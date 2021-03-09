На заводе Bosch в Дрездене выпущены первые кремниевые пластины для полупроводников

Bosch начала выпуск первых кремниевых пластин для полупроводников в Дрездене, полностью автоматизировав процесс производства. Это важная веха на пути к открытию завода по производству микросхем будущего и ключевой шаг на пути к запуску производства чипов, запланированному на июнь 2021 г.

Новая фабрика в Дрездене, полноценный запуск которой запланирован на июнь 2021 г., – ответ Bosch на растущее применение полупроводниковых приборов в разных отраслях, а также демонстрация приверженности Германии высоким технологиям. На заводе будут изготавливать пластины диаметром 300 миллиметров, и при толщине всего 60 микрометров они будут тоньше человеческого волоса. В качестве специфических интегральных схем (ASIC) в автомобилях, например, эти полупроводники действуют как мозг автомобиля. Они обрабатывают информацию от датчиков и запускают дальнейшие действия, например, посылают молниеносное сообщение на подушку безопасности, чтобы сообщить ей о срабатывании. Хотя кремниевые чипы в размере всего несколько мм2, они содержат сложные схемы, иногда с несколькими миллионами отдельных электронных функций. Из пластин Bosch будет производить силовые полупроводники для использования в таких приложениях, как DC-DC преобразователи в электрических и гибридных автомобилях.

Помимо автомобильной промышленности, полупроводники находят все больше способов применения, в том числе в интернете вещей.

Изготовление чипа из полупроводниковой пластины – высокотехнологичный процесс, который включает в себя несколько сотен этапов. Для производства пластин требуется шесть недель и около 250 отдельных этапов изготовления, и все эти процессы полностью автоматизированы. В процессе работы на пластины наносятся мельчайшие детали размером в доли микрометра. Эти прототипы микросхем теперь могут быть впервые установлены и испытаны в электронных компонентах. В марте компания Bosch начнет первые производственные циклы по выпуску высокосложных интегральных схем.

Строительство объекта началось в июне 2018 г. на участке площадью около 100 тыс. м2, что сопоставимо с площадью 14 футбольных полей. Завод расположен в «Силиконовой Саксонии» – ответе Дрездена на Силиконовую долину. В конце 2019 г. было завершено строительство высокотехнологичной фабрики, обеспечивающей 72 тыс. м2 производственной площади. Затем начались работы по внутренней отделке и установка первого производственного оборудования в чистом помещении. В ноябре 2020 г. начальные элементы производства впервые завершили краткий автоматизированный производственный цикл. На заключительном этапе строительства на дрезденском заводе будут работать до 700 человек, которые будут контролировать и мониторить производство и техническое обслуживание оборудования.

Финансирование нового проекта осуществляется федеральным правительством Германии и, в частности, Федеральным министерством экономики и энергетики. Bosch планирует официально открыть свою фабрику по производству полупроводниковых пластин в июне 2021 г.