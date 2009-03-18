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США Айдахо
СОБЫТИЯ
|18.03.2009
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Исследовательская лаборатория штата Айдахо потеряла данные о 59 тыс. сотрудников
Национальная лаборатория штата Айдахо (Idaho National Laboratory, INL) недавно допустила беспрецедентную утечку информации. По информации аналитического центра компании Perimetrix, лаборатория потеряла компьютерный диск во в
|30.05.2003
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В Москве родился первый клонированный мул
Здоровый мул, названный Драгоценность Айдахо, стал первым клонированным представителем семейства лошадиных. Исследователи из Университета Айдахо в Москве (США) клонировали животное, используя клетки зародыша мула и яйцеклетк
|30.05.2003
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В Москве родился первый клонированный мул
Здоровый мул, названный Драгоценность Айдахо, стал первым клонированным представителем семейства лошадиных. Исследователи из Университета Айдахо в Москве (США) клонировали животное, используя клетки зародыша мула и яйцеклетк
|21.01.2002
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Айдахо - родина странных микробов
Исследователи, проникшие в лишенные света булькающие геотермальные источники в штате Айдахо, США, обнаружили уникальное сообщество микробов, умудряющихся существовать в отсутствие солнечного света или кислорода. Ученые полагают, что обнаруженная ими форма жизни очень похожа на
|21.01.2002
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Айдахо - родина странных микробов
Исследователи, проникшие в лишенные света булькающие геотермальные источники в штате Айдахо, США, обнаружили уникальное сообщество микробов, умудряющихся существовать в отсутствие солнечного света или кислорода. Ученые полагают, что обнаруженная ими форма жизни очень похожа на
США и организации, системы, технологии, персоны:
|Phys.org 972 3
|Русский Курьер 3 2
|Sci-Tech-Today 9 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|Bloomberg 1627 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
|NYT - The New York Times 1100 2
|AP - Associated Press 2007 2
|New Scientist 1448 2
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