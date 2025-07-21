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Все категории 178858
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Сюхин Иван


УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 Solar 4Rays обнаружила новую хакерскую группировку Proxy Trickster 1
09.10.2024 Solar 4RAYS обнаружила новую атаку азиатской прогосударственной APT-группировки Obstinate Mogwai на российское ведомство 1
30.08.2024 Проукраинские киберпреступники успешно атаковали ИТ-инфраструктуру российской промышленной компании 2
26.08.2024 «Солар»: хакеры зашифровали инфраструктуру промышленной компании с помощью неустранимого изъяна Windows 1
25.04.2012 Победители конкурса «Путь к карьере» получили работу и возможность онлайн-обучения 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Сюхин Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1043 3
Microsoft Corporation 24956 3
АйТи 1393 1
Системы документооборота 501 1
Obstinate Mogwai - Хакерская группировка 7 1
АйТи Бастион - IT Bastion 116 1
AnyDesk Software GmbH 37 1
EY - Ernst & Young Global 375 1
KPMG 262 1
GitHub 894 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5091 1
Родная Речь - Publicis Groupe - VivaKi 2 1
Nike 188 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 126 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29723 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13170 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69462 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30934 3
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 310 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6543 2
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 302 2
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 422 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26323 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54121 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7592 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4437 2
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 391 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5124 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3852 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 279 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 838 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1525 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 446 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1917 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2378 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12971 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13052 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6426 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 710 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7163 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3050 1
Microsoft Windows 10 1824 2
Microsoft Windows 16026 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4825 2
Metasploit Framework - Платформа тестирования на проникновение и имитации сетевых кибератак 45 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 58 1
Microsoft Exchange Online 108 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 82 1
JetBrains TeamCity 20 1
Microsoft Office 3852 1
Apple iPad 3891 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 284 1
Kaspersky Internet Security 464 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1745 1
Суроегин Иван 1 1
Салогуб Александр 1 1
Родин Константин 30 1
Павлова Анастасия 1 1
Назарова Алёна 2 1
Романченко Олеся 1 1
Магомедова Марьям 1 1
Цыганкова Ольга 6 1
Кулаков Алексей 1 1
Хованов Станислав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151099 5
Азия - Азиатский регион 5645 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17649 2
Европа Восточная 3111 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44579 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7526 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14404 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3606 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6574 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53276 1
Английский язык 6784 1
Здравоохранение - Нервная система - ДЦП - Детские церебральные параличи - Infantile cerebral palsy 29 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 128 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1587 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 23 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373184, в очереди разбора - 748812.
Создано именных указателей - 178858.
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