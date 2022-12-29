Портативный медиаплеер для аудиофилов FiiO M11S

FiiO представляет портативный медиаплеер для аудиофилов M11S. Новинка развивает серию M11 и привносит в нее существенные улучшения. По сравнению с моделью M11, мощность выходов на наушники у M11S была еще немного повышена. При нагрузке 32 Ом балансный выход обеспечивает до 670 мВт мощности, при этом инженеры добились от схемы низкого собственного шума 1.8 мкВ, что на 62% ниже, чем в предыдущем поколении устройств.

Медиаплеер M11S основан на 8-ядерном процессоре Snapdragon 660, точно таком же, как в более дорогом флагманском плеере M17. Программная часть работает на современной Android 10 с отключенным микшером и пересчетом частоты семплирования глобально по всей ОС, так что при установке Apple Music и прочих приложений для стриминга пользователь может быть уверен в побитном воспроизведении файлов и максимальном качестве звука. Переключение фильтров и эквалайзер находятся в быстром доступе, без необходимости долго искать что-то в настройках. В плеере имеется поддержка MQA 8x для максимального качественного декодирования стриминговых форматов. Плеер можно подключить к ПК и в одно касание перевести в режим USB-ЦАП или закачать в память библиотеку медиафайлов. Батарея обеспечит до 14 часов непрерывного воспроизведения музыки.

Два ЦАПа ES9038Q2M с поддержкой любых форматов до 384 кГц / DSD256 работают в режиме dual mono и обеспечивают детальное воспроизведение музыки. Усилия разработчиков были направлены на достижение максимальной отдачи от качественной электронной начинки. Цифровые данные проходят через специальную разработанную FiiO схему с FPGA четвертого поколения с ФАПЧ и двумя кварцевыми фемтоклоками, что охватывает всю архитектуру и обеспечивает низкий джиттер для любых источников сигнала. Преобразователь ток-напряжение основан на высококачественном ОУ SoundPlus OPA1612, далее сигнал следует в схему фильтра на ОУ OPA1642. Балансные усилители собраны по фирменной схеме на кастомных чипах OPA926.

Система питания плеера состоит из трех ступеней: аккумулятор, далее DC-DC преобразователь, далее линейные стабилизаторы с высоким КПД и эффективным подавлением пульсаций. Каждый модуль системы, включая цифровую часть, ЦАП, подсистему предусиления на ОУ и усилитель для наушников имеют раздельное питание, изолированное друг от друга, чтобы достичь чистого динамичного звука в любых режимах работы, даже с требовательными наушниками.

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Технические характеристики FiiO M11S

Процессор Qualcomm Snapdragon 660; ОЗУ 3 ГБ; память 32 ГБ; слот MicroSD до 2 ТБ; ЦАП: два чипа ES9038Q2M; Bluetooth 5.0, чип WCN3990; экран 5 дюймов IPS 720p; батарея 5300 мАч; время автономной работы 14 ч; время заряда 3 ч; габариты 125,2х74х18,5 мм; вес 271 г.