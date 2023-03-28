XPG объявила о старте продаж нового блока питания Cybercore II Platinum

XPG, поставщик систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров, профессионалов киберспорта и технических энтузиастов, объявил о глобальном выпуске новейшей версии серии модульных блоков питания XPG Cybercore II с платиновым сертификатом.

Предлагая две модели мощностью 1000 Вт и 1300 Вт соответственно, это семейство блоков питания удовлетворяет потребности требовательных к мощности энтузиастов-любителей, геймеров, ориентированных на производительность, и создателей рабочих станций на базе ATX, оснащенных новейшими высокопроизводительными графическими процессорами. Обе версии совместимы с ATX3.0 и оснащены разъемом PCIe 5.0 12VHPWR (12 + 4 контакта), а также при этом имеют вентилятор, разработанный в сотрудничестве с Nidec. Эта серия предлагает одни из самых холодных и тихих блоков питания нового поколения на рынке.

Серия блоков питания XPG Cybercore ll Platinum отвечает всем строгим требованиям Intel ATX3.0 и обеспечивает быструю и удобную полностью модульную укладку кабелей, специально разработанную для высокопроизводительных графических карт и систем с высоким энергопотреблением. Таким образом, эти блоки питания оснащены разъемом 12VHPWR (12 + 4 контакта) и соответствующим кабелем прямо из коробки, обеспечивая надежность и совместимость с новейшими и будущими компонентами.

Серия XPG Cybercore ll устанавливает новый стандарт для блоков питания с двойной сертификацией. Они получили платиновые сертификаты как от Cybenetics, так и от 80 PLUS, предлагая уровень эффективности 92,91%, что выше, чем базовый уровень платиновой сертификации. Более того, сертификация акустического комфорта Cybenetics Lambda A- является следствием использования отмеченного наградами вентилятора XPG VENTO PRO 120 PWM, разработанного в сотрудничестве с Nidec. Это решение для обеспечивает высокоэффективное охлаждение и один из самых низких шумовых показателей на уровне ATX Platinum, доступном в настоящее время, а гарантированный срок службы вентилятора составляет 60 000 часов при температуре 60 °C. Тепловые и акустические характеристики еще более впечатляют в сочетании с компактной длиной устройства всего 16 см. Небольшой форм-фактор позволяет сборщикам ПК максимально эффективно использовать пространство внутри любого корпуса ATX, что приводит к лучшему размещению кабелей и большему пространству для дополнительного оборудования.

Серия Cybercore ll отличается технологической продвинутостью и качественными компонентами, такими как японские конденсаторы, что обязательно для блоков питания в этом ценовом сегменте. Они также оснащены DC-DC преобразователем, ИС управления питанием (PMIC) для управления уровнями напряжения и другими механизмами защиты, а также преобразователем высокой мощности с чередующейся коррекцией коэффициента мощности.

Блок питания XPG Cybercore II Platinum Certified обеспечивает восемь комплексных защит промышленного уровня (OPP, UVP, OVP, SCP, OTP, OCP, NLO и SIP) и предлагает 10-летнюю гарантию.