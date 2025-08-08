Разделы

Безопасность
|

Solar 4Rays представила отчет о расследовании сложных кибератак в первом полугодии

В первой половине 2025 г. шпионаж и финансовая выгода стали главными целями профессиональных хакеров почти в 90% атак, в то время как доля хактивизма постепенно снижается, но все еще представляет серьезную опасность. Вместе с этим злоумышленники стали тщательнее выбирать жертв – число атакованных индустрий за год сократилось на 40%, а на одну организацию теперь могут одновременно нападать сразу две-три группировки. Такие выводы следуют из отчета о хрониках целевых кибератак в первом полугодии 2025 г., подготовленного экспертами центра исследования киберугроз Solar 4Rays ГК «Солар», архитектора комплексной кибербезопасности.

Отчет включает в себя данные, полученные в ходе расследования сложных кибератак, с которыми не справляются автоматизированные средства защиты.

Так, в первом полугодии большая часть расследований (68%) пришлась на атаки с целью шпионажа – это на 7 п.п. больше, чем в первом полугодии 2024 г. Доля вредоносной активности, направленной на вымогательство или майнинг криптовалют, тоже выросла на 8 п.п. год к году, до 20%. В свою очередь, количество атак хактивистов с целью привлечения внимания (включая уничтожение инфраструктуры и публикации украденных баз данных) сократилось на 4 п.п., до 8% – для сравнения, еще в 2023 г. этот показатель составлял 35%. По мнению экспертов Solar 4Rays, такая статистика говорит о смене целей хакеров. Теперь они заинтересованы не просто в громких кейсах взломов, а в получении денежных средств и ценной информации о деятельности ведущих российских организаций – особенно в период изменения геополитической обстановки.

Вместе с этим число атакованных индустрий в первом полугодии сократилось на 40% год к году, до 6 – это госсектор (36% всех расследований), промышленность (20%), ИТ-отрасль (12%), медицина (12%), энергетика (12%) и ритейл (8%). При этом доля атак год к году на госорганизации выросла на 5 п.п., а на промышленные предприятия – на 11 п.п.

Отдельно отметим, что эксперты Solar 4Rays в этом полугодии фиксировали случаи, когда сразу несколько хакерских группировок, не сговариваясь, атаковывали одну и ту же организацию – каждая со своими целями. Все это говорит о том, что теперь злоумышленники выбирают для взлома самые привлекательные организации из наиболее важных отраслей, которые прямо влияют на экономику и безопасность страны и ее граждан.

В большинстве случаев (46%) для совершения атаки хакеры использовали уязвимости в веб-приложениях, еще в 40% – скомпрометированные учетные записи. 7% расследованных атак начинались с фишинга, еще столько же – с атак через поставщиков, подрядчиков или клиентов.

Как власти потратят 35 млрд руб. на разработку перспективных технологий в сфере беспилотников
цифровизация

Несмотря на то, что большая часть атак (32%) длилась не больше недели, наблюдается тренд на увеличение промежутка времени, в течение которого хакеры находились в целевой инфраструктуре. Так, в первом полугодии доля инцидентов продолжительностью до месяца выросла на 7 п.п., до 16%, а атак длительностью до двух лет – на 10 п.п., тоже до 16%. По данным специалистов Solar 4Rays, это также говорит о высокой доле хакеров, нацеленных на шпионаж. Однако бывают и исключения – в одном из расследований эксперты обнаружили в инфраструктуре майнер, который проработал там незамеченным около 10 лет.

«В первом полугодии APT-группировки демонстрировали более фокусный подход к выбору жертв – теперь они атакуют только самые ценные с точки зрения шпионажа организации, как с политическими целями, так и для продажи похищенных данных на черном рынке. Однако практика показывает, что даже немногочисленные, но яркие атаки хактивистов с деструктивными целями все еще представляют серьезную опасность. Это говорит о необходимости всем организациям всерьез заняться построением комплексной кибербезопасности», – сказал Иван Сюхин, руководитель группы расследования инцидентов центра исследования Solar 4Rays, ГК «Солар».

Чтобы снизить вероятность возникновения кибератак, эксперты Solar 4Rays рекомендуют вовремя обновлять ПО и веб-приложения, контролировать удаленный доступ в инфраструктуру, соблюдать парольные политики, использовать продвинутые средства защиты (EDR, SIEM) наряду с классическим защитным ПО, а также повышать киберграмотность сотрудников. Более подробные рекомендации по противодействию кибергруппировкам можно узнать в отчете Solar 4Rays.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Курасов, «Финам»: Российские ИИ-модели сегодня конкурентоспособны на глобальном уровне

Власти придумали, как не лишать россиян мобильного интернета. Работать будут сайты из «белого списка»

Юлия Косова, UserGate: Возврат к зарубежным решениям сопряжен с высокими затратами

Новый гендиректор Intel под прицелом властей США. Он угрожает национальной безопасности

Обзор: Российские платформы виртуализации

У российских компаний провал в кибербезопасности. Две трети даже неопытный хакер сломает всего за несколько часов

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще