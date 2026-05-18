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Германия Саксония Дрезден

Германия - Саксония - Дрезден

"Вид Дрездена на закате" 1822 г. Художник / Карл Густав Карус "Вид Дрездена на закате" 1822 г. Художник / Карл Густав Карус
Оскар Кокошка. Мост Августа. Дрезден. 1923 Оскар Кокошка. Мост Августа. Дрезден. 1923
"Вид Дрездена на закате" 1822 г. Художник / Карл Густав Карус

СОБЫТИЯ


18.05.2026 Завод TSMC в Японии впервые в истории вышел на прибыль 1
30.10.2025 Внезапно уволился директор крупнейшего контрактного чипмейкера США 1
06.06.2024 Лишь бы подальше от родины. Тайваньцы срочно выносят производство чипов за пределы острова 1
05.12.2023 В Германии не хватает более 80 тыс. специалистов для производства чипов 1
25.07.2023 Экономика победила. В Европе отберут $22 млрд у экологов и отдадут производителям чипов из США и с Тайваня 1
05.10.2022 «Микрон» и наследник мощностей «Ангстрема-Т» сплотились для выпуска «суверенных» чипов карт «Мир» и биометрических паспортов 1
11.01.2022 Российская кибергруппировка подбрасывает зараженные флешки военным предприятиям США 1
09.03.2021 На заводе Bosch в Дрездене выпущены первые кремниевые пластины для полупроводников 1
12.07.2016 В МГУ «дали толчок» чипам из пластмассы 1
13.10.2015 В Лионе прошел Фестиваль российской культуры FeelRussia 1
08.10.2015 10 и 11 октября в Лионе пройдет Фестиваль российской культуры FeelRussia 1
28.09.2015 В Ханое прошел фестиваль российской культуры FeelRussia 1
10.09.2015 26 сентября Фестиваль российской культуры FeelRussia пройдет в Ханое 1
02.09.2015 19 и 20 сентября в Шанхае пройдет Фестиваль российской культуры FeelRussia 1
26.03.2015 Ericsson запускает исследовательские проекты в области 5G на базе двух европейских университетов 1
18.08.2014 Немцы придумали, как добывать биткоины в 2 раза дешевле 1
24.05.2013 Европейские власти инвестируют 5 млрд евро в производство микроэлектроники 1
28.02.2013 Azimut Hotels под защитой бизнес-решения Eset 1
14.05.2012 Plastic Logic и «Роснано» объявили о революционном прорыве в электронике. ФОТО 1
03.10.2011 AMD снизила прогноз выручки за третий квартал 2011 г. 1
12.09.2011 Что такое «планшет Чубайса». Подробности, ФОТО, ВИДЕО 1
12.09.2011 Первый в мире тест "планшета Чубайса" 1
19.08.2011 Какой планшет Чубайс показал Путину? Подробности 1
01.07.2011 Рекорд: создано сильнейшее магнитное поле 1
17.06.2011 Уволено руководство бывших заводов AMD 1
18.01.2011 Завод «гибких дисплеев» в Зеленограде обойдется в $700 млн 1
12.01.2011 Совместное предприятие AMD потратит $5,4 млрд на производство процессоров в 2011 г. 1
22.12.2010 Фабрику «гибких дисплеев» построят в Зеленограде 1
17.12.2010 Дело о взятках HP российской Генпрокуратуре: новые подробности 1
15.12.2010 Российские и европейские микроэлектронщики объединились перед лицом азиатской угрозы 1
10.11.2010 Plastic Logic и «Роснано» построят в России завод по производству пластиковых дисплеев 1
10.08.2010 «Роснано» ведет переговоры о покупке разработчика гибкой электроники Plastic Logic 1
03.06.2010 Чипы AMD получили $3-миллиардную поддержку 1
07.09.2009 Арабы создают свою Силиконовую долину 1
06.08.2009 Россия не спасла ИТ-банкрота Qimonda 1
28.07.2009 Новый завод AMD спасет Нью-Йорк 1
24.04.2009 Россия спасет немецкого ИТ-банкрота? 1
17.03.2009 Intel запрещает AMD выпускать х86-процессоры 1
04.03.2009 Производством чипов AMD займется компания Globalfoundries 1

Публикаций - 104, упоминаний - 104

Германия и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4641 50
Intel Corporation 12811 24
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 19
GlobalFoundries - GF 103 11
Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 53 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 9
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 9
Samsung Electronics 11065 8
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 6
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 5
Infineon Technologies - Qimonda 30 5
Micron Technology - Micron Memory Japan - Elpida Memory 44 5
Toshiba Corporation 2980 4
Lenovo Motorola 3566 4
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 4
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 4
UMC - United Microelectronics Corporation 339 4
ST Engineering - Airbus Group - Elbe Flugzeugwerke 4 3
Microsoft Corporation 25775 3
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
PSMC - Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation - Powerchip Technology Corporation - Powerchip Semiconductor Corp 53 2
Formosa Plastics Group - Nanya Technology 61 2
ProMOS Technologies 21 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
ВЭБ.РФ - НМ-тех 56 2
Motorola Inc 1156 1
Lam Research - Novellus Systems 113 1
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 1
BlackMatter - Хакерская группировка 12 1
Marvell Technology Group - Marvell Semiconductor 65 1
AMD Saxony Manufacturing GmbH - MD Saxony Limited Liability Company & Co. KG 3 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 1
HPE Compaq - Digital Equipment Corporation - DEC 65 1
Spansion - FASL LLC - Fujitsu AMD Semiconductor 27 1
GIS - Global Information Services - AES - Advanced Electronic Systems AG - Altis Semiconductor SA 5 1
GIS - Global Information Services 5 1
JSMC - Jilin Sino-Microelectronics Company 2 1
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 10
Oak Investment Partners 13 4
Русский Стиль 45 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 36 4
ДаблМакс 3 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 3
Airbus Group - Airbus Industries 249 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 3
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 3
Airbus Freighter Conversion GmbH, AFC 2 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 19 2
AerCap 3 2
ZF Group - ZF Friedrichshafen AG 6 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Геометрия НПО 165 1
Резонанс НПП 407 1
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 1
Вьетнамско-Российский совместный банк, ВРБ - Vietnam-Russia Joint Venture Bank, VRB 1 1
NASA AFRC - Armstrong Flight Research Center - Лётно-исследовательский центр имени Армстронга - NASA Dryden Flight Research Center - Исследовательский центр НАСА имени Драйдена 29 1
Росатом - Наука и инновации АО - Гиредмет ФГУП - Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности 2 1
Heinz - Хайнц 26 1
La Scala - Teatro alla Scala - Ла Скала 3 1
Temasek Holdings 22 1
ПХК - Пермская химическая компания 2 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
UPS 216 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Акрон ГК - Acron 66 1
Superjob - Суперджоб 858 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
SBI Holdings - SBI Group 25 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 9
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Đảng Cộng sản Việt Nam - КПВ - Коммунистическая партия Вьетнама 6 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 1
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации 2 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 62 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 1
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