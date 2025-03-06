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CSI Set Kit


06.03.2025 Инновации в салонах дизайнерской мебели SKDesign: быстрые покупки для интерьеров — на новых кассах 1
21.12.2022 «Дикси» завершила масштабный ИТ-проект: повысила надежность кассовой системы и запустила самообслуживание 1
07.06.2021 Сеть магазинов «Домовой» расширила возможности работы с заказами на кассе 1
28.12.2020 ГК «Дионис» сократила расходы на ИТ с новой кассовой системой 1
19.06.2020 «Глобус» запустил новые инструменты для бизнеса в российских магазинах 1
21.01.2020 7700 касс под управлением 1 сервера: Fix Price завершил ИТ-модернизацию 1
28.11.2019 Сеть Fix Price модернизировала торговые и бизнес-процессы в российских магазинах с помощью решений CSI 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

CSI Set Kit и организации, системы, технологии, персоны:

Pirit - Пирит 84 2
8292 1
Mindbox - Майндбокс 21 1
Caravan - Караван 89 1
Лента - Сеть розничной торговли 2096 3
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 83 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 160 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Дионис ГК 1 1
ГПБ - Газпромбанк 1090 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5116 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4438 6
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2362 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31065 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12545 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6871 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7174 3
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2344 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11255 2
Desktop computer - Системный блок - системник 440 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24347 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29979 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12058 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6717 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11481 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 724 1
ОФД услуги - ФФД - формат фискальных документов 19 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10190 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 598 1
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 168 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1429 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1060 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2535 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16220 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6074 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4069 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12142 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7455 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4769 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25583 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12752 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10336 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4788 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1740 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11148 1
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 90 6
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 675 1
CSI Set Touch 4 1
Linux OS 10049 1
CSI Set Mark Centrum - Set Mark Alco 9 1
Microsoft Windows 15756 1
Носова Ирина 4 2
Рожков Сергей 1 1
Войцик Татьяна 1 1
Цвигун Игорь 1 1
Малиновский Илья 1 1
Неумоев Павел 1 1
Анкудинов Алексей 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 145861 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43495 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17525 1
Россия - ПФО - Пензенская область 596 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24321 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13709 4
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1333 4
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 610 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2281 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2179 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2440 2
Азартные игры - Лотерея 208 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5052 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1258 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 225 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4924 1
Duty free shop - Магазин беспошлинной торговли 16 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1669 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5806 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344951, в очереди разбора - 765085.
Создано именных указателей - 170187.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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