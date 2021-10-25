Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф

Специалисты Positive Technologies выявили уязвимость в банкоматах Diebold-Nixdorf матах Wincor Cineo с диспенсерами RM3 и CMD-V5 (в настоящее время марка Wincor принадлежит компании Diebold Nixdorf). При наличии доступа к USB-порту контроллера диспенсера атакующий может уста

В Diebold Nixdorf назначен управляющий директор банковского дивизиона подход к партнерской экосистеме и привлечь нескольких клиентов к облачным технологиям Microsoft. В Diebold Nixdorf основными задачами Михаила будут обеспечение устойчивого роста продаж по напр

Хакеры грабят банкоматы с помощью Raspberry PI Чернее некуда Поставщик банкоматов Diebold Nixdorf разослал своим клиентам предупреждение о новой разновидности атак с использов

«Почта Банк» закупает устройства самообслуживания Diebold Nixdorf с функцией ресайклинг «Почта Банк» выбрал компанию Diebold Nixdorf в качестве поставщика 3,2 тыс. устройств самообслуживания с функцией ресайкли

Diebold Nixdorf осуществил пилотную инсталляцию SCO в гипермаркетах «Лента» кта оснастила два гипермаркета в Санкт-Петербурге 14 кассами самообслуживания производства компании Diebold Nixdorf. Установка систем самообслуживания BEETLE /iSCAN EASY в первом пилотном магаз

Diebold Nixdorf выполнит пилотную инсталляцию касс самообслуживания для «Ленты» ение пилотной инсталляции системы SCO (от англ. self checkout — касса самообслуживания) с компанией Diebold Nixdorf и её конкурентом в этой области — компанией NCR. Об этом CNews сообщили в

Diebold предоставит «Альфа-Банку» ПО и услуги для банкоматов печение и оказывать услуги по сервисному обслуживанию сети его банкоматов. Об этом CNews сообщили в Diebold. Ранее «Альфа-Банк» заключил договор с временной администрацией ЦБ России по управлен

IKEA доверила Wincor Nixdorf установку ИТ-решений во всех расчетно-кассовых узлах своей торговой сети и мебели для дома, доверила развитие расчетно-кассовой инфраструктуры своей торговой сети, а также поставку программных решений и обеспечение функционирования систем единственному партнеру — компании Wincor Nixdorf. Компания, головной офис которой расположен в г. Падерборн (Германия), в течение следующих двух лет установит 12 тыс. POS-систем в 300 магазинах IKEA на территории 25 стран. Как

Wincor Nixdorf представил аппаратные и программные решения для банковского самообслуживания Концерн Wincor Nixdorf, мировой поставщик ИТ-продуктов для банков, анонсировал ряд инновационных аппаратных и программных решений для финансовых организаций (электронный кассир, банкомат нового поколен

Diebold и Hendz договорились о партнерстве в области дистрибуции и сервисного обслуживания банкоматов Компания «Диболд Селф-Сервис», российское дочернее предприятие компании Diebold Incorporated, и сервис-провайдер «Хендз холдинг» объявили о заключении партнерского с

ИБ-решение SafenSoft TPSecure 3.7 протестировано на совместимость с банкоматами Diebold Компания SafenSoft сообщила об успешном тестировании банкоматов производства компании Diebold и решения по информационной безопасности SafenSoft TPSecure 3.7 на совместимость. Как рассказали CNews в SafenSoft, в ходе тестирования было подтверждено соответствие технических характ

Symantec и Wincor Nixdorf предлагают защиту для систем банковского самообслуживания Корпорация Symantec и компания Wincor Nixdorf объявили о создании партнерства, направленного на обеспечение безопасности систем банковского самообслуживания различных производителей по всему миру. В портфеле решений для обес

Российский офис Diebold вновь сменил гендиректора и Монголии. Вместе с семьей он переедет в Москву из Барселоны. До нынешнего назначения он работал в Diebold директором по направлению профессиональных услуг в регионе EMEA (Европа, Ближний Вост

«Юниверс» предлагает POS-решение на платформе Wincor Nixdorf Beetle и «1С:Предприятие 8.2» Компания «Юниверс» объявила о выводе на рынок POS-решения Wincor Nixdorf UniPOS Pack на базе POS-терминала Wincor Nixdorf Beetle и кассовой программы «Юниверс: Кассовый терминал UniPOS» на платформе «1С:Предприятие 8.2». POS-решение предназначе

Wincor Nixdorf представила два новых многофункциональных устройства самообслуживания линейки Cineo Компания Wincor Nixdorf дополнила свою линейку продуктов Cineo двумя многофункциональными системами для установки в помещениях. Cineo C2080 представляет собой многофункциональный банкомат для выдачи нал

Банкоматы Diebold с функцией кэш-ресайклинга сертифицированы ЦБ РФ Компания Diebold, поставщик аппаратных и технологических решений для автоматизации банковской деятельн

Diebold показал первый в мире 4G-банкомат На прошедшей январе выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе (Consumer Electronics Show) Diebold показал проект первого в мире банкомата, использующего сети четвертого поколения (4G). Представители Diebold в России пояснили CNews, что продемонстрированный экземпляр представл

Wincor Nixdorf оснастил «Гута-Банк» банкоматами с функцией ресайклинга Компания Wincor Nixdorf сообщила о поставке банкоматов с функцией ресайклинга «Гута-Банку». Право на п

Турецкий почтовый оператор установит еще 600 мультифункциональных банкоматов от Wincor Nixdorf Турецкий почтовый оператор PTT, развивая канал самообслуживания клиентов, установит еще 600 мультифункциональных банковских автоматов производства компании Wincor Nixdorf. Масштабный проект по инсталляции новых банкоматов стартует в начале марта 2012 г. и, как ожидается, будет завершен к концу августа текущего года, говорится в сообщении Wincor. К

Diebold анонсировала новую серию банкоматов Opteva Flex Performance Компания Diebold представила новую серию банкоматов Opteva Flex Performance. Банкоматы обладают соврем

Wincor Nixdorf и «МультиКарта» запустили сервис кросс-продаж на банкоматах сети ВТБ24 Компания Wincor Nixdorf и процессинговая компания «МультиКарта» (дочернее предприятие банка ВТБ, входи

Решение Wibu-Systems на защите банковских приложений Wincor Nixdorf ния Rainbow Security, российский эксперт в области информационной безопасности, сообщила о том, что технология CodeMeter от Wibu-Systems успешно используется для защиты банковских приложений компании Wincor Nixdorf. Wincor Nixdorf является мировым поставщиком ИТ-решений и услуг для розничных банков и коммерческих предприятий. Для защиты приложений, разработанных специально для банков

Diebold представил новые решения для предотвращения скимминговых атак на банкоматы Компания Diebold представила модернизированную лицевую панель банкоматов семейства Opteva и новую услугу Opteva BezelSentry Service, благодаря которым банки смогут не только обнаруживать скимминговые ат

Разработано продвинутое решение для блокировки банковской карты по SMS Решение Diebold MobiTransact Card Lock для защиты банковских карт и счетов от мошенников предоставит держателям карт возможность открыть или запретить доступ к счету через банкомат или POS-устройство.

Diebold предлагает новое решение для защиты банковских карт и счетов от мошенничества Компания Diebold представила новое решение Diebold MobiTransact Card Lock, призванное помочь клиентам банков защитить свои карты от несанкционированного доступа или мошеннических действий. Die

Diebold представила прототип первого в мире виртуального банкомата Компания Diebold сообщила о создании совместно с компанией VMware прототипа первого в мире виртуального банкомата на базе технологии виртуализации. «Виртуализация полностью изменит процесс внедрения нов

Diebold нашел замену директору, погоревшему на отношениях с «Ланитом» Как стало известно CNews, Валерий Храбров, до января 2011 г. возглавлявший российское представительство SAS, назначен гендиректором поставщика банкоматов и банковского ПО Diebold в России, СНГ, Грузии и Монголии. Гендиректором SAS в России Храбров работал с 2006 г. До этого он занимал должность менеджера по развитию бизнеса, а затем директора по продажам в той ж

Поющий банкомат от Diebold В мире появился банкомат Diebold, выдающий деньги под музыкальный аккомпанемент. Он стал частью уникального творения художников Аллора и Кальсадилья, представленного в американском павильоне на 54-й международной худож

Diebold и ITV | AxxonSoft выводят безопасность банкоматов на новый уровень Компания Diebold, мировой производитель комплексных систем самообслуживания и безопасности для банков, и компания ITV | AxxonSoft, разработчик интегрированных систем безопасности и видеонаблюдения, сооб

Diebold поставит «Совкомбанку» более 200 банкоматов Компания Diebold поставит для «Совкомбанка» более 200 компактных терминалов Opteva 522 для выдачи нали

Прекратив продавать Diebold, «Ланит» рассказывает банкам об опасности его банкоматов По информации CNews, компания «ЛАН АТМсервис» рассылает банкам письмо под заголовком «Информация об уязвимости банкоматов Diebold Opteva и предложение сотрудничества в части аудита и расследований» (копия имеется в распоряжении CNews, см. ниже). В нем сообщается, что в «июле-декабре 2010 г. ряд ведущих российских

Diebold представила новый уличный банкомат Opteva 522 Компания Diebold представила новый уличный банкомат Opteva 522 с устойчивым к погодным условиям корпусом, а также входящими в базовую комплектацию функциями подогрева и опциональной системой кондиционир

Продажа департамента «Ланита» в Diebold привела к международному скандалу Как рассказали CNews два независимых источника, российское подразделение американского поставщика банкоматов и банковского ПО Diebold планировало приобрести департамент банковских технологий у российской группы «Ланит». Diebold сотрудничал с «Ланитом» на протяжении 13 лет. Российский интегратор стал дистрибутор

Российскую «дочку» Diebold заподозрили во взятках чиновникам Американская компания Diebold - разработчик решений для автоматизации банковской деятельности – в июле 2010 г. объя

Diebold будет поставлять банкоматы и ПО турецкому банку Vakifbank Vakifbank, многопрофильная финансовая организация и пятый по величине банк Турции, и компания Diebold подписали контракт на поставку банкоматов и программного обеспечения в рамках масштабной модернизации ATM-сети банка. Установка устройств начнется в ближайшие дни после завершения специ

Diebold представил новый портфель решений для борьбы со скиммингом Компания Diebold представила комплексный портфель решений для защиты от скимминга (незаконного считывания информации с банковских карт), призванный помочь банкам эффективнее бороться с карточным мошенни

Diebold и «Золотая Корона» представили совместное решение для банкоматов Компания Diebold и платежная система «Золотая Корона» представили совместно разработанное решение для банкоматов. Комплекс приложений на основе мультиплатформенной технологии Agilis позволит банкоматам

Diebold предоставит услуги аутсорсинга «Ситибанку» Компания Diebold и КБ «Ситибанк» объявили о подписании долгосрочного контракта по предоставлению услуги аутсорсинга и оборудования. Контракт предусматривает комплексное обслуживание банкоматной сети «Си