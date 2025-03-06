Получите все материалы CNews по ключевому слову
CSI Set Mark Centrum Set Mark Alco
CSI Set Mark Centrum и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8292 1
|CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 43 1
|Manzana Group - Манзана 24 1
|Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 155 1
|Минфин РФ - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 88 1
|CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 90 6
|CSI Set Touch 4 2
|ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 395 1
|CSI Пирит 2Ф 2 1
|CSI Set Loyalty 5 1
|1С-Рарус Торговый комплекс 29 1
|CSI Set Kit 7 1
|Маришин Игорь 1 1
|Войцик Татьяна 1 1
|Малиновский Илья 1 1
|Егоров Виктор 1 1
|Бельчиков Вячеслав 3 1
|Лексин Олег 19 1
|Гришин Сергей 8 1
|Анкудинов Алексей 24 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344951, в очереди разбора - 765085.
Создано именных указателей - 170187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.