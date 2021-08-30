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ESET Enterprise Inspector

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.08.2021 Konica Minolta усилит киберзащиту заказчиков с помощью решений Eset 1
30.06.2020 Eset выпустила новую версию Enterprise Inspector 2
06.06.2019 Eset представила Enterprise Inspector для защиты корпоративной сети 2

Публикаций - 4, упоминаний - 6

ESET Enterprise Inspector и организации, системы, технологии, персоны:

ESET - ESET Software 1161 3
Konica Minolta 423 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 700 1
Konica Minolta Business Solutions 68 1
ESET - Safetica Technologies 8 1
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 94 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 95 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34527 3
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 570 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12130 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3099 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64465 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7894 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35884 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10140 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1801 1
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 95 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14167 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1188 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27230 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13136 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1357 1
FDE - Full Disk Encryption - Шифрование диска 13 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 780 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 599 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16017 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28097 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13003 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8175 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1049 1
Microsoft Windows PowerShell 247 1
ESET Threat Intelligence 10 1
ESET Secure Authentication 13 1
Apple macOS 2399 1
Microsoft Windows 16823 1
Земских Виталий 7 1
Шалагинов Павел 6 1
Молчанов Антон 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 165017 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53125 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18043 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3074 1
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 70 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5648 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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