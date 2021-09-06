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Европол
Полицейская служба Европейского союза


06.09.2021 Сверхзащищенная «почта для параноиков» ProtonMail начала сдавать своих пользователей силовикам. Их арестовывают 1
08.06.2021 Как силовики создали «сверхзащищенный» смартфон и мессенджер, чтобы ловить бандитов и наркоторговцев 1
20.04.2021 Украинского хакера в США отправили в тюрьму на 10 лет 1
12.03.2021 Силовики арестовали полсотни бандитов и 17 тонн кокаина, взломав сверхзащищенную сеть 1
26.01.2021 Ликвидирован крупнейший рынок даркнета по продаже наркотиков и краденных кредиток 1
20.01.2021 Русскоязычный хозяин крупнейшего криминального рынка даркнета закрывает проект и наставляет хакеров не стремиться к богатству 1
18.01.2021 Силовики всего мира атаковали сверхзащищенные криминальные сетевые ресурсы 1
30.11.2020 Kaspersky ICS CERT стал участником международного сообщества FIRST 1
26.11.2020 Group-IB совместно с Европолом предотвратили ущерб для банков на 40 млн евро 1
12.11.2020 Group-IB открыла европейскую штаб-квартиру 1
16.10.2020 Российский рэпер арестован в США по «хакерскому делу». Ему грозит 20 лет тюрьмы 2
21.08.2020 Rambler Group усиливает борьбу с пиратством 1
02.07.2020 Юный хакер из Украины украл персональные данные миллионов людей со всего мира 1
07.02.2020 Знаменитый организатор DDoS-атак скрывался шесть лет, но попался на заказе пиццы 1
21.11.2019 Основателя Group-IB обвинили в стрельбе в двух шагах от Кремля 1
13.11.2019 Европа объявила австрийскую контрразведку ненадежной из-за «Касперского» 1
12.09.2019 США ввели вечный запрет на программы «Касперского» 1
29.04.2019 Group-IB проверит результаты голосования шоу «Голос.Дети» 1
17.04.2019 Через полтора года после запрета ПО «Касперского» европейские власти признали, что оно ни за кем не шпионит 1
12.04.2019 Уничтожены полсотни подпольных наркорынков в даркнете. Громкий успех или оглушительный провал властей? 1
11.02.2019 Разгромив заказной DDoS-сервис, власти решили покарать и его клиентов 3
31.01.2019 Силовики разгромили подпольный рынок взломанных серверов. Не помог даже Tor 2
11.01.2019 «Касперский» помог найти похитителя 50 ТБ секретных данных у спецслужб США 1
27.11.2018 «Касперский» отказывается открывать офисы в США 1
12.11.2018 Знаменитый российский борец с киберугрозами Group-IB уезжает в Сингапур 1
05.09.2018 Group-IB: новая угроза для банков — группа Silence 1
03.08.2018 США арестовали украинцев, взломавших 15 млн банковских карт 1
27.06.2018 Мастера иллюзий: следуя за деньгами, хакеры осваивают новые трюки 1
14.06.2018 Европарламент объявил ПО «Касперского» вирусом 2
29.05.2018 Group-IB: новые атаки Cobalt подтверждают связь с Anunak 1
27.04.2018 Физически разгромлен крупнейший DDoS-сервис в мире 3
27.03.2018 Схвачен глава хакерского синдиката, укравшего миллиард евро 3
27.03.2018 Group-IB: несмотря на арест лидера, группа Сobalt продолжает атаки на банки 2
09.02.2018 «Лаборатория Касперского» и бельгийская полиция «обезоружили» шифровальщика, 1
11.12.2017 Хакеры-невидимки атаковали десятки банков в США, России и Великобритании 1
06.12.2017 Eset приняла участие в ликвидации ботнета Gamarue 1
01.09.2017 Безопасники придумали, как навязать телеком-компаниям и провайдерам самостоятельную очистку интернета 1
02.08.2017 Глобальный проект против кибервымогателей сэкономил их потенциальным жертвам €8 млн 1
21.03.2017 Group-IB захантила топ-менеджера «Лаборатории Касперского», проработавшего там 14 лет 1
07.03.2017 IDC впервые посчитала, сколько в России платят за исследования киберкриминала 1

Публикаций - 58, упоминаний - 75

Европол упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 11
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 9
Intel Security McAfee - McAfee Associates 388 9
Microsoft Corporation 11127 6
SEC Consult Services 931 4
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 24 4
NCSC - National Cyber Security Centre - Национальный центр кибербезопасности Великобритании 7 3
Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 34 3
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 54 3
Spamhaus 15 2
Shadow Brokers - Хакерская группировка 18 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 1
MoneyTaker - Хакерская группировка 12 1
FIN7 - Хакерская группировка 6 1
Buhtrap - Хакерская группировка 12 1
Google LLC 7161 1
QQAAZZ - Хакерская группировка 1 1
Macromedia 39 1
DE-CIX - Deutscher Commercial Internet Exchange 17 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Cisco Systems 2049 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 34 1
Cisco Talos 29 1
Kaspersky Lab ICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team 33 1
Adobe Systems 811 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
Fortinet 287 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
Facebook 3767 1
Huawei 2732 1
Twitter 2204 1
Аэрофлот 493 1
LinkedIn 521 1
Equifax 22 1
Four Seasons Hotels and Resorts 10 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 72 7
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 414 7
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 7
Пентагон - Министерство обороны США 279 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 4
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 82 4
Policía Nacional - Национальная полиция Испании 2 2
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 2
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 5 2
JenV - Ministerie van Justitie en Veiligheid - Министерство юстиции Нидерландов - Министерство безопасности и правосудия Нидерландов 2 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
MI5 - Military Intelligence - государственное ведомство британской контрразведки 16 1
ФВОК - Федеральная служба защиты конституции Германии - Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ - Bundesamt für Verfassungsschutz 1 1
Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом - Служба государственной безопасности Австрии - Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung - BVT 1 1
FAR - The Federal Acquisition Regulation Council - Управляющий совет по федеральным закупкам США 1 1
Московский Кремль - музейный комплекс 9 1
Министерство цифровой трансформации Украины 2 1
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании 4 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 153 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
Бернский клуб - Club de Berne - Неофициальный форум сотрудников спецслужб Европейского союза, Норвегии и Швейцарии 1 1
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 4 1
AAPA - Audiovisual Anti-Piracy Alliance - Альянс по борьбе с аудиовизуальным пиратством 1 1
FIRST - Forum of Incident Response and Security Teams - сообщество команд реагирования на компьютерные инциденты 3 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 546 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 11
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 9
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 7
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 5
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 4
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 2
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 2
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
System on Chip - SoC - Технология мобильных систем на кристалле 15 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
Big Data - Большие данные 1136 1
JavaScript-сниффер - JS-сниффер 7 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 40 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 1
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 81 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 80 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 1
CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 61 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Фишинг - Phishing 97 1
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 84 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 38 3
Webstresser DDoS-сервис 4 3
Kaspersky - Антивирус Касперского 127 2
Microsoft Office 1946 2
Quantum Stresser - Оператор DDoS-сервисов 2 2
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 11 1
Group-IB Hi-Tech Crime Trends 10 1
Kaspersky Security Network - KSN 84 1
Joomla CMS 73 1
Drupal - CMS-система 68 1
Microsoft Andromeda OS 15 1
Dash - Криптовалюта 26 1
HTC Wildfire - серия смартфонов 33 1
Proton Technologies - ProtonMail - почтовый сервис 17 1
Apache Struts 9 1
Silk Road 11 1
No More Ransom 11 1
vDOS - сервис организации заказных DDoS-атак 3 1
xDedic - Киберпреступная торговая площадка 3 1
AlphaBay Market - Онлайн-рынок даркнета, работал на луковом сервисе сети Tor 4 1
Sony Playstation Network 124 1
WordPress 169 1
Apache HTTP Server 223 1
Google Android 10751 1
Linux OS 4267 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Apple Mac 1460 1
PHP - Язык программирования 305 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 1
ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 20 1
FireEye 51 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 46 1
Dream Market - darknet - Подпольная торговая площадка 8 1
Bash-скрипт 28 1
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative 12 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 76 1
Google YouTube - Видеохостинг 1727 1
Касперский Евгений 218 5
Сачков Илья 105 4
Волков Дмитрий 39 3
Галушкин Олег 168 3
Кулибаба Евгений 2 2
Фотыга Анна 2 2
Fotyga Anna - Фотыга Анна 2 2
Копаков Андрей (Андрiй) 2 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
Моисеев Александр 15 2
Коноваленко Юрий 2 2
Grapperhaus Ferdinand - Грапперхаус Фердинанд 2 2
Houdini Harry - Гудини Гарри 2 1
Гончаров Евгений 9 1
Harold Thomas Martin III - Гарольд Томас Мартин III 1 1
Bukoski David - Букоски Дэвид 1 1
Wilson Steve - Уилсон Стив 6 1
Бух Аркадий 1 1
Бойко Максим 2 1
Морошкин Александр 106 1
Chvotkin Alan - Чвоткин Алан 1 1
Федоров Дмитрий (Дмитро) 1 1
Palmer Nicholas - Палмер Николас 3 1
Гершкович Михаил 2 1
Лупанин Сергей 8 1
Татаринов Тарас 14 1
Гвоздев Дмитрий 83 1
Иванов Антон 39 1
Бойко Елена 151 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
Зайцев Михаил 145 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 26
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 20
Германия - Федеративная Республика 3657 13
Европа 3774 12
Украина 3378 11
Нидерланды 976 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 8
Польша - Республика 831 7
Испания - Королевство 1257 7
Франция - Французская Республика 2136 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 6
Канада 1307 5
Бельгия - Королевство 399 4
Северная Америка 1413 4
Италия - Итальянская Республика 1396 4
Великобритания - Лондон 823 4
Румыния 344 4
Австралия - Австралийский Союз 1128 3
Эстония - Эстонская Республика 418 3
Швейцария - Цюрих 105 3
Болгария - Республика 306 3
Грузия 692 3
Беларусь - Белоруссия 2095 3
Австрия - Австрийская Республика 528 3
Молдавия - Республика Молдова 430 3
Испания - Аликанте 5 3
Казахстан - Республика 2641 3
Украина - Киев 470 2
Малайзия 341 2
Таиланд - Королевство 361 2
Сербия - Республика 129 2
Хорватия - Республика 118 2
Китай - Тайвань 593 2
Азия - Азиатский регион 1520 2
Япония 2802 2
Специальный административный район Гонконг 552 2
США - Колумбия 17 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 1
NDAA - National Defense Authorization Act - Закон США О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону 5 1
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 18 1
NYT - The New York Times 509 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
The Wall Street Journal 709 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 357 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
The Register 346 1
Bloomberg 785 1
Thomson Reuters - Рейтер 1748 1
РИА Новости 654 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
The Washington Post 110 1
Рен ТВ - телеканал 48 1
Politico 9 1
Virus Bulletin 19 1
CNews Analytics 1991 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
Голос.Дети - телевизионное шоу 3 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 15 1
GFCE - Global Forum on Cyber Expertise - Глобальный форум по киберэкспертизе 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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