Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189551
ИКТ 14634
Организации 11348
Ведомства 1493
Ассоциации 1078
Технологии 3545
Системы 26548
Персоны 82226
География 3018
Статьи 1574
Пресса 1270
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

США Гуам Марианские острова

США - Гуам - Марианские острова

СОБЫТИЯ


26.01.2026 Microsoft сдала ФБР ключи шифрования для взлома защищенного ноутбука 1
08.04.2025 Билайн расширяет международную сеть роуминга и улучшает качество связи 1
09.08.2024 В американских СМИ опасных хакеров из Китая быстро меняют на русских 1
21.11.2022 Минздрав США шпионит за пользователями Android через приложения, которые нельзя удалить 1
12.11.2018 Дайджест InfoWatch: как данные утекают по вине руководителей 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
24.04.2017 Сын депутата Госдумы получил рекордный тюремный срок за хакерство 1
26.08.2016 Сыну депутата Госдумы грозит 34 года тюрьмы за хакерство и мошенничество 1
14.10.2014 Октябрь - месяц iPhone 6 ещё в 36 странах мира 1
31.07.2014 Роман Селезнев, «русский хакер» и сын депутата, остался в американской тюрьме 2
11.07.2014 Депутат Госдумы Селезнев пообещал $50 тыс. за видео задержания своего сына, обвиняемого США в хакерстве 1
08.07.2014 МИД РФ назвал похищением задержание спецслужбами США российского хакера 1
08.07.2014 Депутат Госдумы: «Я сомневаюсь, что мой сын - хакер» 2
08.07.2014 В США арестовали русского хакера. Ожидаемый тюремный срок - 30 лет 2
16.01.2014 Tele2 подвела итоги новогоднего роуминга 1
27.09.2013 Сине-зеленые водоросли – неведомая угроза здоровью? 1
13.11.2012 Обнаружены предшественники РНК 1
24.05.2010 Истребители F-22A перебрасываются на Гуам и в Японию 1
22.12.2008 Контингенты F-22A Raptor разместят в Японии и на Гуаме 1
11.12.2008 «МегаФон» организовал роуминг с Фиджи 1
04.08.2008 Начинается массовая консервация В-52Н 1
24.07.2008 На Гуаме F-22A Raptor отработают завоевание господства в воздухе и прорыв ПВО 1
21.07.2008 ВВС США потеряли В-52H во время воздушного парада 1
18.07.2008 F-22A Raptor с Аляски переброшены на Гуам 1
17.06.2008 23 февраля 2008 года: капельки воды привели к трагедии 1
23.05.2008 США провели испытания межконтинентальной ракеты 1
21.04.2008 Бомбардировщики B-2 возобновляют полеты 1
11.03.2008 Бомбардировочную авиацию США преследуют праздничные аварии 1
27.02.2008 Катастрофа В-2: новые подробности 1
27.06.2007 GameStop открывает тысячный зарубежный магазин 1
28.04.2007 КНДР: новые ракеты средней дальности 1
29.03.2007 Китай построит авианесущий флот 1
14.12.2006 "Мегафон Северо-Запад" открыл роуминг на Северных Марианских островах 1
02.06.2006 Южную Азию и США соединит кабель для широкополосной связи 1
19.05.2006 КНДР готовит ракетный сюрприз для Буша 1
19.05.2006 КНДР готовит ракетный сюрприз для Буша 1
09.12.2005 В интернете появились секретные коды японских аэропортов 1
26.05.2004 Motorola расширила возможности использования мобильников в качестве "уоки-токи" 1
09.01.2002 Подводный оптический кабель между Австралией и Японией введён в коммерческую эксплуатацию 1
15.08.2000 TyCom получила $171 млн. контракт на прокладку подводного кабеля между Австралией и Японией 1

Публикаций - 42, упоминаний - 45

США и организации, системы, технологии, персоны:

Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 3
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 217 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3143 2
МегаФон 10027 2
Microsoft Corporation 25301 2
Apple Inc 12709 2
Spirit DSP - Спирит Корп 475 2
NTT Com - NTT Communications 86 2
MCI Worldcom 125 2
KillNet - Хакерская группировка 17 1
Samsung Electronics 10684 1
InfoWatch - Инфовотч 1097 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9224 1
Lenovo Motorola 3530 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 456 1
Blizzard Entertainment 334 1
Google LLC 12313 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 567 1
VNPT - Vietnam Posts and Telecommunications Group - Вьетнамская почтовая и телекоммуникационная группа 20 1
REvil - Хакерская группировка 51 1
Cirrus Logic Inc 56 1
SoftBank Telecom - Japan Telecom - Softbank Mobile - SoftBank BB 90 1
Tyco International 79 1
PLDT - Philippine Long Distance Telephone 14 1
StarHub 41 1
Usaha Tegas - Maxis Berhad - Maxis Communications Bhd - Maxis Mobile 19 1
Phoenix Zoo 3 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 535 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8271 1
Neiman Marcus 11 1
Boeing 1019 1
Royal Dutch Shell - Шелл 224 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 359 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Lotte - Лотте - бизнес-центр 22 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 234 1
GameStop 28 1
Lotte Duty Free 4 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 931 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3561 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 441 2
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 21 2
Судебная власть - Judicial power 2410 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 1
Five Eyes - FVEY - AUSCANNZUKUS 16 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4817 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1175 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 57 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 113 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 56 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 467 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
Китай - Государственный совет КНР - Министерство промышленности и информатизации КНР - Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности Китая 15 1
ЛДПР 110 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
Green Beret Foundation 1 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 45 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31912 8
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8777 4
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2570 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13329 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 4
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1081 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7038 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7652 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25686 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73617 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17148 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7745 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12726 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1263 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8802 2
Пропускная способность - Bandwidth 1832 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 2
Соцсеть - Веб-форум - Web Forum 99 2
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 585 2
Транспорт - Бортовой компьютер - бортовая ЭВМ - Бортовые и встраиваемые системы - Бортовые вычислительные блоки - Board Computer 131 1
HRM - Расчет отпуска 698 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3799 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9412 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4689 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7695 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 336 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2350 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14993 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8465 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 698 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 3
Boeing B-52 Stratofortress 12 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1909 2
Powercom Raptor - Серия ИБП 76 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7396 1
Google Android 14768 1
Apple iOS 8298 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3447 1
Microsoft Azure 1468 1
Apple iPhone 6 4861 1
Google APIs - Google Application Programming Interfaces 19 1
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 84 1
Селезнев Валерий 11 7
Селезнев Роман 9 7
Rodgers Ken - Роджерс Кен 4 1
Cox Paula - Кокс Паула 6 1
Goldstein Eric - Гольдштейн Эрик 3 1
Jones Richard - Джонс Ричард 3 1
Путин Владимир 3376 1
Быков Сергей 28 1
Маркин Алексей 4 1
Paquette Jennifer - Пакетт Дженнифер 1 1
Pucino Melissa - Пучино Мелисса 1 1
Belkacimi Ahmed - Белкасми Ахмед 1 1
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 33 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 174 1
Psaki Jennifer - Псаки Дженнифер 3 1
Pachter Michael - Пачтер Майкл 45 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53535 28
Япония 13562 11
Россия - РФ - Российская федерация 157910 10
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 768 10
США - Колумбия - Вашингтон 1454 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3598 8
Украина 7803 7
Земля - планета Солнечной системы 10684 6
Южная Корея - Республика 6873 6
Мальдивы - Мальдивская Республика 74 6
США - Аляска 243 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18321 4
Европа 24663 4
Швеция - Королевство 3718 4
США - Калифорния 4777 4
Таиланд - Королевство 871 4
Латвия - Латвийская Республика 827 4
США - Вашингтон - Сиэтл 404 4
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 578 4
США - Аризона 541 4
США - Мэриленд 297 4
США - Айдахо 66 4
Марокко - Марракеш 7 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13576 3
Азия - Азиатский регион 5754 3
Ирландия - Республика 1027 3
Норвегия - Королевство 1833 3
Финляндия - Финляндская Республика 3659 3
Польша - Республика 2003 3
Сингапур - Республика 1910 3
Индия - Bharat 5719 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 3
Германия - Федеративная Республика 12951 3
Эстония - Эстонская Республика 758 3
Малайзия 900 3
Новая Зеландия 732 3
Литва - Литовская Республика 666 3
Филиппины - Республика 581 3
Бахрейн - Королевство 126 3
Марокко - Королевство 214 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7594 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 6
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3713 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 4
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1820 4
Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. 119 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 3
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 3
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 663 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 3
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 181 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 2
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 877 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1054 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1311 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1887 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 657 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
НКО - Некоммерческая организация 594 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5891 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1767 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1685 1
Конституция США 66 1
Duty free shop - Магазин беспошлинной торговли 16 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15211 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 7
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
NYT - The New York Times 1090 3
AP - Associated Press 2006 3
Bloomberg 1429 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6030 2
F-16.net 126 2
Public Library of Science - PLOS 69 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1155 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11429 1
РИА Новости 997 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 667 1
Defense Tech 44 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
Международный женский день - 8 марта 372 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414634, в очереди разбора - 727573.
Создано именных указателей - 189551.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще