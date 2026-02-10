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Европол Полицейская служба Европейского союза
СОБЫТИЯ
|10.02.2026
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Cicada8: мошенники маскируются под Европол для обмана россиян
м времени, зафиксировала взрывной рост фишинговых ресурсов, маскирующихся под официальные структуры Европола и Интерпола. В течение последней недели в среднем ежедневно появлялось по семь-восем
|15.08.2024
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Европол и союзники прикрыли 2000 доменов с вредоносным софтом
оменов, использовавшихся для совершения киберпреступлений. Операция Endgame («Конец игры»), которую Европол называет крупнейшей операцией, нацеленной на ботнеты, проводилась при поддержке анали
|10.07.2024
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С портала Европола угнали конфиденциальные данные
Портал для экспертов взломан Полицейская служба Европейского союза (Европол) подверглась кибератаке, в результате которой злоумышленники смогли получить доступ к
|03.03.2023
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Европол накрыл колл-центры, обманывавшие криптоинвесторов по всему миру
Начнем с малого Европол в рамках международной операции ликвидировал сразу четыре мошеннических колл-центра в
|26.01.2021
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Ликвидирован крупнейший рынок даркнета по продаже запрещенных веществ и краденных кредиток
Черная кошка в темной комнате Европол объявил о ликвидации крупнейшего на сегодняшний день подпольного рынка в даркнете — DarkMarket. Об этом сообщает The Hacker News. Данный рынок специализировался на торговле запрещенными
|26.11.2020
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Group-IB совместно с Европолом предотвратили ущерб для банков на 40 млн евро
Group-IB приняла участие в международной операции Европола и полиции Великобритании Carding Action 2020, направленной на борьбу с подпольным рынком продаж данных краденных банковских карт. Используя собственные инновационные технологии для исс
|11.02.2019
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Разгромив заказной DDoS-сервис, власти решили покарать и его клиентов
Розыск клиентуры DDoS-сервиса Европол и другие правоохранительные организации начали активные розыски пользователей сервисо
|25.07.2016
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Европол, полиция Нидерландов, «Лаборатория Касперского» и Intel Security объединили усилия для борьбы с шифровальщиками
альщиками, в одиночку. Это задача, требующая совместных усилий правоохранительных органов, юристов, Европола и ИТ-компаний. И я очень рад, что мы сотрудничаем с “Лабораторией Касперского” и Int
|26.06.2015
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На Украине арестованы хакеры, укравшие миллионы евро
во крупных банков. Суммарный причиненный группировкой ущерб оценивается не менее, чем в 2 млн евро. Европол арестовал пятерых хакеров на Украине Как отметил директор Европола Роб Уэйнрайт (Rob
|17.06.2015
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Европол и Group-IB объединяют усилия по борьбе с киберпреступностью
ется большим вложением в общее дело по созданию безопасного киберпространства». «Те успехи, которых Европол достиг в области борьбы с киберпреступлениями — пример для всего мира. Данное сотрудн
Европол и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельникова Анастасия 440 9
|Сачков Илья 126 8
|Волков Дмитрий 69 6
|Касперский Евгений 337 6
|Иванов Антон 98 5
|Галушкин Олег 182 3
|Моисеев Александр 28 2
|Коноваленко Юрий 4 2
|Баулин Валерий 55 2
|Стоянов Руслан 37 2
|Копаков Андрей (Андрiй) 2 2
|Фотыга Анна 2 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
|Синицын Федор 9 2
|Grapperhaus Ferdinand - Грапперхаус Фердинанд 2 2
|Fotyga Anna - Фотыга Анна 2 2
|Кулибаба Евгений 3 2
|Бедеров Игорь 103 2
|Павлов Никита 146 2
|Гладырь Федор 3 2
|IntelBroker 8 2
|Путин Владимир 3454 2
|Мишустин Михаил 787 2
|Зайцев Михаил 345 2
|Кузнецов Александр 162 1
|Опенышева Светлана 64 1
|Гвоздев Дмитрий 145 1
|Татаринов Тарас 14 1
|Тамодин Николай 49 1
|Лупанин Сергей 8 1
|Галов Дмитрий 66 1
|Сафонов Александр 9 1
|Сабанов Алексей 21 1
|Богданов Андрей 47 1
|Прозоров Андрей 17 1
|Гершкович Михаил 2 1
|Palmer Nicholas - Палмер Николас 3 1
|Федоров Дмитрий 25 1
|Юсуфов Виталий 26 1
|Овчаров Евгений 14 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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