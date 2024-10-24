Formula V Line представила новые серии блоков питания APMM-BM и APMM-GM

Formula V Line, тайваньский бренд аппаратных решений для ПК, объявил о запуске своих новейших блоков питания: серий APMM-BM и APMM-GM.

Серия APMM-BM отличается полной модульностью, обеспечивающей гибкость и аккуратность сборки. Благодаря сертификации 80 Plus Bronze эта серия обеспечивает высокий КПД, гарантируя стабильную мощность при минимальных потерях энергии. Полностью модульная конфигурация позволяет пользователям подключать только необходимые кабели, делая сборку системы более простой и аккуратной. Серия APMM-BM также включает кабели ATX3.1 и PCIe5.1 для улучшенной совместимости с новейшими комплектующими. Кроме того, она имеет конструкцию печатной платы DC-DC, оптимизированную для входного напряжения 230 В, с показателями эффективности 85/88/85 и основной японский конденсатор, что обеспечивает стабильное и надежное питание. Уникально то, что серия APMM-BM оснащена вентиляторами 140 мм, которые больше стандартных вентиляторов 120 мм, используемых в большинстве блоков питания, что обеспечивает повышенную эффективность охлаждения и более тихую работу.

Розничная цена: APMM-650BM – 5790 руб, APMM-750BM – 6790 руб, APMM-850BM – 7790 руб.

Доступность: Октябрь 2024.

Серия APMM-GM: полная модульность с сертификатом 80PLUS Gold

Серия APMM-GM обладает высоким КПД, что подтверждено сертификатом 80PLUS Gold, а модульная конструкция обеспечивает пользователям простоту и аккуратность сборки. Качественные компоненты, включая основной японский конденсатор, и высокая энергоэффективность делают данные блоки питания идеальными для высокопроизводительных систем. Как и APMM-BM, серия APMM-GM также включает кабели ATX3.1 и PCIe5.1, что обеспечивает совместимость с новейшим оборудованием. Она использует конструкцию печатной платы LLC DC-DC и поддерживает полный диапазон входного напряжения, что делает ее универсальной и надежной в различных условиях электропитания.

Доступность: Ноябрь 2024.

Ключевые особенности серий APMM-BM и APMM-GM: сертификаты 80 Plus Bronze (APMM-BM) и 80 Plus Gold (APMM-GM) гарантируют экономию энергии и снижение тепловыделения; модульность: APMM-BM и APMM-GM предлагают полностью модульные конфигурации для более аккуратных сборок; совместимость с ATX3.1 и PCIe5.1: Серии APMM-BM и APMM-GM включают современные кабели ATX3.1 и PCIe5.1 для полной совместимости с новейшими комплектующими; высококачественные компоненты: Японские конденсаторы и надежная схемотехника обеспечивают стабильное выходное напряжение и повышенную долговечность; тишина работы: Интеллектуальное управление вентилятором обеспечивает эффективное охлаждение и бесшумную работу даже при высоких нагрузках; безопасность и надёжность: Комплексные функции защиты защищают от перенапряжения, перегрузки по току, коротких замыканий и многого другого.

С помощью серий APMM-BM и APMM-GM линия Formula V стремится удовлетворить растущие требования современных сборок ПК, сочетая эффективность, долговечность и удобство. Эти блоки питания идеально подходят для широкого спектра применения, от игровых установок до профессиональных рабочих станций, предоставляя пользователям надежное питание, в котором они нуждаются.