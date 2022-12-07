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США Вашингтон штат



07.12.2022 Основатель крупнейшего в мире производителя чипов объявил конец эпохи глобализации и свободной торговли 1

05.04.2022 Программист потратил $10 тыс. и 8 месяцев жизни, чтобы подключить быстрый интернет 1

20.04.2021 Украинского хакера в США отправили в тюрьму на 10 лет 1

15.01.2021 Российскую ИТ-компанию изгнали из США за помощь сторонникам Трампа 1

12.01.2021 Американский провайдер заблокирует Facebook и Twitter за цензуру против Трампа 1

10.11.2020 Украинского программиста посадили в тюрьму за кражу $10 млн у Microsoft 1

08.09.2020 Western Digital научилась подсовывать покупателям энергозатратные и шумные HDD вместо экономичных и тихих 1

16.06.2020 HPE добавила автономность и новые типы накопителей к интеллектуальной платформе для данных 1

29.05.2020 Western Digital продавала медленные и дешевые жесткие диски под видом быстрых и дорогих. Настала пора расплаты 1

26.02.2020 Экс-программиста Microsoft сажают в тюрьму на 20 лет за кражу $10 миллионов у компании 1

14.08.2019 Macbook'и запрещают возить в самолетах: Они горят и взрываются 1

07.08.2019 Сотрудники крупнейшего сотового оператора США за взятки ставили в его сети вредоносное ПО и «железо» 1

19.07.2019 Экс-сотрудник Microsoft украл у компании $10 млн 1

26.06.2019 iPad заживо сжег своего владельца 1

10.06.2019 Salesforce покупает крупнейшую BI-платформу с переплатой в $5 миллиардов 1

21.03.2019 Volkswagen: Внедряйте облачные цифровые сервисы для своих клиентов 1

12.11.2018 SAP накануне IPO перекупил стартап за $8 млрд 1

05.10.2018 Volkswagen и Microsoft создадут облачную платформу подключенных автомобилей 1

28.05.2018 Глава Amazon готов потратить все свои деньги на колонизацию Луны 1

12.09.2017 «Лаборатория Касперского» закроет офис в Вашингтоне 1

04.05.2017 Спутниковый интернет Илона Маска появится через два года 1

31.10.2016 Software AG представила новую стратегии развития линейки продуктов Adabas & Natural 1

23.09.2016 Brain4Net представит SDN/NFV-решение для Metro-сетей на форуме MEF16 Proof of Concept 1

26.08.2016 Сыну депутата Госдумы грозит 34 года тюрьмы за хакерство и мошенничество 1

11.05.2016 Apple попалась на краже технологий — компании грозит многомиллиардный штраф 1

21.03.2016 iPhone 6 загорелся на борту летящего самолета. Фото 1

28.01.2015 Oracle расширит штат специалистов по облачным технологиям 1

07.10.2014 Luxoft купил американского разработчика ПО для анализа «интернета вещей» 1

01.09.2014 Microsoft: Участники Летней школы – «национальная сборная» по облакам 1

31.07.2014 Роман Селезнев, «русский хакер» и сын депутата, остался в американской тюрьме 1

26.03.2014 Составлен список российских ИТ-компаний, у которых могут быть проблемы в США 1

19.11.2013 Microsoft открыла Центр по борьбе с киберпреступностью 1

23.09.2013 Хоккей с опознанием 1

11.09.2013 Создан беспроводной зарядник, раздающий энергию на 10 метров 1

16.05.2013 Касперский собрался стать поставщиком правительства США 1

21.03.2013 Белоусов: Parallels готовится выйти на IPO 1

25.07.2012 Хакер, обвиняемый в атаках на Amazon и eBay, оказался сотрудником «Ашманов и партнеры» 1

14.06.2012 Энергия и смерть: интересная статистика из США 1

05.04.2012 Cisco расширит свой портфель решений для операторов связи с приобретением ClearAccess 1

19.03.2012 Фрегат ВМС США тестирует биотопливо из водорослей 1


Публикаций - 121, упоминаний - 121

США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23868 46
Meta Platforms - Facebook 4296 7
Apple Inc 11211 7
Google LLC 11109 7
IBM - International Business Machines Corp 9206 6
Intel Corporation 11750 5
Dell EMC 4946 5
Samsung Electronics 9874 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1181 4
Amazon Inc - Amazon.com 2829 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 4
AT&T Inc 1625 4
X Corp - Twitter 2477 3
Yahoo! 3556 3
SAP SE 4898 3
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 257 3
Nvidia Corp 3265 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 189 2
AMD - Advanced Micro Devices 3852 2
Oracle Corporation 6389 2
Salesforce.com 295 2
Red Hat 1259 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 503 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 274 2
Парус Корпорация 485 2
Seagate Technology 717 2
Fujitsu 1909 2
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 71 2
HP Inc. 5559 2
Comcast 220 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 299 2
Qualtrics 23 2
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1667 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 21 2
Huawei 3598 2
Yandex - Яндекс 6139 2
Western Digital Corporation - WDC 526 2
Oracle - Sun Microsystems 2171 2
VMware 2216 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 7
Boeing 938 6
Открытие ФК - Банк Открытие 448 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 3
LinkedIn 601 3
Tesla Motors 358 3
Alaska Airlines 12 3
Walt Disney Company 440 3
Lockheed Martin 711 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 2
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 24 2
Volkswagen Group - VW 255 2
Лента - Сеть розничной торговли 1745 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 449 2
Hattis Law 2 2
eBay Inc 1571 2
Universal Store Team 1 1
Россети Ленэнерго 68 1
Unilever Lipton 9 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 15 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 109 1
Белый Ветер 350 1
Priceline.com - online travel agency 113 1
Charles Schwab 83 1
Meta Group 55 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 46 1
FedEx Kinko 1 1
Brewed Awakenings 1 1
Boeing Commercial Airplanes - BCA 8 1
Boeing Capital 1 1
The Home Depot Inc 60 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1889 1
Expedia Group 134 1
Walmart - Wal-Mart Stores 103 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 24 1
BMW Group 417 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 373 1
Runa Capital 157 1
Bank of America - Банк Америки 222 1
Ford 399 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1735 7
Судебная власть - Judicial power 538 6
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 396 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 242 5
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 64 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 171 3
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 115 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 371 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1067 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 26 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1372 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 100 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 56 2
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 18 2
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 171 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 219 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 483 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 73 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 120 1
Верховный суд Российской Федерации 707 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 801 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 319 1
Президент Российской Федерации 3373 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 54 1
U.S. Congress - United States Senate - Комитет по разведке 14 1
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 12 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1488 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 2
ЛДПР 100 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 529 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 13
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6174 8
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 8
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SQL - Structured Query Language - Язык программирования 731 2
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