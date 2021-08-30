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ESET Threat Intelligence

СОБЫТИЯ

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30.08.2021 Konica Minolta усилит киберзащиту заказчиков с помощью решений Eset 1
10.08.2021 В R-Vision TIP появилась встроенная интеграция с Eset Threat Intelligence 1
21.07.2021 Eset: 150 тысяч пользователей Android заразились опасным вирусом через сервисы сокращения ссылок 1
25.02.2021 Eset и BI.Zone объединили технологии для защиты бизнеса от разрушительных сценариев 1
20.08.2019 «Ростелеком-солар» получил доступ к репутационной базе Eset Threat Intelligence 1
25.02.2019 Eset зафиксировала двузначный рост продаж в России и СНГ 1
06.12.2017 Eset приняла участие в ликвидации ботнета Gamarue 1
13.06.2017 Eset обнаружила крупнейшую со времен Stuxnet угрозу для промышленных систем управления 1
19.12.2016 Eset предложила бизнесу новый сервис для прогнозирования целевых атак 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

ESET Threat Intelligence и организации, системы, технологии, персоны:

ESET - ESET Software 1161 9
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 95 1
Ростелеком 10884 1
МегаФон 10652 1
Microsoft Corporation 25720 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15611 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1329 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9484 1
Konica Minolta 423 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 590 1
R-Vision - Р-Вижн 263 1
Konica Minolta Business Solutions 68 1
ESET - Safetica Technologies 8 1
Россети Ленэнерго 1698 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1207 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 276 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14167 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34527 7
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1419 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7894 5
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 934 4
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1036 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64465 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3099 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35884 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5718 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27230 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4424 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4536 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 919 1
FDE - Full Disk Encryption - Шифрование диска 13 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1926 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 650 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 780 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4777 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1136 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22792 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 754 1
Кибербезопасность - Adware - рекламное программное обеспечение 215 1
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 191 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5119 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8175 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26590 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1049 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17893 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3792 1
Microsoft Windows API 311 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12130 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3387 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2591 1
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 354 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5590 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 272 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9231 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33244 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2845 1
ESET Enterprise Inspector 4 1
ESET Гарантия антивирусной защиты 7 1
ESET OnlineScanner 5 1
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 88 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 1
Google Android 15179 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3532 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 317 1
ESET Dynamic Threat Defense 8 1
Microsoft Andromeda OS 21 1
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform - R-Vision TI Feed - R-Vision Threat Intelligence Feed 30 1
Пирожков Александр 4 3
Соловей Антон 12 1
Молчанов Антон 2 1
Boutin Jean-Ian - Бутен Жан-Йен 6 1
Черепанов Антон 7 1
Волошин Евгений 64 1
Шалагинов Павел 6 1
Матеев Денис 35 1
Ниязов Тимур 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165017 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14779 3
Украина 7909 2
Казахстан - Республика 6010 1
Польша - Республика 2029 1
Испания - Королевство 3824 1
Нидерланды 3727 1
Иран - Исламская Республика Иран 1153 1
Украина - Киев 1150 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 919 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2161 1
Энергетика - Energy - Energetically 5813 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7351 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4620 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1372 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1877 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1317 1
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 70 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7734 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12229 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21472 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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