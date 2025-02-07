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Duty free shop Магазин беспошлинной торговли

Duty free shop - Магазин беспошлинной торговли


07.02.2025 Что россияне покупали в онлайне и офлайне в 2024 году — исследование «ЮMoney» 1
28.12.2020 ГК «Дионис» сократила расходы на ИТ с новой кассовой системой 1
24.08.2020 Банк «Дом.рф» в партнерстве с OneTwoTrip запустил сервис для организации путешествий 1
12.08.2020 Клиенты банка «Дом.рф» получили возможность оформить мультивалютную карту пакета услуг «Премиальный» дистанционно 1
12.11.2018 Дайджест InfoWatch: как данные утекают по вине руководителей 1
03.08.2018 Объем транзакций по картам UnionPay увеличился более чем на 40% 1
04.06.2018 Райффайзенбанк запустил эквайринговое обслуживание и прием в банкоматах карт UnionPay 1
03.10.2017 Банк «Русский Стандарт» открыл доступ к Alipay в магазинах беспошлинной торговли аэропорта Шереметьево 1
04.08.2010 «Комстар» и МТС запустили бесплатный Wi-Fi в «Терминале D» аэропорта «Шереметьево» 1
26.05.2010 МТС открыла зоны бесплатного Wi-Fi-интернета в аэропортах Москвы 1
16.07.2009 IBS автоматизировала бизнес-процессы «Трэвел Ритейл Домодедово» 1
04.04.2008 Expertek IBS автоматизировала магазины Lotte Duty Free 1
14.12.2004 "Техмаркет" открыл еще одно интернет-кафе в Домодедово 1
02.04.2002 "Пилот" автоматизировала контроль отгрузки продукции на фабрике "Филип Моррис Ижора" 1
28.02.2002 "Пилот" расширила гарантию на POS-терминалы Fujitsu TeamPoS 4000 до 3 лет 1
06.09.2001 "Пилот" осуществила проект комплексной автоматизации магазинов Duty Free компании Weitnauer East 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Duty free shop и организации, системы, технологии, персоны:

Zebra Technologies 145 3
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 154 3
Пилот - Бизнес решения для торговли 32 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12687 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 2
Cisco Systems 5118 2
Fujitsu 2041 2
Monarch Marking Systems 6 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
ICL ГК 382 1
HP 3Com 677 1
Caravan - Караван 89 1
Fujitsu-ICL 6 1
IBM - International Business Machines Corp 9444 1
Alibaba Group 423 1
InfoWatch - Инфовотч 1016 1
Maykor Expertek - Экспертек 32 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 339 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 440 4
X5 Group - Перекрёсток 549 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 3
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 3
X5 Group - Перекрёсток-Мини 4 3
Киномир - Кодак-Киномир 12 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 492 2
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 2
Toyota Motor - Denso Corporation 36 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 2
Lotte - Лотте - бизнес-центр 21 2
Ароматный мир 7 2
Lotte Duty Free 4 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1637 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 44 1
Дионис ГК 1 1
Евросеть Техмаркет 80 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 90 1
TJ Collection - Ти Джей Коллекшн 10 1
Русский стандарт Банк 444 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 1
Travel Retail - Трэвел Ритейл 2 1
Новард Эконика - Женская обувная сеть 21 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66390 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30829 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4416 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2310 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12558 3
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2198 3
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Honeywell Metrologic 52 3
China UnionPay QuickPass - сервис бесконтактных платежей 5 2
Linux OS 9990 1
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 89 1
CSI Set Kit 6 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
ICL Team PoS 1 1
Pervasive SQL 6 1
IBS UniFo 1 1
Microsoft Windows 15699 1
IBS Trade House 10 1
Alibaba Group - AliPay 71 1
Fujitsu TeamPOS - Fujitsu TP - POS-система 13 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 832 1
Цзигуан Фань 4 2
Ройтберг Павел 40 2
Обоянцев Дмитрий 1 1
Шитиков Евгений 10 1
Литвинов Данила 3 1
Крохин Алексей 5 1
Говорушко Сергей 1 1
Булгаков Никита 1 1
Коноплев Максим 1 1
Paquette Jennifer - Пакетт Дженнифер 1 1
Pucino Melissa - Пучино Мелисса 1 1
Belkacimi Ahmed - Белкасми Ахмед 1 1
Рожков Сергей 1 1
Емельянова Инна 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 144887 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43310 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52174 3
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Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 136 3
Румыния - Бухарест 53 3
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Грузия 1243 1
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Германия - Федеративная Республика 12699 1
Япония 13297 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2492 1
Украина 7620 1
Южная Корея - Республика 6657 1
США - Пенсильвания 359 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 233 1
США - Гуам - Марианские острова 40 1
Россия - ПФО - Пензенская область 595 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24181 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48160 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5020 7
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1699 6
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6257 3
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 563 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 505 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3493 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 608 2
FinTech - Private Banking - Персональное банковское обслуживание 31 1
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5846 1
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Интернет-кафе 309 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5742 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 506 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 1
Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 91 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 223 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2394 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1148 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6996 1
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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