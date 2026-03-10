«М.Видео»: продажи портативных медиаплееров выросли на 83% в 2025 году

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала рынок портативных медиаплееров в России. В 2025 г. продажи таких устройств показали заметный рост: спрос увеличился примерно на 83% в количественном выражении и превысил 153 тыс. штук. В денежном выражении рынок достиг около 425 млн руб., что на 63% больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Основной спрос на портативные медиаплееры в России формируется в бюджетных ценовых сегментах. Самым массовым диапазоном стал сегмент 1–1,5 тыс. руб., на который приходится 28,3% продаж. Еще 25% рынка занимают устройства стоимостью 1,5–2 тыс. руб.

При этом около 23,1% продаж приходится на модели дороже 2,5 тыс. руб., где представлены более функциональные устройства, включая плееры с поддержкой Bluetooth, увеличенным объемом памяти и улучшенными аудиохарактеристиками. Доля устройств в диапазоне 2–2,5 тыс. руб. составляет 12,7%, а 10,9% рынка занимают самые доступные модели стоимостью до тысячи руб.

Таким образом, более 64% всех проданных медиаплееров стоят дешевле 2 тыс. руб., что подтверждает ориентацию категории на простые и доступные устройства для прослушивания музыки и аудиокниг.

В количественном выражении лидером рынка портативных медиаплееров является Digma. Значительную долю продаж также занимают устройства без бренда, а среди других популярных производителей представлены Vita Musica, Mechen, Oilsky и Ruizu.

В денежном выражении структура рынка несколько отличается. Лидером также остается Digma, при этом заметные позиции занимают FiiO, HiBy и Shanling, а также Mechen и Ruizu, предлагающие функциональные модели с улучшенными аудиохарактеристиками.

С точки зрения функциональности большинство устройств остаются максимально простыми. Около 84% проданных плееров не имеют сенсорного экрана, а управление осуществляется с помощью физических кнопок. Модели с полноценным сенсорным интерфейсом занимают около 11% рынка, еще 5% приходится на устройства с базовым сенсорным управлением.

Такие устройства чаще всего покупают для прослушивания музыки. 58,5% устройств поддерживают только аудио, тогда как 41,5% моделей могут воспроизводить и видео.

Продажи медиаплееров имеют выраженную сезонность и заметно ускоряются во второй половине года. Пик спроса традиционно приходится на конец года — в период праздничных покупок.

Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» компании «М.Видео» Никита Толпыгин: «Рост спроса на портативные медиаплееры связан сразу с несколькими факторами. В первую очередь это интерес к простым и доступным устройствам для прослушивания музыки и аудиокниг, а также длительным периодом работы медиаплееров. Многие пользователи выбирают отдельный плеер именно для того, чтобы слушать контент без отвлекающих уведомлений, звонков и приложений, которые есть в смартфоне. Такие устройства также часто покупают детям, используют во время занятий спортом или в поездках. Дополнительным фактором роста остаётся доступная стоимость — большинство моделей стоят до 2 тыс. руб., поэтому медиаплееры нередко приобретают как первое персональное аудиоустройство или как компактную альтернативу смартфону».