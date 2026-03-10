Разделы

FiiO Electronics Technology Company

10.03.2026 «М.Видео»: продажи портативных медиаплееров выросли на 83% в 2025 году 1
29.12.2022 Портативный медиаплеер для аудиофилов FiiO M11S 2
27.08.2018 Обзор линейки наушников FiiO: FH1, F9 и F9 Pro 5
29.08.2016 Обзор плееров FiiO X3-II, X5-II и X1: праздник для аудиофилов 5
26.11.2015 Портативные аудиоплееры: догнать и обогнать смартфоны 2
09.11.2015 Что подарить партнерам по бизнесу на Новый год 1

Astell&Kern 3 2
Sony 6650 2
Cirrus Logic Inc 56 2
TeXet 56 1
iRiver 181 1
Cowon Systems 72 1
Renesas Electronics - Intersil 35 1
Google Russia - Гугл Россия 222 1
Apple Inc 12805 1
GoPro Inc 62 1
Digma 241 1
Wacom 142 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1141 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 539 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 335 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1489 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4731 4
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1987 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25842 4
Наушники - Headphones 4337 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14428 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7741 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6194 3
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4153 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58068 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3026 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10302 3
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 283 2
APE - Monkey’s Audio формат кодирования цифрового звука без потерь 76 2
SACD - Super Audio CD - неперезаписываемый оптический аудиодиск 89 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12951 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25662 2
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1921 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1898 2
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1118 2
Аналоговые технологии 2841 2
Эквалайзер - Equalize - темброблок 503 2
Lossless data compression - сжатие данных без потерь 46 2
Медиаплеер - Media player - аудиоплеер - audio player 239 2
Акустические устройства - ЦАП - цифро-аналоговый преобразователь - устройство для преобразования цифрового (обычно двоичного) кода в аналоговый сигнал - DAC, D/A, D2A, D-to-A - Digital-to-analog converter 65 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27288 2
WAV - Waveform Audio File Format 531 2
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1016 2
AAC - Advanced Audio Coding 468 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12776 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26285 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6569 2
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 372 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8443 2
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 213 2
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 274 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1112 1
DC-DC - DC-to-DC converter 11 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15054 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10554 1
Аксессуары 4162 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7441 3
Apple Lossless - Apple Lossless Encoder, ALE - Apple Lossless Audio Codec, ALAC - открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества цифровой музыки 34 2
Apple iPod 1550 2
Astell&Kern AK - серия плееров 3 1
SanDisk microSD - SanDisk microSDXC - SanDisk microSDHC - SanDisk M2 - SanDisk Memory Stock Micro - Sandisk MultiMediaCard 30 1
Apple iPad 3951 1
Google Android 14871 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1638 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 223 1
Google Android Wear OS 105 1
Apple Music 118 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 261 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5148 1
Толпыгин Никита 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 159339 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18464 3
Европа 24722 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5364 1
Япония 13587 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2547 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5309 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3751 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26188 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1660 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6331 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5361 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5998 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6451 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 351 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1728 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1840 1
Видеокамера - Видеосъёмка 709 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5346 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 474 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 785 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11485 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424202, в очереди разбора - 727022.
Создано именных указателей - 191427.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

