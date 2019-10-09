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«Лаборатория Касперского» обнаружила инструмент для обхода шифрования в браузере

Безопасность Стратегия безопасности Интернет Интернет-ПО

«Лаборатория Касперского» обнаружила вредоносный инструмент Reductor, который позволяет подменять генератор случайных чисел, использующийся для шифрования данных на этапе их передачи от браузера к HTTPS-сайтам. Это открывает перед злоумышленниками возможность втайне от пользователя следить за его действиями в браузере. Кроме того, найденные модули имели в своем составе функции удаленного администрирования, что делает возможности этого ПО почти неограниченными.

С помощью данного инструмента злоумышленники осуществляли операции кибершпионажа за дипломатическими представительствами в странах СНГ, преимущественно следили за трафиком пользователей.

Установка зловреда происходит в основном либо с помощью вредоносной программы COMPfun, идентифицированной ранее как инструмент кибергруппировки Turla, либо через подмену «чистого» ПО в процессе скачивания с легитимного ресурса на компьютер пользователя. Это, скорее всего, означает, что у злоумышленников есть контроль над сетевым каналом жертвы.

«Мы впервые столкнулись с такого рода вредоносной программой, позволяющей обойти шифрование в браузере и долгое время оставаться незамеченной. Уровень ее сложности позволяет предположить, что создатели Reductor — серьезные профессионалы. Часто подобные зловреды создаются при поддержке государства. Однако мы не располагаем доказательствами того, что Reductor имеет отношение к какой-либо конкретной кибергруппировке. Мы напоминаем всем компаниям, имеющим дело с конфиденциальными данными, о необходимости регулярно проверять степень защищенности корпоративной ИТ-инфраструктуры», — сказал Курт Баумгартнер, ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».

Все решения «Лаборатории Касперского» успешно распознают и блокируют программу Reductor.

Чтобы избежать заражения, «Лаборатория Касперского» рекомендует: регулярно проводить аудит безопасности корпоративной ИТ-инфраструктуры; установить надежное защитное решение с компонентом защиты от веб-угроз, позволяющим распознавать и блокировать угрозы, которые пытаются проникать в систему через зашифрованные каналы, например Kaspersky Security для бизнеса, а также решение корпоративного уровня, детектирующее сложные угрозы на сетевом уровне на ранней стадии, например Kaspersky Anti Targeted Attack Platform; подключить SOC-команду к системе информирования об угрозах, чтобы у нее был доступ к информации о новых и существующих угрозах, техниках и тактиках, используемых злоумышленниками; регулярно проводить тренинги по повышению цифровой грамотности сотрудников.

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