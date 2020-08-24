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Банк «Дом.рф» в партнерстве с OneTwoTrip запустил сервис для организации путешествий

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Банк «Дом.рф» совместно с партнером OneTwoTrip запустил сервис для организации путешествий – travel.domrfbank.ru. Здесь можно приобрести авиа- и железнодорожные билеты, забронировать гостиницу, арендовать автомобиль. Банк предусмотрел повышенный кэшбэк в размере 10% при бронировании отеля и в размере 5% при покупке билетов и аренде авто с помощью нового сервиса.

«В условиях пандемии люди стали активно путешествовать по России, искать варианты оптимизации бюджета и управления расходами. Мы проанализировали клиентское поведение и разработали механизм стимулирования внутреннего туризма, позволяющий планировать путешествия с существенной экономией – за счет повышенного кэшбэка на основные расходы, связанные с поездкой. При совершении покупок с помощью нашего сервиса возврат средств происходит напрямую – на карту клиента, в то время, как на рынке в основном предлагаются привилегии в виде бонусов или милей», – отметил Данила Литвинов, заместитель председателя правления банка «Дом.рф».

«Мировая пандемия и режим самоизоляции оказали большое влияние на нашу привычную жизнь: путешествия пришлось отложить на несколько месяцев, а доступ за границу у туристов из России все еще ограничен. И сейчас наступил период, когда тревел-индустрия начинает восстанавливаться и у людей вновь появляется возможность отправляться в поездки на уикэнд или в полноценный отпуск. Мы рады предоставить клиентам банка "Дом.рф" удобный портал для покупки билетов на самолеты и поезда, бронирования отелей и аренды авто и получения кэшбэка с каждого оформленного заказа», – сказал Никита Булгаков, руководитель b2b-направления сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Кэшбэк в размере 10% на бронирование отелей действует для владельцев любых карт банка «Дом.рф». Также для держателей пакета услуг «Премиальный» и клиентов Private Banking предусмотрен возврат средств в размере 5% при оплате авиабилетов, аренде автомобилей, покупок на АЗС, в магазинах Duty Free, ресторанах, кофейнях, а также на другие развлечения. Держатели остальных карт дополнительно получают вознаграждение в размере 5% на покупки в категориях «Дом», «АЗС», «Образование», «Книги» и 0,5% на все другие покупки.

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