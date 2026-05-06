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Fancy Bear (Модный мишка) APT28 APT18 Pawn Storm Sofacy Group Sednit STRONTIUM Хакерская группировка

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.05.2026 Отбывающий срок основатель Group-IB Илья Сачков заработал 1,5 миллиарда рублей 1
30.09.2024 Атакованы компьютеры производителя немецких ракет Iris-T 2
21.06.2024 Европа провела крупнейшие учения по отражению кибератаки из вымышленных стран 1
18.05.2023 Хакеры научились зарабатывать деньги на взломах, которых не было 1
05.05.2023 Cisco отказалась закрывать критическую брешь в популярном устройстве и порекомендовала купить новую модель 3
19.04.2023 США и Англия бьют тревогу: «русские» внедряются в сети через древние «дыры» в роутерах Cisco 3
08.12.2021 Microsoft отобрала полсотни доменов у китайских госхакеров 1
02.12.2021 Россиянина в США посадили на 5 лет за то, что давал хостинг не тем людям 1
08.10.2021 Microsoft объявила Россию самым главным киберпреступником в мире 3
23.04.2021 McAfee Labs представила отчет о киберугрозах за второе полугодие 2020 1
04.03.2021 Знаменитый Linux-дистрибутив перейдет на добровольно-принудительную установку обновлений 1
24.02.2021 Исследование IBM: вирусы-шифровальщики лидируют по популярности в 2020 году 1
09.12.2020 МГТУ Баумана остается без Windows: Microsoft отказалась поставлять ему свое ПО 1
16.11.2020 Microsoft и Positive Technologies: хакеры усилили атаки на медицинские учреждения 1
14.09.2020 «Лаборатория Касперского» зафиксировала растущий интерес злоумышленников к Linux-системам 1
18.03.2020 Positive Technologies: в 2019 году 60% кибератак имели целенаправленный характер 1
06.03.2020 Positive Technologies подвела киберитоги IV квартала 2019 2
30.10.2019 Таинственные злоумышленники рэкетируют финансовые компании по всему миру, притворяясь «русскими хакерами» 6
23.10.2019 Windows навсегда пропишется в новых ПК. Удалять ее будет нельзя 5
23.08.2019 Китайские хакеры похитили почти 7 миллионов единиц медицинских данных в Индии 2
11.07.2019 Eset нашла новую уязвимость в Windows 1
03.06.2019 Eset выявил новые возможности бэкдора группировки Sednit 4
06.05.2019 «Лаборатория Касперского» об APT-атаках в первом квартале 2019 года 1
25.01.2019 «Лаборатория Касперского» выяснила, что злоумышленники из Greyenergy и Sofacy использовали одну инфраструктуру 1
10.01.2019 Найден примитивный, но очень действенный способ читать данные с украденных ноутбуков 4
10.12.2018 BDO: Россия и Китай лидируют по числу кибератак 3
04.10.2018 Eset обнаружила первую атаку с использованием руткита для UEFI 6
25.12.2017 Eset рассказала о деятельности кибергруппы Fancy Bear в 2017 году 3
26.06.2017 Взломан британский Парламент. Пэры ждут шантажа или начнут видеть «русский след» 3
27.09.2016 На компьютеры Apple напал новый троян, работающий от имени Роскосмоса 1
10.08.2016 «Русские хакеры» - кто они? Опрос 1
08.08.2016 Reuters: США ведут кибервойну против всего мира с 1950-х годов 1
19.11.2015 Кибератаки стали оказывать влияние на реальную жизнь людей и организаций 1
08.09.2015 Атаки на госсектор, а также целенаправленные атаки — основные угрозы второго квартала 2015 г. 1
19.08.2015 «Пророссийских хакеров» уличили в шпионаже за гражданами и организациями в России 1
13.07.2015 «Пророссийские хакеры» атаковали НАТО с помощью редкой уязвимости 1
13.05.2015 «Российские хакеры» готовят атаку на банки США 1
20.04.2015 «Русских хакеров» обвинили в атаке на «правительственную структуру» с помощью дыр в Windows и Flash 1
20.03.2015 «Лаборатория Касперского» опровергает «грязную» статью в Bloomberg 1

Публикаций - 45, упоминаний - 80

Fancy Bear (Модный мишка) и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 10
ESET - ESET Software 1161 10
Trend Micro 651 8
Trellix - FireEye 63 5
Google LLC 12688 5
APT29 - Cozy Bear - Хакерская группировка 12 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 4
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 50 3
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 89 3
Palo Alto Networks 209 2
Turla - Хакерская группировка 23 2
APT15 - Хакерская группировка 4 2
REvil - Хакерская группировка 51 2
Hacking Team 17 2
LuckyMouse - Хакерская группировка 7 2
Conti - Хакерская группировка 44 2
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 48 2
Lamberts - Хакерская группировка 3 2
Cloud Atlas - Clean Ursa - Oxygen - Inception - Red October - Хакерская группировка 15 2
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 2
Cisco Systems 5372 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Apple Inc 13154 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Adobe Systems 1597 2
R-Vision - Р-Вижн 267 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 165 1
Magecart - Хакерская группировка 9 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 257 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 1
Cloudflare 172 1
APT-C - Donot - Хакерская группировка 5 1
APT40 - Хакерская группировка 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
Banco de Chile 2 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
ИнвестКапиталБанк 26 1
КСЭ - Курьер Сервис Экспресс 24 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 6 1
Стройгаз 2 1
TD Bank Group - Groupe Banque TD - Toronto-Dominion Bank - Banque Toronto-Dominion 13 1
Авиа Групп 8 1
Зест -лизинговая компания 6 1
Трансойл 13 1
Сахатранс 6 1
Аброс ИК 7 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
УГМК Здоровье 5 1
Volga Group - Volga Resources Group 2 1
Hansa - Ханса 114 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 57 1
UCLA Health - Harbor–UCLA Medical Center - Jonsson Comprehensive Cancer Center, JCCC 4 1
Hensoldt 2 1
АБ Россия - Аброс ИК - инвестиционная компания 15 1
Diehl Group - Diehl Stiftung - Diehl Defence 3 1
Альтера капитал 3 1
Ashley Madison 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Adidas - Адидас 170 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 2
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 2
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 2
Президент Украины 128 2
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 22 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 1
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 1
United States Office of Personnel Management - Управление кадровой службы США 9 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
Верховная рада Украины - ЦИК Украины - Центральная избирательная комиссия Украины 3 1
Правительство Казахстана - Министерство энергетики Казахстана 7 1
Евросоюз - ENISA - European Network and Information Security Agency - European Union Agency for Cybersecurity - Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности 20 1
Франция - Правительство Франции - ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information - French National Cybersecurity Agency - Французское национальное агентство по безопасности информационных систем - Commission nationale de l'informatique 13 1
Федеральное правительство Германии - Министерство иностранных дел Германии - МИД Германии - Auswärtiges Amt 9 1
Бундестаг - Bundestag - однопалатный парламент Федеративной Республики Германия 7 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Демократическая политическая партия США 122 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 3
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
МГКА - Московская городская коллегия адвокатов 6 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 43
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 33
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 18
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 18
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1062 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 10
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 10
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 9
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 9
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 924 8
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 8
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 6
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 6
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 5
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 790 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 5
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 5
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 4
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 4
Rootkit - Руткит - набор программных средств 392 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 4
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 270 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 3
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 475 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 3
Microsoft Windows 16882 13
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 12
Linux OS 11533 7
Apple macOS 2419 5
Apple iOS 8583 4
Google Android 15243 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
Microsoft Outlook 1506 3
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 186 3
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 2
Linux Sudo 39 2
Absolute Software - Absolute Home & Office - CompuTrace - LoJack 21 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 2
JavaScript - JS - язык программирования 1425 2
Google - Gmail 1021 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 145 2
F6 - F6 Fraud Protection - F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal - Ф.А.К.К.Т. Антифрод 49 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 133 1
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 171 1
ESET Dynamic Threat Defense 8 1
Bash - Bourne Again SHell - Unix shell 108 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 1
ESET Secure Authentication 13 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 1
HP Elite Dragonfly - Ноутбук 58 1
Apple iPod Touch 747 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Endpoint Protection - SEP - Symantec Antivirus Enterprise - NortonLifeLock Symantec Endpoint Encryption 68 1
Pastebin 37 1
Microsoft Surface Pro - планшет 129 1
Stafory - робот Вера 377 1
Microsoft Windows Server 2008 483 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 1
Apple iTunes Store 1118 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 78 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
Песков Дмитрий 129 2
Наместников Юрий 40 2
Гостев Александр 84 2
Genes Raimund - Раймунд Гинес 13 2
Мельникова Анастасия 440 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
Касперский Евгений 337 1
Новиков Алексей 66 1
Сачков Илья 126 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 1
Breton Thierry - Бретон Тьерри 22 1
Авезова Яна 20 1
Порошенко Петр 27 1
Синицын Артем 6 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Козырев Алексей 328 1
Волков Дмитрий 69 1
Ульянов Владимир 162 1
Крохин Валентин 32 1
Скворцов Андрей 15 1
Черепанов Антон 7 1
Пономарев Антон 9 1
Королев Сергей 47 1
Котов Сергей 17 1
Ulbricht Ross - Ульбрихт Росс 8 1
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 53 1
Гарнаева Мария 3 1
Pohle Thomas - Поле Томас 1 1
Macron Emmanuel - Макрон Эмманюэль 18 1
Вишняков Алексей 19 1
Андросов Кирилл 8 1
Лавочкин Семен 1 1
Новицкий Евгений 32 1
Andrews Phil - Эндрюс Фил 3 1
Максимов Юрий 37 1
Скородумов Александр 2 1
Гричишкин Александр 1 1
Климов Евгений 19 1
Баранов Артем 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 13
Европа 24964 8
Украина 7928 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Европа Восточная 3138 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Азия - Азиатский регион 5920 3
Япония 13807 3
Швеция - Королевство 3782 3
Сингапур - Республика 1953 3
Грузия 1332 3
Иран - Исламская Республика Иран 1155 3
Казахстан - Республика 6048 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Польша - Республика 2031 2
Индия - Bharat 5869 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Израиль 2856 2
Бельгия - Королевство 1192 2
Венгрия 855 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Чехия - Чешская Республика 1349 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Нидерланды 3746 2
Эстония - Эстонская Республика 764 2
Румыния 753 2
Литва - Литовская Республика 673 1
Монголия 382 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 1
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