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CSI Set Mark Centrum Set Mark Alco


06.03.2025 Инновации в салонах дизайнерской мебели SKDesign: быстрые покупки для интерьеров — на новых кассах 1
05.07.2024 Работа с маркировкой, сигналы на КСО, централизованная продажа пакетов — в весенне-летнем обзоре новинок для ритейлеров от CSI 1
14.12.2022 «Покупочка» сэкономила 2 млн рублей на чековой ленте и усилила контроль продаж маркированной продукции 3
22.06.2021 Fix Price внедряет систему учета и контроля оборота маркированного товара 2
05.02.2021 Вячеслав Бельчиков -

Технологии самообслуживания в ритейле нужны не для сокращения издержек

 2
19.06.2020 «Глобус» запустил новые инструменты для бизнеса в российских магазинах 1
07.05.2020 CSI разработала решение для централизованного учета маркированных товаров в торговой сети 2
28.11.2019 Торговая сеть «Реал» ускорила работу касс c помощью Set Retail 10 1
28.11.2019 Торговая сеть «Верный» внедрила фронт-офисную систему Set Retail 10 1

Публикаций - 9, упоминаний - 14

CSI Set Mark Centrum и организации, системы, технологии, персоны:

8292 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 43 1
Manzana Group - Манзана 24 1
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 155 1
Лента - Сеть розничной торговли 2096 3
X5 Group - Покупочка - ПокупАЛКО - Га-га - сеть универсамов 1 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 83 1
Верный - торговая сеть 291 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 47 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 65 1
Минфин РФ - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 88 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5116 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4438 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31065 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2362 4
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 168 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24347 2
Маркировка - Marking 1079 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4769 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1740 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6871 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5922 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12545 1
Trigger - Триггер - триггерная система 280 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 636 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12142 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 466 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12058 1
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 170 1
Desktop computer - Системный блок - системник 440 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1429 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7174 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21362 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11148 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1536 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4069 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6074 1
Оцифровка - Digitization 4593 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29979 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10190 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13980 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4040 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11255 1
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 90 6
CSI Set Touch 4 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 395 1
CSI Пирит 2Ф 2 1
CSI Set Loyalty 5 1
1С-Рарус Торговый комплекс 29 1
CSI Set Kit 7 1
Маришин Игорь 1 1
Войцик Татьяна 1 1
Малиновский Илья 1 1
Егоров Виктор 1 1
Бельчиков Вячеслав 3 1
Лексин Олег 19 1
Гришин Сергей 8 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145861 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43495 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17525 2
Польша - Республика 1964 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1303 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3110 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1386 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2967 1
Европа 21820 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24321 6
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 349 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1333 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5052 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2179 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1669 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4176 1
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Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 806 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9932 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 262 1
Азартные игры - Лотерея 208 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 707 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48427 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3677 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7685 1
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