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Turla Хакерская группировка


УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Хакеры шпионили за иностранными посольствами в Москве, выдавая трояны за антивирусы «Касперского» 1
20.07.2022 Поддельное антироссийское ПО заражает проукраинских активистов 1
01.12.2020 Создана замена покойному Adobe Flash Player, которая лучше и безопаснее работает 1
23.06.2020 Знаменитое хакерское ПО начало атаку на российские компании 1
22.06.2020 Во Flash-плееры заложена «бомба с часовым механизмом». В конце 2020 г. они перестанут работать 1
02.06.2020 Eset: группировка киберпреступников Turla использует интерфейс Gmail для атак на пользователей 1
13.03.2020 Eset: хакеры использовали бренд Adobe для атаки на правительственные веб-сайты 1
21.10.2019 Хакеры спрятали майнер криптовалюты Monero в аудиофайлы WAV 1
09.10.2019 «Лаборатория Касперского» обнаружила инструмент для обхода шифрования в браузере 1
07.10.2019 «Касперский» нашел умный троян, умеющий читать защищенные соединения 1
29.05.2019 Eset обнаружила новые инструменты киберпреступной группировки Turla 1
13.05.2019 Eset: бэкдор группировки Turla позволяет редактировать письма на серверах Microsoft Exchange 1
06.05.2019 «Лаборатория Касперского» об APT-атаках в первом квартале 2019 года 1
27.08.2018 Eset: хакеры Turla атакуют пользователей Microsoft Outlook 1
30.05.2018 Eset: хакеры Turla меняют тактику 1
14.03.2018 Американские кибершпионы научились распознавать на чужих ПК дружественных хакеров и прятаться от врагов 1
10.01.2018 Eset: группа Turla распространяет бэкдор с установщиком Flash Player 1
31.08.2017 Eset обнаружила новый бэкдор АРТ-группы Turla 1
08.06.2017 Eset: хакеры Turla управляют атакой через Instagram Бритни Спирс 1
03.04.2017 Eset исследовала сложный бэкдор Carbon кибергруппировки Turla 1
11.03.2014 Рассекречено второе за неделю сверхсложное российское кибероружие 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Turla и организации, системы, технологии, персоны:

ESET - ESET Software 1138 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5098 8
Adobe Systems 1563 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1525 4
Microsoft Corporation 24979 4
Google LLC 12035 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 2
Amazon Inc - Amazon.com 3075 2
Yandex - Яндекс 7952 2
Meta Platforms - Facebook 4485 2
VK - Mail.ru Group 3497 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4281 2
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 2
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 11 2
Adobe Macromedia 218 2
Yahoo! 3700 2
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 43 1
Apple Inc 12346 1
Intel Corporation 12369 1
Oracle Corporation 6785 1
GitHub 903 1
PayPal 657 1
Cylance 14 1
Verisign 357 1
BlackBerry Cylance 3 1
ShadowHammer - хакерская группировка 3 1
Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 50 1
Hacking Team 14 1
LuckyMouse - Хакерская группировка 7 1
CactusPete - Хакерская группировка 5 1
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 55 1
Palo Alto Network Unit 42 14 1
F-Secure 211 1
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 64 1
Галактика - Корпорация 1487 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 396 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 27 1
BAE Systems 172 1
DigiCert - GeoTrust 7 1
Yara - Яра 18 1
RAND Corporation 33 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1828 6
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 41 3
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 125 3
U.S. Department of Defense - USCENTCOM или CENTCOM - United States Central Command - Центральное командование США 4 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3272 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 335 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 470 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 51 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 96 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6148 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5630 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 99 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 87 1
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 1
ASF - Apache Software Foundation 215 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29877 20
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13208 19
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 823 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31022 6
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1164 5
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2294 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6578 5
C&C - Command and Control server 89 4
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3059 4
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Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2641 2
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13099 2
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DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5129 2
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LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3254 2
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16625 1
WAV - Waveform Audio File Format 527 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1887 1
RPC - Remote Procedure Call - Удалённый вызов процедур - Вызов удалённых процедур 73 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 432 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 440 1
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 124 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 5
Mozilla Firefox - браузер 1902 4
Google Chrome - браузер 1606 3
Linux OS 10399 3
Microsoft Windows 16048 3
Google YouTube - Видеохостинг 2840 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3008 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1858 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2006 2
JavaScript - JS - язык программирования 1276 2
Microsoft EdgeHTML - Проприетарный браузерный движок 64 2
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 116 2
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 308 2
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 123 2
Metasploit Framework - Платформа тестирования на проникновение и имитации сетевых кибератак 45 2
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 264 2
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 147 2
W3C - WebAssembly - Wasm - Язык программирования низкого уровня для стековой виртуальной 39 2
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 335 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 593 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1046 1
Apple macOS 2156 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 480 1
Kaspersky Internet Security 464 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2150 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 313 1
Microsoft Outlook 1425 1
Google Gmail 965 1
Apple Safari - браузер 866 1
Microsoft Windows PowerShell 209 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 335 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1746 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 111 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 139 1
EternalRomance - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 6 1
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 122 1
Ruffle - кроссплатформенный эмулятор Adobe Flash Player 5 1
Microsoft Messaging Application Programming Interface - MAPI 31 1
DanderSpritz - Инструмент АНБ для анализа кода ПО 2 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 805 1
Водясов Алексей 222 2
Наместников Юрий 40 2
Галушкин Олег 182 1
Мельникова Анастасия 425 1
Kahle Brewster - Кейл Брюстер 8 1
Spears Britney - Спирс Бритни 65 1
Boutin Jean-Ian - Бутен Жан-Йен 6 1
Baumgartner Kurt - Баумгартнер Курт 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52827 11
Россия - РФ - Российская федерация 151547 10
Европа 24466 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2510 5
Германия - Федеративная Республика 12829 4
Азия - Азиатский регион 5653 3
Армения - Республика 2343 3
Европа Восточная 3111 3
Ближний Восток 3004 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14322 3
Финляндия - Финляндская Республика 3633 3
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 733 2
Сирия - Сирийская Арабская Республика 272 2
Бразилия - Федеративная Республика 2414 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1422 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1156 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44670 1
Молдавия - Республика Молдова 715 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1320 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13450 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17695 1
Узбекистан - Республика 1812 1
Швеция - Королевство 3652 1
Украина 7707 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 101 1
Америка Южная 861 1
Венгрия 842 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53407 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6603 4
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 693 4
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 996 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8799 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14447 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3594 2
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 175 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3476 2
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 17 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49878 1
Английский язык 6793 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6103 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 601 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7163 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1304 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1581 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 203 1
ZDnet 660 1
NYT - The New York Times 1068 1
Securelist 26 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5972 1
W3Techs 13 2
Recorded Future 16 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 962 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 460 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2522 1
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