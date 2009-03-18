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США Айдахо

США - Айдахо

СОБЫТИЯ


18.03.2009 Исследовательская лаборатория штата Айдахо потеряла данные о 59 тыс. сотрудников

Национальная лаборатория штата Айдахо (Idaho National Laboratory, INL) недавно допустила беспрецедентную утечку информации. По информации аналитического центра компании Perimetrix, лаборатория потеряла компьютерный диск во в
30.05.2003 В Москве родился первый клонированный мул

Здоровый мул, названный Драгоценность Айдахо, стал первым клонированным представителем семейства лошадиных. Исследователи из Университета Айдахо в Москве (США) клонировали животное, используя клетки зародыша мула и яйцеклетк
30.05.2003 В Москве родился первый клонированный мул

Здоровый мул, названный Драгоценность Айдахо, стал первым клонированным представителем семейства лошадиных. Исследователи из Университета Айдахо в Москве (США) клонировали животное, используя клетки зародыша мула и яйцеклетк
21.01.2002 Айдахо - родина странных микробов

Исследователи, проникшие в лишенные света булькающие геотермальные источники в штате Айдахо, США, обнаружили уникальное сообщество микробов, умудряющихся существовать в отсутствие солнечного света или кислорода. Ученые полагают, что обнаруженная ими форма жизни очень похожа на

21.01.2002 Айдахо - родина странных микробов

Исследователи, проникшие в лишенные света булькающие геотермальные источники в штате Айдахо, США, обнаружили уникальное сообщество микробов, умудряющихся существовать в отсутствие солнечного света или кислорода. Ученые полагают, что обнаруженная ими форма жизни очень похожа на


Публикаций - 68, упоминаний - 71

США и организации, системы, технологии, персоны:

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HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Micron Electronics 33 1
Lexar Media - Shenzhen Longsys Electronics 37 1
Extended Systems 13 1
DISH Network - DIgital Sky Highway 37 1
Anthropic 160 1
Samsung Electronics - Samsung Semiconductor 46 1
Micron Technology - Micron Memory Japan - Elpida Memory 44 1
МегаФон 10742 1
SAP SE 5601 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Qualcomm Technologies 1974 1
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Phoenix Zoo 3 3
Syngenta - Сингента - Syngenta Crop Protection 12 2
Orano - Areva 24 2
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Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 77 1
Daewoo 103 1
Мастер-Банк 35 1
Carlyle Group 24 1
KRX - Korea Exchange - Корейская фондовая биржа 26 1
Hyundai Group 8 1
DBS Group Holdings - DBS Bank - The Development Bank of Singapore - Банк развития Сингапура 4 1
American Greetings - BlueMountain 18 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 1
Avantix - Авантикс - Бюро Путешествий 15 1
eBay Inc - Half.com 13 1
Daewoo Motors 8 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Neiman Marcus 11 1
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ГПБ - Газпромбанк 1273 1
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Альфа-Банк 1979 1
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Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
UPS 216 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Boeing 1031 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
АльфаСтрахование СГ 394 1
Совкомбанк ПАО 316 1
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Ford 434 1
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Марокко - Марракеш 8 3
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США - Нью-Йорк - Манхэттен 129 3
США - Коннектикут 172 3
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Логистика сбытовая - Сбыт 2566 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 5
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Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 4
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Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 841 2
Водородная энергетика - Hydrogen energy 169 2
Phys.org 972 3
Русский Курьер 3 2
Sci-Tech-Today 9 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Bloomberg 1627 2
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