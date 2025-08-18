Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181150
ИКТ 14089
Организации 10942
Ведомства 1482
Ассоциации 1049
Технологии 3493
Системы 26038
Персоны 77946
География 2914
Статьи 1541
Пресса 1241
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2698
Мероприятия 866

Кулаков Алексей


УПОМИНАНИЯ


18.08.2025 Алексей Кулаков назначен вице-президентом по маркетингу и клиентскому опыту МТС 1
25.04.2012 Победители конкурса «Путь к карьере» получили работу и возможность онлайн-обучения 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кулаков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25009 1
EY - Ernst & Young Global 375 1
KPMG 262 1
Родная Речь - Publicis Groupe - VivaKi 2 1
Nike 188 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 127 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 453 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1939 1
Apple iPad 3894 1
Microsoft Office 3870 1
Суроегин Иван 1 1
Салогуб Александр 1 1
Сюхин Иван 6 1
Магомедова Марьям 1 1
Цыганкова Ольга 6 1
Хованов Станислав 1 1
Романченко Олеся 1 1
Павлова Анастасия 1 1
Назарова Алёна 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152084 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44778 1
Здравоохранение - Нервная система - ДЦП - Детские церебральные параличи - Infantile cerebral palsy 29 1
Английский язык 6807 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14511 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 23 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1597 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378510, в очереди разбора - 740417.
Создано именных указателей - 181150.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: