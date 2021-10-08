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Fancy Bear (Модный мишка)
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Sednit
STRONTIUM
Хакерская группировка


08.10.2021 Microsoft объявила Россию самым главным киберпреступником в мире 4
23.04.2021 McAfee Labs представила отчет о киберугрозах за второе полугодие 2020 1
04.03.2021 Знаменитый Linux-дистрибутив перейдет на добровольно-принудительную установку обновлений 1
24.02.2021 Исследование IBM: вирусы-шифровальщики лидируют по популярности в 2020 году 1
09.12.2020 МГТУ Баумана остается без Windows: Microsoft отказалась поставлять ему свое ПО 1
16.11.2020 Microsoft и Positive Technologies: хакеры усилили атаки на медицинские учреждения 1
14.09.2020 «Лаборатория Касперского» зафиксировала растущий интерес злоумышленников к Linux-системам 1
18.03.2020 Positive Technologies: в 2019 году 60% кибератак имели целенаправленный характер 1
06.03.2020 Positive Technologies подвела киберитоги IV квартала 2019 2
30.10.2019 Таинственные злоумышленники рэкетируют финансовые компании по всему миру, притворяясь «русскими хакерами» 14
23.10.2019 Windows навсегда пропишется в новых ПК. Удалять ее будет нельзя 5
23.08.2019 Китайские хакеры похитили почти 7 миллионов единиц медицинских данных в Индии 2
11.07.2019 Eset нашла новую уязвимость в Windows 1
03.06.2019 Eset выявил новые возможности бэкдора группировки Sednit 7
06.05.2019 «Лаборатория Касперского» об APT-атаках в первом квартале 2019 года 1
25.01.2019 «Лаборатория Касперского» выяснила, что злоумышленники из Greyenergy и Sofacy использовали одну инфраструктуру 6
10.01.2019 Найден примитивный, но очень действенный способ читать данные с украденных ноутбуков 5
10.12.2018 BDO: Россия и Китай лидируют по числу кибератак 5
04.10.2018 Eset обнаружила первую атаку с использованием руткита для UEFI 6
25.12.2017 Eset рассказала о деятельности кибергруппы Fancy Bear в 2017 году 5
26.06.2017 Взломан британский Парламент. Пэры ждут шантажа или начнут видеть «русский след» 4
27.09.2016 На компьютеры Apple напал новый троян, работающий от имени Роскосмоса 1
10.08.2016 «Русские хакеры» - кто они? Опрос 2
08.08.2016 Reuters: США ведут кибервойну против всего мира с 1950-х годов 1
19.11.2015 Кибератаки стали оказывать влияние на реальную жизнь людей и организаций 1
08.09.2015 Атаки на госсектор, а также целенаправленные атаки — основные угрозы второго квартала 2015 г. 1
19.08.2015 «Пророссийских хакеров» уличили в шпионаже за гражданами и организациями в России 9
13.07.2015 «Пророссийские хакеры» атаковали НАТО с помощью редкой уязвимости 5
13.05.2015 «Российские хакеры» готовят атаку на банки США 4
20.04.2015 «Русских хакеров» обвинили в атаке на «правительственную структуру» с помощью дыр в Windows и Flash 3
20.03.2015 «Лаборатория Касперского» опровергает «грязную» статью в Bloomberg 1
05.02.2015 «Пророссийские хакеры» создали первые шпионские приложения для iPhone 1
27.11.2014 Международная организация проанализировала деятельность «российских проправительственных» хакеров 2
13.10.2014 Группа хакеров Sednit атакует финансовые учреждения 1

Публикаций - 34, упоминаний - 106

Fancy Bear (Модный мишка) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11253 9
ESET 991 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2780 5
Trend Micro 350 5
Google LLC 7210 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 3
Adobe Systems 823 2
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 37 2
VK - Mail.ru Group 2492 2
Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 34 2
LuckyMouse - Хакерская группировка 7 2
SEC Consult Services 933 2
APT15 - Хакерская группировка 2 1
APT40 - Хакерская группировка 1 1
APT-C - Donot - Хакерская группировка 4 1
Turla - Хакерская группировка 19 1
BDO - БДО 14 1
CrowdStrike Holdings 13 1
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 10 1
Palo Alto Networks 80 1
Intel Security McAfee Labs 13 1
Cloudflare 50 1
Link11 2 1
ShadowHammer - хакерская группировка 3 1
Bisonal - хакерская группировка 2 1
Radware 29 1
Gamaredon - Хакерская группировка 3 1
TA505 - Хакерские группировки 5 1
Hacking Team 12 1
NetWalker - Хакерская группировка 7 1
CactusPete - Хакерская группировка 3 1
Palo Alto Network Unit 42 4 1
Bronze Union - LuckyMouse - APT27 - Хакерская круппировка 7 1
Cloud Atlas - Хакерская круппировка 2 1
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 11 1
АФК Система ПАО 1003 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Amazon Inc - Amazon.com 1480 1
Yandex - Яндекс 4107 1
Lenovo Group 1645 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 1 1
Hansa - Ханса 62 1
Volga Group - Volga Resources Group 2 1
Аброс ИК 7 1
Сахатранс 6 1
Трансойл 12 1
Зест -лизинговая компания 6 1
Авиа Групп 4 1
TD Bank 8 1
Стройгаз 2 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 1
ИнвестКапиталБанк 15 1
Banco de Chile 2 1
Yara - Яра 8 1
Bank of America - Банк Америки 101 1
Банк Россия 56 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 4
Президент Российской Федерации 1443 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
United States Office of Personnel Management - Управление кадровой службы США 3 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 19 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство энергетики Республики Казахстан 1 1
IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 23 1
US Navy - Военно-морские силы США 37 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 20 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 83 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 290 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 417 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 258 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 171 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 1 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 13
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 8
Вредоносное ПО - Зловред - malware 496 7
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 6
UEFI - The Unified Extensible Firmware Interface - Интерфейс между операционной системой и микропрограммами - Развитие BIOS 91 4
Flash 481 3
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 69 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1157 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 551 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 2
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 145 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 217 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 620 1
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 37 1
DDE - Dynamic Data Exchange - Механизм взаимодействия приложений 4 1
NAND flash memory - Флеш-память 206 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 106 1
WS-DD - WSD - WS-Discovery - Web Services Dynamic Discovery - Динамическое обнаружение веб-служб 2 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 56 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 1
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 36 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 224 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1013 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 554 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 393 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 590 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 141 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1271 1
Microsoft Windows 10 6707 11
Linux OS 4296 6
FireEye 51 5
Apple iOS 5742 4
Microsoft Windows 866 4
Positive Technologies - PT ESC - Expert Security Center 45 3
Apple macOS 936 3
Google Android 10752 3
JavaScript - Язык программирования 637 2
Adobe Flash 359 2
Microsoft Edge - Браузер 1001 2
Absolute Software LoJack 4 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5150 2
Microsoft Outlook 652 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 170 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 47 1
Microsoft Windows Server 2008 210 1
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform 42 1
Kaspersky Threat Intelligence services 6 1
HP Elite Dragonfly - Ноутбук 34 1
Apple iPod Touch 664 1
Apple iPad 3263 1
Apple macOS X 910 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 32 1
Microsoft Windows Server 2003 150 1
Silk Road 11 1
Click2Gov - система оплаты госуслуг США 1 1
Pulse Secure 5 1
Microsoft Windows Live 122 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 483 1
Google Chrome - браузер 1119 1
Google YouTube - Видеохостинг 1750 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Office 1959 1
Apple Mac 1472 1
Microsoft Windows Hello 170 1
VK - Mail.ru Одноклассники 863 1
Microsoft Windows XP 913 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
Java - Язык программирования 1186 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 313 2
Песков Дмитрий 65 2
Наместников Юрий 39 2
Ульянов Владимир 151 1
Гостев Александр 54 1
Andrews Phil - Эндрюс Фил 3 1
Новицкий Евгений 8 1
Лавочкин Семен 1 1
Вишняков Алексей 5 1
Pohle Thomas - Поле Томас 1 1
Гарнаева Мария 3 1
Королев Сергей 10 1
Черепанов Антон 7 1
Галушкин Олег 168 1
Синицын Артем 6 1
Авезова Яна 10 1
Новиков Алексей 39 1
Касперский Евгений 221 1
Водясов Алексей 97 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 18
Россия - Российская федерация - РФ 57914 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 9
Украина 3431 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 4
Восточная Европа 1701 4
Германия - Федеративная Республика 3702 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 3
Европа 3804 3
Франция - Французская Республика 2155 2
Швеция - Королевство 768 2
Казахстан - Республика 2665 2
Бразилия - Федеративная Республика 1134 2
Европа Балканский полуостров 11 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 185 1
США - Пало-Альто - Palo Alto 74 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 116 1
Нигерия - Федеративная Республика 114 1
Южная Африка 160 1
Монголия 173 1
Индия - Республика 2188 1
Япония 2832 1
Эстония - Эстонская Республика 422 1
Прибалтика - Балтия 607 1
Румыния 349 1
Грузия 694 1
Испания - Королевство 1265 1
Венгрия 299 1
Бельгия - Королевство 403 1
Израиль 726 1
Польша - Республика 836 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 856 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 463 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Сингапур - Республика 812 1
Южная Корея - Республика 1473 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
Русский язык 1006 1
Bloomberg 786 2
WarnerMedia CNN - Телеканал 133 2
Ведомости 259 1
ComputerWorld 93 1
FireEye Intelligence 1 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 117 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 196 1
Олимпийские игры - Olympic Games 303 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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