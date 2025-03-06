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CSI Set Kit
CSI Set Kit и организации, системы, технологии, персоны:
|Pirit - Пирит 84 2
|1С 8292 1
|Mindbox - Майндбокс 21 1
|Caravan - Караван 89 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2096 3
|Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 83 2
|Магнит - Дикси - Сеть магазинов 160 1
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
|Дионис ГК 1 1
|ГПБ - Газпромбанк 1090 1
|CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 90 6
|ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 675 1
|CSI Set Touch 4 1
|Linux OS 10049 1
|CSI Set Mark Centrum - Set Mark Alco 9 1
|Microsoft Windows 15756 1
|Носова Ирина 4 2
|Рожков Сергей 1 1
|Войцик Татьяна 1 1
|Цвигун Игорь 1 1
|Малиновский Илья 1 1
|Неумоев Павел 1 1
|Анкудинов Алексей 24 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145861 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43495 3
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17525 1
|Россия - ПФО - Пензенская область 596 1
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