Владельцы Tesla Cybertruck: После обновления ПО машина стала неуправляемой

Не успели первые владельцы Cybertruck получить свои долгожданные авто, как некоторые из них тут же столкнулись с проблемами. На форуме владельцев электропикапа уже появилась масса сообщений от недовольных пользователей. Электрический пикап от Tesla, который должен был стать революцией в транспорте и установить новый стандарт среди пикапов, после обновления софта перестали реагировать на команды владельцев.

Обновление

Электрический пикап Tesla Cybertruck снова оказался в центре внимания, но на этот раз из-за проблем после обновления программного обеспечения (ПО), жалуются владельцы на специализированном форуме Cybertruck Owners Club. Пользователи массово делятся историями о том, как их авто перестали реагировать на команды.

Несколько владельцев Cybertruck сообщают, что их грузовики полностью перестали реагировать на запросы после установки последнего обновления ПО версии 2024.45.25.5 (FSD 13.2.2).

Обновление FSD 13.2.2 - это последняя версия программы от Tesla для полного самообучения транспорта, которое начало распространяться среди владельцев Cybertruck в течение последних нескольких дней.

Владелец Cybertruck из Камиллуса, штат Нью-Йорк, Том, стал первым, кто сообщил о проблемах после установки обновления FSD 13.2.2. Том поделился своим сообщением на форуме Cybertruck Owners Club под заголовком «Обновление 2024.45.25.5 замуровало мой грузовик». Со слов Тома, он установил обновление 2024.45.25.5, и грузовик перестал реагировать на запросы. Владелец предупреждает, что имейте это в виду, когда будете нажимать кнопку обновления ПО. Компания Tesla уже прислала эвакуатор, чтобы отвезти мой Cybertruck в местный сервисный центр.

Cybertruckownersclub Владельцы Tesla Cybertruck сообщают о серьезных проблемах с авто после обновления софта

Под своим сообщением Том приложил скриншот из приложения Tesla, на котором показана служебная записка, добавленная техниками Tesla после того, как они починили его грузовик.

«Примечание техника. При осмотре обнаружено, что транспорт не реагирует на запросы. Просмотрели журналы и прошивку. Обнаружил, что прошивка сбилась по неизвестной причине на полпути к установке. Частичное обновление вывело автомобиль из строя», гласит заметка от техника Tesla. Вместе со снимком Том пишет: «Полагаю, официальный термин - «забит». В сервисном центре все исправили примерно за час».

В той же теме несколько владельцев Cybertruck заявили, что их грузовики также отказались работать после установки обновления ПО FSD 13.2.2. Одним из тех, кто поделился своей бедой, стал Кристоффер, владелец Cybertruck из Кента, штат Вашингтон. Грузовик Кристоффера оказался заблокирован после ночной установки последнего обновления ПО. Куда интереснее было то, что грузовик Cybertruck Кристоффера полностью перестал реагировать, когда его подключили к настенному зарядному устройству. Вместе с ответом Кристоффер поделился несколькими фотографиями своего окирпиченного белого Cybertruck, погруженного на эвакуатор. Поскольку зарядное устройство нельзя было отключить от сети, владелец Cybertruck говорит, что ему пришлось отсоединить зарядное устройство от электрической цепи и отправить настенное зарядное устройство вместе с автомобилем. В комментариях несколько владельцев Cybertruck недоумевают по поводу масштабов проблемы, а Кристоффер спрашивает, почему эта история не попала в заголовки газет.

Несколько пользователей столкнулись с похожей ситуацией, как у Кристофера, у владельцев полностью разряжается батарея в Cybertruck. Происходит также блокировка основных функций, включая возможность открыть багажник или отсоединить зарядный кабель.

Илон Маск (Elon Musk) не подозревая о проблеме, рекламирует обновление FSD 13.2.2. Маск отвечая поклоннику Tesla на платформе X, согласился, что это обновление ПО - рождественский подарок Tesla миру. По мнению владельцев на форуме Cybertruck Owners Club, этот обмен мнениями символизирует сломанный цикл обратной связи в компании Маска, когда он окружил себя подхалимами и больше не получает негативных отзывов.

Ранний массовый сбой

Летом 2024 г. несколько владельцев Cybertruck сообщили, что Tesla предложила им бесплатную замену привода при следующем визите в сервисный центр. Компания объяснила это предложение исследованием первых экземпляров Cybertruck. Однако у некоторых авто двигатель недавно вышел из строя. Некоторые считают, что под видом исследования Tesla делала тихий добровольный отзыв двигателей.

Tesla Cybertruck в последнее время было несколько проблем - многие передовые технологии все еще находятся в начальной стадии. В этом электропикапе почти все отличается от других авто, начиная с производственного процесса, конструкции кузова, материалов и новых технических решений.

Первые пользователи сообщали о многих проблемах с Cybertruck, хотя Tesla решила большинство из них. Однако не все из них были обнаружены, владельцы Cybertruck продолжают сообщать о них, и сейчас это неисправности двигателя. В большинстве случаев все начиналось с нехарактерного шума сзади или толчков. Сразу после этого пикап выдавал несколько кодов ошибок, связанных с задним приводом и входил в «режим черепахи». Пока проблемы наблюдались только у полноприводных вариантов.

Одному из владельцев помогли работники сервисного центра Tesla, несмотря на выходной день. На основе журналов в ПО они предположили, что неисправен или задний инвертор, или задний привод. Специалисты объяснили, что задний инвертор имеет термопредохранитель, который срабатывает, чтобы защитить привод. Он был сорван, что привело к отключению заднего двигателя, однако было непонятно, пострадал ли сам двигатель.

Автовладельцы с похожими проблемами сообщили, что ждали более двух недель, прежде чем Tesla нашла замену заднему инвертору. Другим повезло больше - помогли всего за два дня. Некоторые приехали непосредственно в сервисный центр, когда это произошло, и им немедленно предложили авто во временное пользование, а их инвертор заменили в течение нескольких дней.