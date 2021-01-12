Американский провайдер заблокирует Facebook и Twitter за цензуру против Трампа

Блокировка в ответ на блокировку

Американский интернет-провайдер Your T1 WIFI ограничит некоторым абонентам доступ к Facebook и Twitter, поскольку эти социальные сети допускают цензуру в отношении пользователей. Об этом сообщил телеканал Krem.

Your T1 WIFI – сравнительно небольшой провайдер, предоставляющий услуги широкополосного доступа к Сети жителям северной части американского штата Айдахо, а также на территории города Спокан (штат Вашингтон) и в его окрестностях.

По данным источника, компания оповестила клиентов о предстоящей блокировке по электронной почте. «Мы обратили внимание на то, что Twitter и Facebook осуществляют цензуру информации», – говорится в письме, которое получила Криста Йеп (Krista Yep), пользующаяся услугами Your T1 WIFI.

Небольшой американский интернет-провайдер попытался вступиться за Дональда Трампа, ограничив абонентам доступ к обидевшим его Twitter и Facebook

Причиной блокировки веб-сайтов крупнейших американский соцсетей, предположительно, стало изгнание президента США Дональда Трампа (Donald Trump) с этих площадок из-за высказываний, которые администрация Facebook и Twitter сочла «подстрекательством к насилию» и «подрывающими процесс передачи полномочий» избранному президенту Джо Байдену (Joe Biden).

Интернет-провайдер сообщил что изменения, касающиеся ограничения доступа к Twitter и Facebook вступят в силу в среду, 13 января 2021 г. Они, как отмечает Krem, могут противоречить американскому законодательству.

Переобувание в воздухе

Первоначально Your T1 WIFI заявлял о том, что заблокирует сайты популярных социальных сетей из-за большого числа жалоб, поступивших по телефону. В них, клиенты якобы высказывали недовольство тем, что Facebook и Twitter ограничивают доступ пользователей к информации и просили «оградить детей от этого». Исключение провайдер собирался сделать для тех пользователей, которые лично обратятся в компанию с просьбой не блокировать эти веб-ресурсы.

Однако позднее компания решила, что будет блокировать сайты только для тех клиентов, которые сами об этом попросят. Данную информацию в разговоре с Krem подтвердил владелец компании Бретт Финк (Brett Fink), заверив журналистов, что доступ к Facebook и Twitter будет ограничиваться только по запросу клиентов, остальные же смогут пользоваться соцсетями как и прежде.

Цензура или нет?

Напомним, что в начале января 2021 г. Facebook и Twitter заблокировали учетные записи Трампа в социальных сетях. Формально – за нарушение правил платформ.

Первая поправка к конституции США, в частности, гарантирует то, что нижняя палата американского парламента не будет посягать на свободу слова и прессы. Выступающие в поддержку решения Facebook и Twitter апеллируют к тому, что управляющие ими компании являются частными, поэтому вольны модерировать публикуемый пользователями контент по своему усмотрению.

Кроме того, согласно параграфу 230 действующего в США закона Communications Decency Act от 1996 г., социальные сети освобождены от ответственности за содержание сообщений, которые публикуют пользователи. Дональд Трамп неоднократно пытался добиться отмены параграфа 230.

Как отмечает Krem, ограничение доступа к социальным сетям со стороны Your T1 WIFI можно трактовать как акт цензуры. Кроме того, данный шаг провайдера может нарушать закон штата Вашингтон, который устанавливает так называемый сетевой нейтралитет. Этот закон, в частности, запрещает провайдерам блокировать не нарушающие правовые нормы приложения, услуги и контент, а также манипулировать скоростью доступа к интернет-ресурсам.

Напомним, что на федеральном уровне сетевой нейтралитет в США отменили в декабре 2017 г. Рассмотрением вопроса занималась Федеральная комиссии по связи (FCC), которую по сей день возглавляет Аджит Пай (Ajit Pai), назначенный на эту должность Дональдом Трампом. Голос Пая стал решающим при принятии решения.

Офис генрпрокурора штата Вашингтон, по данным Krem, «изучает вопрос» ограничения доступа к соцсетям местным провайдером. Брионна Ахо (Brionna Aho), пресс-секретарь генпрокурора Боба Фергюсона (Bob Ferguson), сообщила, что тот «очень серьезно» относится к обеспечению соблюдения закона о сетевом нейтралитете. В штате Айдахо сетевой нейтралитет не закреплен законодательно. Представитель генпрокурора штата заявил журналистам, что затронутый вопрос находится вне юрисдикции ведомства.