильно убывает с января 2014 г., когда был установлен исторический для России рекорд — более 237,4 тыс. выдающих деньги машин по всей стране.

Все лежит на поверхности

У происходящего с банкоматами есть две основные причины, каждая из которых напрямую или косвенно связана с событиями, начавшимися 24 февраля 2022 г., и их последствиями. Осенью 2022 г. к России присоединились четыре новых региона — ДНР, ЛНР вместе с Херсонской и Запорожской областями. Крупные российские банки постепенно начали развивать на этих территориях свои сети и, в том числе, устанавливать банкоматы — в 2022 г. один только Промсвязьбанк, как пишет «Коммерсант», поставил там 700 своих терминалов.

Вторая причина — это уход из России западных компаний (NCR и Diebold Nixdorf), поставлявших и обслуживавших свои банкоматы, а также обеспечивавших регулярные поступления обновлений их программного обеспечения. Это вынудило банки в срочном порядке подыскивать новых поставщиков, в основном азиатских и экспериментировать с новыми моделями. С этим же, к слову, связана и задержка с вводом в эксплуатацию новой 100-рублевой купюры — из-за старого ПО банкоматы западных компаний не умеют с ней работать. По этой же причине, по всей видимости, задерживается и отказ от 5- и 10-рублевых монет в пользу их бумажных аналогов, которые в современной России оказались дешевле в производстве.

Также банки постепенно переходят на банкоматы отечественного производства. Первопроходцем в этом плане стал «Тинькофф» - как сообщал CNews, он показал первый такой терминал в конце декабря 2022 г., и в планы банка на ближайшее будущее входит увеличение их «популяции» до 1000.

Спрос рождает предложение

Не исключено, что банки стали развивать свои сети банкоматов, ориентируясь на современные тенденции. По информации источников издания, цифровизация денег если не отменяется полностью, то как минимум замедляется, поскольку россияне стали выводить деньги из банков в гигантских количествах.

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Общий объем операций по опустошению счетов в 2022 г. сократился, утверждают источники издания, но при этом в конце 2022 г. был установлен исторический рекорд по величине среднего чека — она превысила 15 тыс. руб. Рекордным стал и суммарный объем снятия наличных денег — в IV квартале он преодолел отметку в 8 трлн руб., и это первый подобный случай за всю историю России.

Вперед, в прошлое

Опрошенные изданием эксперты выявили два базовых фактора роста популярности наличных денег среди россиян. По словам председателя Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, россияне снимают крупные суммы со счетов, чтобы в дальнейшем либо перенести их в другой банк и не платить комиссию за перевод, либо чтобы переместить их за рубеж.

Виктор Достов утверждает, что в России повсеместно сокращается использование наличных средств при оплате товаров и услуг, но с ним в корне не согласен независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков. Он сообщил изданию, что россияне, наоборот, с все большей охотой расплачиваются наличными, и что массовый вывод средств из банкоматов, по его мнению, является индикатором роста в стране «серой» экономики.

Не исключено, что россияне также не хотят зависеть от банковской системы в вопросах хранения и распоряжения своими деньгами. Оплата картой в стране возможна далеко не везде, и также, что бы ни утверждали операторы связи, стабильным мобильным интернетом для перевода на личный счет продавца можно воспользоваться не в любой точке страны. Помимо этого, число мошенников, желающих обманным путем заставить владельца счета перевести им деньги, не уменьшается, как и количество хакерских атак на банковский сектор. В этом плане хранение сбережений в наличных, при том условии, что большинство актуальных банковских предложений не покрывают инфляцию, многие россияне, в теории, могут считать более безопасным.