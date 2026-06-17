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DanderSpritz Инструмент АНБ для анализа кода ПО

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.06.2026 Один из самых старых вредоносов АНБ США искажал результаты ядерных симуляций 1
23.10.2018 Кибероружие АНБ используется против России, Египта и Ирана 2
14.03.2018 Американские кибершпионы научились распознавать на чужих ПК дружественных хакеров и прятаться от врагов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

DanderSpritz и организации, системы, технологии, персоны:

Shadow Brokers - Хакерская группировка 28 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5566 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1673 2
Галактика - Корпорация 1536 1
Turla - Хакерская группировка 22 1
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 49 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 95 1
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 1
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 11 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 493 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 341 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34174 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8077 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14092 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10084 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7875 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13012 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8651 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7453 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 893 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 816 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 775 1
Implant - Имплант 193 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22673 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1253 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3276 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2917 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2426 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 913 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 125 1
Microsoft Windows - уязвимости - Microsoft Windows угрозы - Вредоносное ПО - WMF-уязвимости - Eternalblue - EternalRomance 73 1
Metasploit Framework - Платформа тестирования на проникновение и имитации сетевых кибератак 50 1
Microsoft Windows NTLM - NT LAN Manager - протокол сетевой аутентификации 43 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 844 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5598 1
Зайцев Михаил 340 1
Галушкин Олег 182 1
Иран - Исламская Республика Иран 1152 1
Египет - Арабская Республика 1081 1
Россия - РФ - Российская федерация 164066 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54370 1
Венгрия 855 1
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 19 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 212 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15803 1
Энергетика - Energy - Energetically 5769 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 868 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Создано именных указателей - 196248.
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