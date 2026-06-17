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DanderSpritz Инструмент АНБ для анализа кода ПО
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
DanderSpritz и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 493 2
|U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 341 1
|Зайцев Михаил 340 1
|Галушкин Олег 182 1
|Иран - Исламская Республика Иран 1152 1
|Египет - Арабская Республика 1081 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164066 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54370 1
|Венгрия 855 1
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