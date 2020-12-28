ГК «Дионис» сократила расходы на ИТ с новой кассовой системой

Пензенские розничные сети «Караван» и Duty Free (входят в состав ГК «Дионис») перевели кассы всех 218 магазинов на Set Retail 10. С новой кассовой системой удалось на 30% сократить ИТ-ресурсы на поддержку, избавиться от существенной части ежегодных расходов на обновление ПО и на 3% ускорить обслуживание покупателей.

Предыдущее кассовое решение не поддерживало централизованное управление, что осложняло изменение настроек касс и обновление версий, а за доработки, в том числе вызванные законодательными изменениями, приходилось платить дополнительно. После изучения рынка кассового ПО, в шорт-лист ритейлера попали 2 решения, максимально соответствующие требованиям ГК по функциональности. Set Retail 10, разработка компании CSI, показала соответствие на 95% — и с августа 2020 года система управляет всеми 680 кассами магазинов.

Ритейлер отказался от внешней системы лояльности, которую использовал до обновления, в пользу встроенного модуля лояльности Set Retail и активно использует его скидочные механики — скидки, купоны, акционные цены, наборы и другое. Кроме того, ИТ-специалисты сети вернулись к развитию бонусной системы собственной разработки, написали плагин и интегрировали её с Set Retail — эта система отвечает за начисление бонусов сотрудникам и подарочные карты сети.

Реализована поддержка специфичных бизнес-процессов — печать ценников с кассового места, настройка под региональные ограничения по времени торговли алкоголем, округление копеек чека только при наличной оплате и другие. Сервис Set Kit используется в связке с мобильным приложением для работы с интернет-заказами покупателей.

С внедрением Set Retail 10 ИТ-ресурсы на техподдержку системы сократились на 30% — в том числе поэтому количество сотрудников в службе ТП сократилось с 10 до 6. Раньше для обновления версии кассового ПО во всех сетях требовалась неделя и удаленное подключение к каждой кассе. Теперь это делается быстро и «из одного окна». Кроме того, кассовые компьютеры работали под управлением ОС Windows — и четверть задач в службу поддержки были связаны с вирусной активностью. С переходом на Set Retail на ОС Linux этой проблемы на кассах не стало и общее количество инцидентов с вирусным поражением сократилось в разы.

Закупка лицензий ОС и «антивируса» были существенной статьёй расходов при открытии магазина. Если взять среднее значение прежних расходов, то в масштабах ГК при существующем графике открытий экономия составит свыше 1 миллиона рублей в год. Все обновления Set Retail бесплатны. Система всегда готова к работе с маркированными товарами, поддержке новых ФФД, изменениям в налоговом законодательстве.

Пилотный проект в двух магазинах прошёл в мае 2020 года, после чего началось двухэтапное тиражирование системы на все кассы силами ИТ отдела ГК «Дионис».

Сергей Рожков, начальник ИТ отдела ГК «Дионис», сказал: «Замена кассового решения в наших магазинах решила несколько задач — мы снизили стоимость владения системой, обеспечили технологичное централизованное управление парком оборудования и даже ускорили работу касс. Тщательная организационная подготовка — при поддержке коллег из CSI — позволила нам фактически за месяц перевести на Set Retail 218 магазинов без остановки процесса. Готов делиться опытом».