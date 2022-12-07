Основатель крупнейшего в мире производителя чипов объявил конец эпохи глобализации и свободной торговли

Авторитетное мнение

Геополитика коренным образом изменила ситуацию в полупроводниковой промышленности: идеи глобализации и свободной торговли мертвы, и воскресить их не представляется возможным – в таком ключе высказался основатель и экс-глава компании TSMC Моррис Чанг (Morris Chang). 91-летний «отец» тайваньской электронной отрасли выступил на мероприятии TSMC в Финиксе (Аризона, США), посвященному началу монтажа оборудования для производства чипов на новой американской фабрике тайваньской компании. Об этом сообщило издание Nikkei Asian Review.

Моррис Чанг основал TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) в 1987 г. и до 2005 г. пребывал в должности гендиректора. Его вновь привлекли к управлению компанией на посту топ-менеджера в середине 2009 г. на фоне бушевавшего тогда международного финансового кризиса. В 2018 г. он окончательно ушел на покой.

Сегодня TSMC – крупнейший на Тайване и в мире контрактный производитель интегральных микросхем.

91-летний Моррис Чанг, настоящий ветеран TSMC, поучаствовал в работах по запуску предприятия чипмейкера в Аризоне

Высказывания Чанга перекликаются с растущими в мире опасениями по поводу того, что усиление напряженности между США и КНР, вызванное попытками последней добиться технологического суверенитета за счет использования американских технологий, приведет к разделению участников глобальных цепочек поставок на два лагеря. Так, принятие властями США последнего пакета ограничений в отношении китайской полупроводниковой промышленности в октябре 2022 г., предусматривающих введение запрета на поставку в Поднебесную оборудования для производства чипов и использования компаниями из КНР микросхем иностранного производства, значительно усложнило для TSMC работу с клиентами из Китая.

Новые площадки TSMC в Аризоне

Предприятие в Аризоне – первая за более чем 20 лет площадка по производству «продвинутых» чипов, запуск которой TSMC готовит на территории США.

Компания вложит около $12 млрд в строительство завода. Проект будет частично просубсидирован властями США в рамках недавно принятого закона CHIPS and Science Act, который, в частности, призван дать стимул международным чипмейкерам развертывать производственные мощности в США. Американские власти считают, что локализация производства полупроводников позволит государству сократить зависимость от импорта.

6 декабря 2022 г. Тим Кук (Tim Cook), генеральный директор Apple, подтвердил, что возглавляемая им компания планирует закупать чипы, которые с 2024 г. начнет выпускать предприятие TSMC в Финиксе. Микросхемы, выполненные по 4- и 3-нанометровым техпроцессам лягут в основу будущих смартфонов iPhone, компьютеров Mac и прочих флагманских продуктов калифорнийской компании.

Также 6 декабря 2022 г. TSMC совместно с Белым домом объявила о намерении построить еще один завод по выпуску чипов в Аризоне. Таким образом, совокупный объем инвестиций TSMC в строительство двух предприятий на территории штата вырастет до $40 млрд. Суммарно к 2026 г. аризонские площадки будут выпускать около 600 тыс. полупроводниковых пластин в год, что, впрочем, в глобальных масштабах производства TSMC – капля в море.

По данным Nikkei, помимо Apple, одними из первых крупных покупателей чипов, которые будут производиться на заводах в Аризоне, станут AMD и Nvidia.

Давней мечте суждено сбыться

В ходе мероприятия Чанг рассказал о том, что всегда мечтал построить завод по производству чипов в США, поскольку его многое связывало с этой североамериканской страной. Там он получил образование и проработал несколько десятков лет своей жизни.

Мечте было суждено не только сбыться, но и впоследствии обернуться кошмаром. В 1995 г. TSMC открыла небольшой завод в Камасе (штат Вашингтон).

«Это была, как мне казалось, сбывшаяся мечта», – вспоминает Чанг. Но он [первый завод] столкнулся с чрезмерными издержками. Мы столкнулись с кадровыми проблемами, мы столкнулись с проблемами культурного характера. Сбывшаяся мечта стала сбывшимся кошмаром. Нам потребовалось несколько лет, чтобы выпутаться из моего кошмара, и я решил, что необходимо отложить мечту на потом».

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После неудачи в США TSMC сосредоточилась на внутреннем рынке Тайваня, постепенно наращивая производственные мощностей по производству передовых микросхем. Эта стратегия позволила компании поддерживать затраты на сравнительно низком уровне, при этом постоянно совершенствуя применяемые технологии.

«[С момента запуска первой фабрики TMSC в США] прошло 27 лет, и полупроводниковая промышленность стала свидетелем больших изменений в мире, больших перемен в геополитической ситуации в мире, – рассуждает Чанг. – Глобализация почти мертва, свободная торговля почти мертва. Многие все еще хотят, чтобы они [глобализация и свободная торговля] вернулись, но я не думаю, что они вернутся».

Некоторые из ключевых игроков выступают за локализацию производства чипов

С мнением Чанга о приближении конца эры глобализации и необходимости локализации производства в приоритетном порядке солидарны и некоторые из действующих топ-менеджеров крупных технологических компаний, имеющих прямое отношение к отрасли полупроводников.

Так, генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) в кулуарах аризонского мероприятия в разговоре с журналистами Nikkei Asia заявила о том, поддержание непрерывности цепочек поставок является одним из главных приоритетов для компаний вроде AMD.

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«Вся полупроводниковая экосистема готова активизироваться и работать вместе, – уверена Су – … За последние несколько лет отрасль прошла через многое. Очень важно добиться более высокой степени географической диверсифицированности производственных мощностей. В конце концов, мы стремимся добиться устойчивости цепочек поставок наших наиболее важных чипов».

Ранее упомянутый в материале CEO Apple Тим Кук тоже высказался в поддержку локализации производства микрочипов на территории США, несмотря на то, что возглавляемая им компания долгие годы работает с глобальными поставщиками, чтобы минимизировать собственные издержки.

«За последние несколько лет прогресс, которого мы достигли с Apple Silicon, преобразил наши устройства. Он открыл новые уровни производительности для наших пользователей, позволив им делать то, чего они никогда не могли делать раньше, – заявил Кук на мероприятии TSMC. – И теперь благодаря упорному труду стольких людей на чипах может появиться гордая надпись: "Сделано в Америке". Это невероятно важный момент. Это шанс для США войти в новую эру передового производства».

Под Apple Silicon Кук подразумевает ARM-чипы M1 и M2, разработанные Apple для использования в компьютерах Mac. К примеру, M1 – мощная система на кристалле (SoC), увидела свет в ноябре 2020 г.

Apple объявила о своем окончательном решении отказаться от сторонних чипов в своих ПК в июне 2020 г. Предыдущие поколения ее ноутбуков и компьютеров собирались на Intel Core.