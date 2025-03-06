Инновации в салонах дизайнерской мебели SKDesign: быстрые покупки для интерьеров — на новых кассах

В 2024 г. салоны дизайнерской мебели SKDesign расширили ассортимент своих салонов товарами для интерьера и открыли для покупателей возможность приобретать их непосредственно в шоуруме. Для этого все салоны были оснащены классическими кассами. Кассовое ПО Set Retail, как и кассовое оборудование под проект, предоставила компания CSI.

SKDesign — бренд современной дизайнерской мебели. В нескольких городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, открыты фирменные салоны-шоурумы, где можно ознакомиться с ассортиментом и сделать заказ с помощью консультанта. Основной витриной для покупателей является сайт компании: после отправки запроса с клиентом связывается персональный менеджер для обсуждения деталей заказа и доставки. Доставка доступна по всей России. Качество обслуживания клиентов — приоритет компании.

В 2024 г. SKDesign решили предложить своим покупателям новый формат и расширили ассортимент сопутствующими и небольшими по габаритам товарами для интерьера, которые можно приобрести «здесь и сейчас». Без оформления заказа и ожидания доставки в шоурумах можно купить пуфы, коврики, декор, стулья, пледы, посуду, полотенца и прочее.

Встал вопрос, как обслуживать поток таких покупок. Через прежнюю модель предзаказов в ERP-системе — функционально неудобно и долго, поэтому все шоурумы нужно было оборудовать классическими онлайн-кассами. За поддержкой проекта SKDesign обратились в компанию CSI и через три месяца в петербургском шоуруме на улице Жуковского заработала первая касса.

Компания использует стандартные возможности кассовой системы Set Retail и два модуля. Set Mark дополнительно контролирует оборот маркированной продукции — в данном случае, товаров из категории «текстиль», перечень которых в ассортименте SK Design будет только расти. Модуль Set Kit поддерживает работу на кассе с заказами («мягкими чеками»). ИТ-специалисты SKDesign самостоятельно, используя возможности API и документацию CSI, настроили интеграцию с «1С» — для передачи мягких чеков из ERP на кассу.

Как и раньше, покупка мебели в салоне, особенно в индивидуальной конфигурации или расцветке, оформляется консультантом на рабочем месте в ERP — и на кассу передаётся мягкий чек для оплаты. Если же покупателя интересует доступный для продажи сопутствующий товар из зала, он идет сразу на кассу.

Оборудование под проект также предоставили CSI: сенсорные кассы с двумя экранами (для кассира и покупателя), а в некоторых салонах обновлена контрольно-кассовая техника. В Set Retail можно редактировать дизайн чеков — и на новых ККТ «Вики Принт 80+Ф», к примеру, теперь печатаются чеки с логотипом SKDesign.

Планируется, что в I квартале 2025 г. количество салонов-шоурумов SKDesign вырастет до девяти.

Евгений Гришин, ИТ-директор SKDesign: «Мы всегда стараемся чутко реагировать на тренды и запросы клиентов SKDesign. Этот проект — ответ на один из них. Пришло время расширить ассортимент салонов для более комплексного взаимодействия покупателей с брендом, дать возможность покупать красивые и небольшие товары сразу в шоуруме.

С командой CSI было работать комфортно и удобно. Мы приятно удивлены качеством документации к продуктам Set — все очень подробно, с примерами. У наших программистов, которые делали интеграцию с «1С», вопросов было минимум. Не буду приводить названия других компаний в качестве анти-примера, но, поверьте, такие вещи особенно чувствуются в сравнении.

На этапе отладки небольшие вопросы были, но быстро решились. Обновлением системы на кассах мы сейчас занимаемся сами, все понятно. Мы планируем поддерживать выбранный вектор: сайт компании также модернизируем в сторону классического интернет-магазина, чтобы можно было, как и в салоне, добавить в корзину готовые предметы интерьера»

Илья Малиновский, руководитель команды проекта в CSI: «Мы были рады поддержать SKDesign на пути ассортиментного развития. Уверены, поклонники этого премиального бренда уже оценили шаг со стороны компании — и с удовольствием делают покупки в салонах SKDesign для поднятия настроения и совершенствования своих интерьеров. Нам приятно, что это происходит на кассах с Set Retail. Благодарим ИТ-команду за доверие и приятное сотрудничество в рамках проекта!».