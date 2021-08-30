Разделы

Интеграция Инфраструктура
|

Konica Minolta усилит киберзащиту заказчиков с помощью решений Eset

Konica Minolta Business Solutions Russia заключила партнёрское соглашение с Eset. Теперь Konica Minolta сможет не только автоматизировать бизнес-процессы, но и повышать уровень защиты своих клиентов с применением технологий Eset.

Konica Minolta, международный поставщик решений для автоматизации бизнеса, активно развивает направление информационной безопасности на российском рынке. Благодаря сотрудничеству с Eset, Konica Minolta сможет применять в своих проектах самые востребованные в России продукты разработчика, в том числе антивирус Dynamic Threat Defense, систему обнаружения целевых атак Enterprise Inspector и средство шифрования Full Disk Encryption.

Konica Minolta сможет содействовать клиентам в решении сложных задач при помощи усовершенствованной системы обнаружения целевых атак Eset Threat Intelligence, а также инструмента защиты от утечек конфиденциальной информации Safetica.

Eset – первый производитель антивирусного программного обеспечения, который применил эвристические методы обнаружения компьютерных угроз в своих решениях. Эвристический метод защищает пользователя не только от существующих, но и от новых угроз.

Ключевые преимущества антивирусных решений Eset – это надёжность, быстродействие и лёгкость в управлении. Продукты компании для защиты компьютеров и мобильных устройств применяют 400 тыс. корпоративных клиентов более чем в 200 странах.

«Партнёрство с Konica Minolta позволит увеличить количество корпоративных клиентов Eset — многие компании получат возможность на практике убедиться в надежности наших продуктов. Таким образом, защита самого высокого уровня станет еще более доступной для российского бизнеса», – отметил Антон Молчанов, старший менеджер Eset по работе с партнерами.

«Благодаря сотрудничеству с Eset мы сможем значительно расширить наш продуктовый портфель в направлении информационной безопасности. Наши клиенты будут защищены самым надежным образом, так как Eset – это компания с мировым именем, глубокой экспертизой и многолетним опытом работы», – подчеркнул Павел Шалагинов, руководитель отдела развития ИТ-решений Konica Minolta Business Solutions Russia.

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО

Государственный регулировщик воздушного движения России бессрочно переходит с Oracle на Postgres Pro

«Почта России» создала огромную ИТ-компанию

CNews Analytics: провайдеры услуг ЦОД обещают удвоение

На европейском рынке ПК новый лидер

«Диасофт» разработал крупнейшую систему сбора и хранения данных для Вооруженных сил России

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие полностью беспроводные наушники: выбор ZOOM

Техника для дачи: помощники для настоящего отдыха

Обзор Canon PIXMA G3420: беспроводное МФУ на базе СНПЧ

Показать еще

Наука

Люди могут заново заселиться на Землю после апокалипсиса — ученые знают способ

Что скрыто под обратной стороной Луны?

Сенсация 2021: экзотический тетракварк опять меняет представления об устройстве мира
Показать еще