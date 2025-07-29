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DC-DC DC-to-DC converter


УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 4FAN расширяет ассортимент блоками питания 1
24.10.2024 Formula V Line представила новые серии блоков питания APMM-BM и APMM-GM 1
29.03.2024 XPG выпускает блок питания Core Reactor II VE и семейство вентиляторов Vento PWM 1
28.03.2023 XPG объявила о старте продаж нового блока питания Cybercore II Platinum 1
29.12.2022 Портативный медиаплеер для аудиофилов FiiO M11S 1
10.02.2022 Новинки Qtech: GEPON OLT серии QSW-9011-xxXB 1
09.03.2021 На заводе Bosch в Дрездене выпущены первые кремниевые пластины для полупроводников 1
19.08.2013 «Сбербанк» помог «Ангстрему» с выполнением госзаказов 1
24.02.2012 ZOOM.CNews представляет новые сплит-системы MDV на солнечных батареях 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

DC-DC и организации, системы, технологии, персоны:

Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 451 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 475 1
Qtech - Кьютэк 178 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1045 1
FiiO Electronics Technology Company 5 1
Midea 45 1
Boeing Defense, Space & Security - Spectrolab 11 1
Adata Technology 108 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7795 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 347 1
Boeing 1014 1
БФГ-кредит - БФГ-Банк 7 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 1
АЯК - Ассоциация Японские Кондиционеры 5 1
НИТОЛ - NITOL - NITOL SOLAR - УСС - Усолье-Сибирский Силикон - Усольехимпром 26 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3191 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3053 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2067 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1171 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 229 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17509 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2716 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54262 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2283 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8164 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14129 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1932 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5960 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6041 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2128 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3043 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 695 1
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 183 1
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 121 1
DBA - Digital Business Automation 45 1
RSTP - Rapid STP - Rapid spanning tree protocol - быстрый протокол основного дерева IEEE 802.1w 58 1
Triple Play - triple-play - высокоскоростной доступ в интернет, кабельное телевидение и телефонная связь по одному кабелю 103 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21473 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10177 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13070 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9919 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12565 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1905 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25216 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16608 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69639 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4452 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11706 1
Транспорт - Подушка безопасности - Supplemental Restraint System, SRS - система пассивной безопасности в транспортных средствах. 77 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 505 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8816 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7480 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2896 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6118 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9642 1
Наушники - Headphones 4160 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4647 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9963 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1877 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3286 1
Adata XPG - Adata Xtreme Performance Gear 48 2
Qtech QSW - серия коммутаторов 12 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 151 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1589 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 216 1
Apple Music 113 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 189 1
Дианов Алексей 17 1
Япония 13405 3
Россия - РФ - Российская федерация 151386 2
Земля - планета Солнечной системы 10509 2
Германия - Федеративная Республика 12828 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17681 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52808 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4029 1
Европа 24460 1
Южная Корея - Республика 6760 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2937 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1246 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3562 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1021 1
Солнечная система - Solar system 2536 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2784 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 792 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2593 1
Испания - Королевство 3743 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1920 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 936 1
Нидерланды 3578 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 690 1
Россия - СФО - Иркутская область 1183 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 666 1
Новая Зеландия 723 1
Монголия 358 1
Россия - Восточная Сибирь 298 1
США - Джорджия 327 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1608 1
Германия - Саксония - Дрезден 101 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5287 1
Франция - Французская Республика 7926 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 875 1
Китай - Тайвань 4072 1
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Ольхон 16 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 463 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19586 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49845 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1637 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4205 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 192 1
ВИЭ - Возобновляемые источники энергии - Возобновляемая (регенеративная) энергия - Renewable Energy - Альтернативная энергетика и экология - Низкоуглеродная энергетика - Чистая энергетика 43 1
Физика - Physics - область естествознания 2726 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4195 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1970 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 480 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5426 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1872 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53357 1
Энергетика - Energy - Energetically 5331 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5720 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6925 1
Спорт - Футбол 746 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2113 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5106 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2849 1
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 568 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2527 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1233 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1397 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6614 1
Металлы - Платина - Platinum 474 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 42 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 375 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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