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Turla Хакерская группировка
УПОМИНАНИЯ
Turla и организации, системы, технологии, персоны:
|Yara - Яра 18 1
|RAND Corporation 33 1
|Водясов Алексей 222 2
|Наместников Юрий 40 2
|Галушкин Олег 182 1
|Мельникова Анастасия 425 1
|Kahle Brewster - Кейл Брюстер 8 1
|Spears Britney - Спирс Бритни 65 1
|Boutin Jean-Ian - Бутен Жан-Йен 6 1
|Baumgartner Kurt - Баумгартнер Курт 2 1
|ZDnet 660 1
|NYT - The New York Times 1068 1
|Securelist 26 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5972 1
|W3Techs 13 2
|Recorded Future 16 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 962 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 460 1
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