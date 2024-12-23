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Metasploit Framework Платформа тестирования на проникновение и имитации сетевых кибератак



23.12.2024 Лидия Сирик, АБ «Россия»: Несмотря на хайп, сейчас ИИ применяется лишь для выдачи рекомендаций и подсказок 1
21.10.2024 Через популярный файловый сервер идет распространение троянов и криптомайнеров 1
30.08.2024 Проукраинские киберпреступники успешно атаковали ИТ-инфраструктуру российской промышленной компании 1
10.06.2024 Обновление Bi.Zone Secure DNS: повышение прозрачности трафика и управляемости сервиса 1
06.06.2024 Для шпионажа против России используется ранее неизвестный бэкдор 1
16.02.2024 Angara Security открывает программу стажировки по пентесту на 2024 год 1
30.05.2023 Система MaxPatrol SIEM получила масштабное обновление экспертизы 1
27.01.2023 MaxPatrol SIEM научилась выявлять атаки на доменную инфраструктуру и другие угрозы 1
11.01.2022 Российская кибергруппировка подбрасывает зараженные флешки военным предприятиям США 1
15.07.2021 «Ростелеком-Солар» будет использовать крупнейшую базу уязвимостей Vulners 1
02.06.2020 Group-IB назвала самые «жадные» программы-вымогатели 2019 года 1
23.04.2020 Бюрократия IBM оставила пользователей ее ПО беззащитными перед хакерами 1
01.04.2020 Хакеры научились взламывать ПК с помощью обычной почты и плюшевых медведей 1
17.02.2020 Родителям предложили сдавать детей в полицию за Linux и Tor 1
21.10.2019 Хакеры спрятали майнер криптовалюты Monero в аудиофайлы WAV 1
04.10.2019 Найден способ удаленно взламывать ПК с помощью LibreOffice 1
23.10.2018 Кибероружие АНБ используется против России, Египта и Ирана 1
19.07.2018 Group-IB: За атакой на «ПИР Банк» стоит группировка MoneyTaker 2
10.07.2018 Для взлома серверов HP достаточно запроса из одной буквы 1
30.05.2018 Eset: хакеры Turla меняют тактику 1
06.03.2018 Linux появился в магазине приложений Microsoft, но Windows считает его трояном 1
02.02.2018 Создан бесплатный инструмент для полностью автоматических кибератак. Достаточно только скачать 1
11.01.2018 Популярные жесткие диски WD MyCloud оказались уязвимы с 2014 года 1
11.12.2017 Хакеры-невидимки атаковали десятки банков в США, России и Великобритании 1
09.06.2017 Эксперты выяснили, какая ОС станет новой жертвой WannaCry 1
26.05.2017 Все дистрибутивы Linux под ударом: В Samba найдена многолетняя «дыра» 1
02.10.2013 Уязвимость во всех версиях IE привела к масштабной эпидемии 2
03.06.2013 NGS Distribution предлагает решения по обеспечению сетевой безопасности от Netasq 1
08.11.2012 Названы самые уязвимые промышленные ИТ-системы 1
19.10.2012 ERPScan 2.1: поиск уязвимостей SAP, ошибок в исходном коде ABAP и конфликтов полномочий 1
29.08.2012 Обнаружена сверхопасная уязвимость для компьютеров под Mac OS X, Linux и Windows 1
24.07.2012 Ядерные объекты Ирана атаковал новый опасный вирус 1
14.02.2012 Российский разработчик антивирусов нашел первый настоящий троян для «маков» 1
08.08.2011 Пользователи eEye Digital Security теперь могут протестировать свою сеть на наличие уязвимостей 1
04.06.2008 Хакеры блокировали сайт инструментов взлома 1
11.02.2008 В ПО ноутбука Eee PC обнаружена старая уязвимость 1
22.11.2007 iPhone – находка для шпиона 1
24.09.2007 Конференция BlueHat: Windows Mobile и виртуализация - в центре внимания 1
14.08.2006 Еще один эксплойт для Windows опубликован в Сети 1
27.07.2006 Google сможет искать зараженные сайты 2

Публикаций - 41, упоминаний - 45

Metasploit Framework и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1393 11
Microsoft Corporation 24625 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 4
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 3
Apple Inc 12101 3
GitHub 814 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 2
Turla - Хакерская группировка 20 2
MoneyTaker - Хакерская группировка 13 2
FIN7 - CombiSecurity - хакерская группировка 9 2
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 32 2
Shadow Brokers - Хакерская группировка 27 2
REvil - Хакерская группировка 48 2
Best Buy 215 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 2
Rapid7 17 2
Forcepoint - Websense 125 2
Siemens AG - Siemens Group 2589 2
Fiserv - First Data Corp 14 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 2
Broadcom - VMware 2359 1
Western Digital Corporation - WDC 548 1
X Corp - Twitter 2845 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
HP Inc. 5685 1
ESET - ESET Software 1133 1
D-Link - Д-Линк Трейд 361 1
HP - Hewlett-Packard 3623 1
Cylance 14 1
Cisco Talos 42 1
Trustwave - Trustwave SpiderLabs 22 1
BlackBerry Cylance 3 1
Arduino Software 60 1
TA505 - Хакерские группировки 7 1
Yandex - Яндекс 7340 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
SAP SE 5277 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
ПИР Банк 4 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
Superjob - Суперджоб 503 1
UPS 202 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
RAND Corporation 33 1
Visa International 1949 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 104 1
West Midlands Police - Полиция Уэст-Мидлендса 1 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 676 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 176 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 81 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 550 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 52 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
UK Central Bank of England - UK BoE - Банк Англии 18 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 36
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 24
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 20
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 771 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 10
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 9
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 8
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 7
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 6
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 5
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 664 5
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 5
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 4
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 4
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 4
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 277 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 3
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 655 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 3
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 397 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 3
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 780 2
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 412 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1736 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 22
Microsoft Windows 15657 14
Linux OS 9937 6
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 6
Microsoft Windows PowerShell 174 4
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 47 4
Microsoft Windows 10 1758 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 131 3
Kali Linux - GNU/Linux-LiveCD 20 2
Python - высокоуровневый язык программирования 929 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 2
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 94 2
ЦБ РФ - ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 26 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 2
Samba 146 2
PowerShell Empire - фреймворк 4 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 2
Siemens - SIMATIC WinCC SCADA 26 2
Microsoft Office Word 776 2
Sliver 11 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 270 1
Apple iOS 7809 1
Apple macOS 2059 1
Microsoft Office 3734 1
Discord 117 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 235 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 102 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 328 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 236 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 525 1
Apache OpenOffice 472 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
AutoSploit - Автоматический массовый эксплойт 1 1
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 120 1
DanderSpritz - Инструмент АНБ для анализа кода ПО 2 1
IBM IDRM - IBM Data Risk Manager 1 1
HPE iLO - HPE Integrated Lights Out 15 1
Фаматек - RAdmin - программа удалённого администрирования ПК для платформы Windows 34 1
Водясов Алексей 222 2
Мельникова Анастасия 372 2
Зайцев Михаил 260 2
Гинятуллин Роман 61 2
Лагода Георгий 59 1
Баулин Валерий 43 1
Колосова Ольга 1 1
Osborne Charlie - Осборн Чарли 1 1
Шилак Ксения 28 1
Касперский Евгений 323 1
Дрюков Владимир 43 1
Волков Дмитрий 63 1
Медведовский Илья 33 1
Ермаков Кирилл 7 1
Поляков Александр 53 1
Скулкин Олег 37 1
Гладырь Федор 3 1
Федоров Дмитрий 23 1
Колпаков Андрей 1 1
Ярмак Денис 2 1
Roberto Preatoni - Притони Роберто 4 1
Кирьянов Кирилл 3 1
Ковчунов Петр 3 1
Камлюк Виталий 30 1
Леонов Кирилл 13 1
Сухов Михаил 4 1
Фомина Юлия 3 1
Cushman Andrew - Кушман Эндрю 1 1
Hypponen Mikko - Хиппонен Микко 35 1
Leonard Carl - Леонард Карл 2 1
Maiffret Marc - Майффрет Марк 4 1
Сирик Лидия 1 1
Сюхин Иван 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Европа Восточная 3075 2
Иран - Исламская Республика Иран 1083 2
США - Колумбия - Вашингтон 1389 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Египет - Арабская Республика 1004 1
Япония 13282 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Израиль 2730 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Америка Латинская 1812 1
США - Калифорния - Купертино 271 1
США - Вашингтон - Редмонд 228 1
Испания - Королевство 3706 1
Украина 7608 1
Польша - Республика 1959 1
Таиланд - Королевство 816 1
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Китай - Тайвань 3984 1
Америка - Американский регион 2160 1
Европа 21767 1
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ZDnet 660 2
heise online - heise security 122 2
BleepingComputer - Издание 337 1
The Register - The Register Hardware 1551 1
The Washington Post 333 1
VentureBeat 90 1
ComputerWorld 144 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Fortune Global 500 286 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 59 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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