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Индексная книга (каталог) CNews*
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США Вашингтон штат

СОБЫТИЯ


14.05.2025 Microsoft уволит 7000 человек. Решение не будет связано «с индивидуальной эффективностью работников» 1
28.12.2024 Владельцы Tesla Cybertruck: После обновления ПО машина стала неуправляемой 1
01.07.2024 Стартап с российскими корнями привлек $375 млн на выпуск уникальных аккумуляторов. Его конкуренты разоряются один за другим 1
28.12.2023 Порностудии из США зарабатывают сотни тысяч долларов на преследовании пользователей торрентов 1
07.12.2022 Основатель крупнейшего в мире производителя чипов объявил конец эпохи глобализации и свободной торговли 1
05.04.2022 Программист потратил $10 тыс. и 8 месяцев жизни, чтобы подключить быстрый интернет 1
20.04.2021 Украинского хакера в США отправили в тюрьму на 10 лет 1
15.01.2021 Российскую ИТ-компанию изгнали из США за помощь сторонникам Трампа 1
12.01.2021 Американский провайдер заблокирует Facebook и Twitter за цензуру против Трампа 1
10.11.2020 Украинского программиста посадили в тюрьму за кражу $10 млн у Microsoft 1
08.09.2020 Western Digital научилась подсовывать покупателям энергозатратные и шумные HDD вместо экономичных и тихих 1
16.06.2020 HPE добавила автономность и новые типы накопителей к интеллектуальной платформе для данных 1
29.05.2020 Western Digital продавала медленные и дешевые жесткие диски под видом быстрых и дорогих. Настала пора расплаты 1
26.02.2020 Экс-программиста Microsoft сажают в тюрьму на 20 лет за кражу $10 миллионов у компании 1
14.08.2019 Macbook'и запрещают возить в самолетах: Они горят и взрываются 1
07.08.2019 Сотрудники крупнейшего сотового оператора США за взятки ставили в его сети вредоносное ПО и «железо» 1
19.07.2019 Экс-сотрудник Microsoft украл у компании $10 млн 1
26.06.2019 iPad заживо сжег своего владельца 1
10.06.2019 Salesforce покупает крупнейшую BI-платформу с переплатой в $5 миллиардов 1
21.03.2019 Volkswagen: Внедряйте облачные цифровые сервисы для своих клиентов 1
12.11.2018 SAP накануне IPO перекупил стартап за $8 млрд 1
05.10.2018 Volkswagen и Microsoft создадут облачную платформу подключенных автомобилей 1
28.05.2018 Глава Amazon готов потратить все свои деньги на колонизацию Луны 1
12.09.2017 «Лаборатория Касперского» закроет офис в Вашингтоне 1
04.05.2017 Спутниковый интернет Илона Маска появится через два года 1
31.10.2016 Software AG представила новую стратегии развития линейки продуктов Adabas & Natural 1
23.09.2016 Brain4Net представит SDN/NFV-решение для Metro-сетей на форуме MEF16 Proof of Concept 1
26.08.2016 Сыну депутата Госдумы грозит 34 года тюрьмы за хакерство и мошенничество 1
11.05.2016 Apple попалась на краже технологий — компании грозит многомиллиардный штраф 1
21.03.2016 iPhone 6 загорелся на борту летящего самолета. Фото 1
28.01.2015 Oracle расширит штат специалистов по облачным технологиям 1
07.10.2014 Luxoft купил американского разработчика ПО для анализа «интернета вещей» 1
01.09.2014 Microsoft: Участники Летней школы – «национальная сборная» по облакам 1
31.07.2014 Роман Селезнев, «русский хакер» и сын депутата, остался в американской тюрьме 1
26.03.2014 Составлен список российских ИТ-компаний, у которых могут быть проблемы в США 1
19.11.2013 Microsoft открыла Центр по борьбе с киберпреступностью 1
23.09.2013 Хоккей с опознанием 1

Публикаций - 129, упоминаний - 129

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25896 50
Google LLC 12831 9
Apple Inc 13320 8
Meta Platforms - Facebook 4638 7
Amazon Inc - Amazon.com 3313 6
IBM - International Business Machines Corp 9721 6
Dell EMC 5210 5
Intel Corporation 12891 5
Samsung Electronics 11164 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5742 4
SAP SE 5633 4
AT&T Inc 1726 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1425 4
Broadcom - VMware 2631 3
X Corp - Twitter 2944 3
Salesforce 503 3
Yahoo! 3730 3
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 364 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 2
Western Digital Corporation - WDC 590 2
Yandex - Яндекс 9423 2
Huawei 4730 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 2
HP Inc. 5911 2
AMD - Advanced Micro Devices 4710 2
Oracle Corporation 7118 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 964 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 2
Fujitsu 2111 2
Seagate Technology 769 2
Red Hat 1383 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 2
Adobe Systems 1610 2
Qualtrics 25 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 302 2
Nvidia Corp 4115 2
Comcast 231 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 2
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 2
Best Buy 225 2
Boeing 1032 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 3
Microsoft - LinkedIn 709 3
Walt Disney Company 650 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 3
Alaska Airlines 14 3
eBay Inc 1642 2
Tesla Motors 165 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 540 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1967 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2797 2
Volkswagen Group - VW 312 2
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 2
Hattis Law 2 2
Lockheed Martin 778 2
Rex Airlines - Regional Express 3 1
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
Coatue Management 4 1
Intellectual Ventures 5 1
Target Corporation 7 1
Walmart - Wal-Mart Stores 409 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3015 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
BMW Group 485 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 598 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 504 1
Runa Capital 158 1
Bank of America - Банк Америки 273 1
Ford 437 1
Coca-Cola Company 261 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 205 1
Expedia Group 151 1
Sequoia Capital 119 1
JD.com - Jingdong Mall 102 1
Starbucks 91 1
Совкомбанк Совесть 279 1
American Airlines 90 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Blue Origin 29 1
DuPont - Дюпон 101 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6034 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1707 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3446 7
Судебная власть - Judicial power 2531 7
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 638 5
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 667 5
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 310 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1906 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1218 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 792 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1431 3
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 3
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 112 3
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 198 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3737 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 694 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1062 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 286 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 522 2
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 32 2
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6718 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1935 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4997 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 560 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 476 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 784 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 263 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 93 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 81 1
U.S. Congress - United States Senate - Комитет по разведке Сената США - Комитет по национальной безопасности Сената США 15 1
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 31 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
ЛДПР 116 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 2
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 2
FFII - Foundation for a Free Information Infrastructure - Фонд свободной информационной инфраструктуры 6 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 827 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34092 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24891 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36175 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27241 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17137 11
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10316 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28661 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13207 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55097 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16831 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18456 8
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6732 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22867 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18378 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36954 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13362 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8822 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13854 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11994 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13841 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26655 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13637 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10903 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24223 5
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Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14500 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18542 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10823 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7451 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10088 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6538 4
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27127 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8061 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9760 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13166 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13064 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8933 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8806 4
Microsoft Windows 17055 13
Apple iPhone - серия смартфонов 7729 9
Microsoft Azure 1534 6
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1549 5
Linux OS 11702 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1951 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 4
Apple iPad 4028 3
Microsoft Surface - Планшет 452 3
Microsoft Office 4248 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2127 3
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 516 3
Apple iPhone 6 4860 3
Dell EMC - Isilon All-Flash Systems - Isilon OneFS - Isilon SyncIQ - EMC IsilonSD - Isilon NAS Data Lake 52 3
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 935 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1679 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3129 2
Samsung Galaxy Note 702 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1773 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5903 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1239 2
Western Digital - WD Red - Серия HDD 35 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 540 2
TrendFocus 23 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 694 2
Microsoft Azure IoT 33 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 384 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 245 2
Western Digital - WD Black - серия HDD, PCIe SSD 22 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3049 2
Microsoft Windows 2000 8675 2
Western Digital - WD Blue - Серия HDD 17 2
Volkswagen Automotive Cloud 3 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 2
Nvidia SLI 164 2
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 2
Citrix NetScaler AppFirewall - Citrix NetScaler Application Firewall 4 1
GE - General Electric GEnx 4 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 937 8
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 5
Касперский Евгений 338 3
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 480 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 711 3
Boland Thomas - Боланд Томас 2 2
Гутовская Анна 2 2
Myhrvold Nathan - Мирвольд Натан 5 2
Белоусов Сергей 255 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 228 2
Allen Paul - Аллен Пол 125 2
Квашук Владимир 2 2
Ireland Bradley - Айленд Брэдли 3 2
Anderson John - Андерсон Джон 14 2
Hettel Heiko - Хеттель Хейко 2 2
Crail Anna - Крейл Анна 2 2
Kai-Fu Lee - Кайфу Ли 26 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 203 2
Березин Сергей 9 2
Рамендик Михаил 19 2
Селезнев Валерий 11 2
Селезнев Роман 9 2
Латин Юрий 17 2
Milgrom Mordehai - Милгром Мордехай 5 2
Allison Jeremy - Эллисон Джереми 7 1
Connors John - Коннорс Джон 26 1
Баринова Ольга 2 1
Kaminski Jakub - Камински Якуб 1 1
Cushman Andrew - Кушман Эндрю 1 1
Орынбасарова Ардак 3 1
Gonzalez Steven - Гонзалес Стивен 1 1
Бут Виктор 1 1
Дудникова Юлия 3 1
Finn David - Финн Дэвид 4 1
Jost Wolfram - Йост Вольфрам 21 1
Jintao Hu - Цзиньтао Ху 26 1
Flynn Michael - Флинн Майкл 3 1
Бердичевский Евгений 1 1
Lauer John - Лоер Джон 2 1
США - Колумбия - Вашингтон 1510 127
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55162 77
Россия - РФ - Российская федерация 169099 31
США - Вашингтон - Сиэтл 408 31
США - Вашингтон - Редмонд 239 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19433 13
Земля - планета Солнечной системы 10924 13
США - Калифорния 4846 13
Европа 25044 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48230 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13881 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3679 7
Канада 5098 7
США - Нью-Йорк 3200 7
Украина 7975 7
Япония 13867 6
Германия - Федеративная Республика 13316 6
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1101 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3423 5
США - Техас 1064 5
США - Массачусетс 520 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4248 4
Африка - Африканский регион 3651 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1835 4
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1469 4
США - Иллинойс - Чикаго 442 4
США - Калифорния - Лос-Анджелес 825 4
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 778 4
США - Южная Каролина 96 4
США - Белвью 4 4
США - Гавайи - Гонолулу 27 3
Америка - Американский регион 2211 3
Франция - Французская Республика 8214 3
Испания - Королевство 3856 3
США - Нью-Джерси 309 3
Бельгия - Брюссель 249 3
США - Колорадо 385 3
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 144 3
США - Колорадо - Денвер 123 3
США - Айдахо 69 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8343 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58668 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54288 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34429 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16414 10
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9015 10
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3914 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18477 8
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