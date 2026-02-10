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Европол Полицейская служба Европейского союза

СОБЫТИЯ


10.02.2026 Cicada8: мошенники маскируются под Европол для обмана россиян

м времени, зафиксировала взрывной рост фишинговых ресурсов, маскирующихся под официальные структуры Европола и Интерпола. В течение последней недели в среднем ежедневно появлялось по семь-восем
15.08.2024 Европол и союзники прикрыли 2000 доменов с вредоносным софтом

оменов, использовавшихся для совершения киберпреступлений. Операция Endgame («Конец игры»), которую Европол называет крупнейшей операцией, нацеленной на ботнеты, проводилась при поддержке анали
10.07.2024 С портала Европола угнали конфиденциальные данные

Портал для экспертов взломан Полицейская служба Европейского союза (Европол) подверглась кибератаке, в результате которой злоумышленники смогли получить доступ к
03.03.2023 Европол накрыл колл-центры, обманывавшие криптоинвесторов по всему миру

Начнем с малого Европол в рамках международной операции ликвидировал сразу четыре мошеннических колл-центра в
26.01.2021 Ликвидирован крупнейший рынок даркнета по продаже запрещенных веществ и краденных кредиток

Черная кошка в темной комнате Европол объявил о ликвидации крупнейшего на сегодняшний день подпольного рынка в даркнете — DarkMarket. Об этом сообщает The Hacker News. Данный рынок специализировался на торговле запрещенными
26.11.2020 Group-IB совместно с Европолом предотвратили ущерб для банков на 40 млн евро

Group-IB приняла участие в международной операции Европола и полиции Великобритании Carding Action 2020, направленной на борьбу с подпольным рынком продаж данных краденных банковских карт. Используя собственные инновационные технологии для исс
11.02.2019 Разгромив заказной DDoS-сервис, власти решили покарать и его клиентов

Розыск клиентуры DDoS-сервиса Европол и другие правоохранительные организации начали активные розыски пользователей сервисо
25.07.2016 Европол, полиция Нидерландов, «Лаборатория Касперского» и Intel Security объединили усилия для борьбы с шифровальщиками

альщиками, в одиночку. Это задача, требующая совместных усилий правоохранительных органов, юристов, Европола и ИТ-компаний. И я очень рад, что мы сотрудничаем с “Лабораторией Касперского” и Int
26.06.2015 На Украине арестованы хакеры, укравшие миллионы евро

во крупных банков. Суммарный причиненный группировкой ущерб оценивается не менее, чем в 2 млн евро. Европол арестовал пятерых хакеров на Украине Как отметил директор Европола Роб Уэйнрайт (Rob

17.06.2015 Европол и Group-IB объединяют усилия по борьбе с киберпреступностью

ется большим вложением в общее дело по созданию безопасного киберпространства». «Те успехи, которых Европол достиг в области борьбы с киберпреступлениями — пример для всего мира. Данное сотрудн

Публикаций - 92, упоминаний - 113

Европол и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 27
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 20
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 19
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 9
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 32 7
Microsoft Corporation 25775 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 4
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 3
UK NCSC - National Cyber Security Centre - National Hi-Tech Crime Unit, NHTCU - National Infrastructure Security Co-ordination Centre, NISCC - National Security Advice Centre, NSAC - Centre for the Protection of National Infrastructure, CPNI 52 3
Spamhaus 40 3
T.Hunter 74 3
Telegram Group 2940 3
Trend Micro 651 3
F6 - F6 CERT - F.A.С.С.T. CERT - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 86 3
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 50 3
Leta Group - Лета Групп 282 2
MoneyTaker - Хакерская группировка 13 2
ИТБ - Информационные технологии будущего 109 2
FIN7 - CombiSecurity - хакерская группировка 9 2
Shadow Brokers - Хакерская группировка 28 2
Google LLC 12690 2
Stash 5 2
Технологии Будущего 169 2
Dell EMC 5180 2
Huawei 4677 2
Check Point Software Technologies 829 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 2
Bitdefender 171 2
Zscaler 23 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
Verisign 362 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 1
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 72 1
Основа Телеком 71 1
Buhtrap - Хакерская группировка 23 1
АйКомИнвест 22 1
RedCurl - Хакерская группировка 7 1
QQAAZZ - Хакерская группировка 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Barclays 122 2
The Home Depot Inc 66 2
Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Four Seasons Hotels and Resorts 11 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
ОрдерКом 15 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
African Development Bank - Африканский банк развития 10 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Visa International 1993 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
Walt Disney Company 647 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 49
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 20
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 18
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 12
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 10
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 9
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 18 7
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 5
Government of Spain - Fuerzas Armadas de España - Вооружённые силы Испании - Policía Nacional - Национальная полиция Испании 20 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
Евросоюз - Совет Европы 107 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 3
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 38 2
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
МВД Украины - Министерство внутренних дел Украины - ГАИ - Национальная полиция Украины 23 2
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 36 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
СБУ - Служба безопасности Украины 98 1
МВД Украины - Национальная полиция Украины - Департамент киберполиции 8 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
Бернский клуб - Club de Berne - Неофициальный форум сотрудников спецслужб Европейского союза, Норвегии и Швейцарии 1 1
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 1
AAPA - Audiovisual Anti-Piracy Alliance - Альянс по борьбе с аудиовизуальным пиратством 1 1
FIRST - Forum of Incident Response and Security Teams - сообщество команд реагирования на компьютерные инциденты 4 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 6
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 5
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Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 357 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 10
No More Ransom 14 9
FreePik 1841 7
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 5
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 79 4
Webstresser DDoS-сервис 4 3
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 65 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Microsoft Windows 16882 3
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 3
ЦБ РФ - ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 27 2
Microsoft Andromeda OS 21 2
C/C++ - Язык программирования 894 2
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 2
The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов 118 2
Silk Road 17 2
F.A.C.C.T. DFIR - F.A.C.C.T. Digital Forensics and Incident Response - Лаборатория компьютерной криминалистики 28 2
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 2
МТС Future Crew - CICADA8 55 2
Microsoft Office 4170 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Quantum Stresser - Оператор DDoS-сервисов 2 2
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 105 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 93 1
F6 - F.A.C.C.T. Hi-Tech Crime Trends 10 1
Kaspersky Security Network - KSN 104 1
Joomla CMS 89 1
Google Photos 88 1
Drupal - CMS-система 83 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
Dash - Криптовалюта 57 1
InfoWatch Appercut Security 35 1
HTC Wildfire - серия смартфонов 62 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
IBM FileNet 140 1
Oracle UCM - Oracle Universal Content Management - Oracle Web Center Content - Oracle Content Cloud 26 1
Google Account - Google ID 55 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
ESET Threat Intelligence 10 1
Apache Struts - Apache Jakarta Project - Jakarta Struts - Jakarta Commons 34 1
Мельникова Анастасия 440 9
Сачков Илья 126 8
Волков Дмитрий 69 6
Касперский Евгений 337 6
Иванов Антон 98 5
Галушкин Олег 182 3
Моисеев Александр 28 2
Коноваленко Юрий 4 2
Баулин Валерий 55 2
Стоянов Руслан 37 2
Копаков Андрей (Андрiй) 2 2
Фотыга Анна 2 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Синицын Федор 9 2
Grapperhaus Ferdinand - Грапперхаус Фердинанд 2 2
Fotyga Anna - Фотыга Анна 2 2
Кулибаба Евгений 3 2
Бедеров Игорь 103 2
Павлов Никита 146 2
Гладырь Федор 3 2
IntelBroker 8 2
Путин Владимир 3454 2
Мишустин Михаил 787 2
Зайцев Михаил 345 2
Кузнецов Александр 162 1
Опенышева Светлана 64 1
Гвоздев Дмитрий 145 1
Татаринов Тарас 14 1
Тамодин Николай 49 1
Лупанин Сергей 8 1
Галов Дмитрий 66 1
Сафонов Александр 9 1
Сабанов Алексей 21 1
Богданов Андрей 47 1
Прозоров Андрей 17 1
Гершкович Михаил 2 1
Palmer Nicholas - Палмер Николас 3 1
Федоров Дмитрий 25 1
Юсуфов Виталий 26 1
Овчаров Евгений 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 39
Европа 24964 39
Нидерланды 3746 33
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 30
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 26
Германия - Федеративная Республика 13221 23
Канада 5082 16
Украина 7928 16
Испания - Королевство 3840 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
Польша - Республика 2031 12
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 11
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Бельгия - Королевство 1192 10
Румыния 753 9
Сингапур - Республика 1953 8
Италия - Итальянская Республика 4508 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Австрия - Австрийская Республика 1357 8
Болгария - Республика 799 7
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Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Латвия - Латвийская Республика 836 6
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Ирландия - Республика 1051 5
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