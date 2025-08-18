Алексей Кулаков назначен вице-президентом по маркетингу и клиентскому опыту МТС

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о назначении Алексея Кулакова вице-президентом по маркетингу и клиентскому опыту ПАО «МТС» с 15 августа. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Алексей Кулаков в должности вице-президента будет курировать направление маркетинга и маркетинговых коммуникаций, а также отвечать за совершенствование бизнес-процессов в целях создания беспрерывного клиентского опыта пользователей экосистемы МТС. Помимо этого, в зону ответственности Алексея войдет совершенствование бренда МТС в рамках новой стратегии, развитие приложения и всех точек контакта МТС с потребителем, а также взаимодействие бренда МТС и брендов экосистемы.

«Я рада сообщить о назначении Алексея Кулакова. Сейчас МТС, как технологический лидер и крупнейший оператор связи, уже шагнул за рамки привычного телекома. В B2C мы наполняем наш продуктовый портфель принципиально новыми для рынка продуктами и услугами, сочетающими в себе качественную связь и инновационные цифровые сервисы; а в B2B благодаря нашей экспертизе и уникальным продуктам становимся технологическим партнером бизнеса в его цифровой трансформации. Перед Алексеем стоит задача обновить маркетинговую стратегию МТС и выстроить новый клиентский опыт с учетом новых рынков, продуктов и технологий, в которых мы видим точки роста», — сказала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

Алексей Кулаков закончил МГТУ им. Баумана по специальности «Прикладная математика» До МТС Алексей занимал пост управляющего директора по маркетингу Lamoda, одного из крупнейших интернет-магазинов в России и СНГ. Там он отвечал за весь спектр маркетинговых коммуникаций, PR, контент, трафик, развитие программы лояльности, каналы работы с клиентом, маркетинг розничной сети Lamoda Sport, В2В маркетинг и монетизацию.

До этого, с 2001 по 2021 год, работал в структурах группы WPP. В частности, занимал позицию СЕО офиса группы агентств Mindshare в России.