Metasploit Framework Платформа тестирования на проникновение и имитации сетевых кибератак
Metasploit Framework и организации, системы, технологии, персоны:
|Водясов Алексей 222 2
|Мельникова Анастасия 372 2
|Зайцев Михаил 260 2
|Гинятуллин Роман 61 2
|Лагода Георгий 59 1
|Баулин Валерий 43 1
|Колосова Ольга 1 1
|Osborne Charlie - Осборн Чарли 1 1
|Шилак Ксения 28 1
|Касперский Евгений 323 1
|Дрюков Владимир 43 1
|Волков Дмитрий 63 1
|Медведовский Илья 33 1
|Ермаков Кирилл 7 1
|Поляков Александр 53 1
|Скулкин Олег 37 1
|Гладырь Федор 3 1
|Федоров Дмитрий 23 1
|Колпаков Андрей 1 1
|Ярмак Денис 2 1
|Roberto Preatoni - Притони Роберто 4 1
|Кирьянов Кирилл 3 1
|Ковчунов Петр 3 1
|Камлюк Виталий 30 1
|Леонов Кирилл 13 1
|Сухов Михаил 4 1
|Фомина Юлия 3 1
|Cushman Andrew - Кушман Эндрю 1 1
|Hypponen Mikko - Хиппонен Микко 35 1
|Leonard Carl - Леонард Карл 2 1
|Maiffret Marc - Майффрет Марк 4 1
|Сирик Лидия 1 1
|Сюхин Иван 4 1
|ZDnet 660 2
|heise online - heise security 122 2
|BleepingComputer - Издание 337 1
|The Register - The Register Hardware 1551 1
|The Washington Post 333 1
|VentureBeat 90 1
|ComputerWorld 144 1
|SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Fortune Global 500 286 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 1
|МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
|РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
|РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 59 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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