Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Fancy Bear (Модный мишка)
APT28
APT18
Pawn Storm
Sofacy Group
Sednit
STRONTIUM
Хакерская группировка
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 34, упоминаний - 106
Fancy Bear (Модный мишка) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Единая Россия - Политическая партия 176 1
|WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 1 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 313 2
|Песков Дмитрий 65 2
|Наместников Юрий 39 2
|Ульянов Владимир 151 1
|Гостев Александр 54 1
|Andrews Phil - Эндрюс Фил 3 1
|Новицкий Евгений 8 1
|Лавочкин Семен 1 1
|Вишняков Алексей 5 1
|Pohle Thomas - Поле Томас 1 1
|Гарнаева Мария 3 1
|Королев Сергей 10 1
|Черепанов Антон 7 1
|Галушкин Олег 168 1
|Синицын Артем 6 1
|Авезова Яна 10 1
|Новиков Алексей 39 1
|Касперский Евгений 221 1
|Водясов Алексей 97 1
|Bloomberg 786 2
|WarnerMedia CNN - Телеканал 133 2
|Ведомости 259 1
|ComputerWorld 93 1
|NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 117 1
|МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 196 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771739, в очереди разбора - 675421.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771739, в очереди разбора - 675421.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru