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В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали импортозамещающие компоненты для промышленной электроники

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», завод «Микрон», в 2025 г. зарегистрировал четыре новых объекта интеллектуальной собственности. Среди них — одно изобретение и три микросхемы. Разработки предназначены для промышленной электроники и электроэнергетики. Об этом CNews сообщил представитель ОЭЗ «Технополис Москва».

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает особую поддержку высокотехнологичным и наукоемким отраслям, в том числе микроэлектронике. Это позволяет ускорить разработку и создание критически важной продукции. Только за 2025 г. резидент столичной ОЭЗ зарегистрировал одно изобретение и три микросхемы. В настоящее время в портфеле предприятия более 70 результатов интеллектуальной деятельности — 33 патента и 39 свидетельств по продуктам», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Новые разработки направлены на замещение импортной компонентной базы. Изобретение «Устройство генератора опорных напряжений» создано при государственной поддержке. Первые образцы планируют выпустить в 2027 г. Три другие разработки — универсальный DC-DC конвертор, линейный стабилизатор напряжения и полудуплексный трансивер — станут важной основой для промышленной электроники. Изделия предприятия будут использоваться в ключевых отраслях экономики: от автомобильной промышленности и робототехники до телекоммуникационных технологий.

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Особая экономическая зона «Технополис Москва» в 2026 г. отмечает 20-летний юбилей. За два десятилетия проект вырос из стартовой площадки для инноваций в ключевой хаб отечественной промышленности. Сегодня на 10 площадках ОЭЗ общей площадью более 430 гектаров работает свыше 240 высокотехнологичных предприятий. Они развивают микроэлектронику, приборостроение, биомедицину, ИТ-сферу и робототехнику. Количество созданных высококвалифицированных рабочих мест превышает 33 тыс.

Столица создает базу для технологического суверенитета страны. Благодаря городским решениям и мерам поддержки резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» наращивают выпуск инновационной продукции и расширяют присутствие на глобальных рынках. Это вносит вклад в реализацию национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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