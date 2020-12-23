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В Diebold Nixdorf назначен управляющий директор банковского дивизиона

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Diebold Nixdorf сообщила о назначении Михаила Рыбчинского на должность управляющего директора банковского дивизиона. В новой роли Михаил возглавит процесс цифровой трансформации российского офиса одного из крупнейших производителей программного и аппаратного обеспечения для финансовых институтов в мире и в России.

В активе Михаила более чем 17-летний опыт работы в высокотехнологичных компаниях. Последние пять лет Михаил возглавлял департамент по работе с государственными и общественными организациями Microsoft Россия и входил в совет директоров российского офиса корпорации.

За время работы Михаила на этой должности, ему удалось существенно развить бизнес с государственными заказчиками, стартовать ряд проектов по цифровой трансформации, значительно переработать подход к партнерской экосистеме и привлечь нескольких клиентов к облачным технологиям Microsoft.

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В Diebold Nixdorf основными задачами Михаила будут обеспечение устойчивого роста продаж по направлениям hardware, software и services, внедрение лучших практик цифровой трансформации и интеграционных проектов для банковского бизнеса, подготовка и запуск новых каналов продаж, таких как ATM as a Service, а также развитие партнерской сети.

Михаил закончил Московский государственный университет им. Ломоносова, факультет общей экономики, и несколько дополнительных сертификаций известных бизнес школ INSEAD, LBS и Wharton. Он женат и воспитывает двоих детей. Интересуется спортом, в особенности crossfit и горными лыжами.

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