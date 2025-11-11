Formula V Line представляет серию блоков питания FV: от 80 PLUS White до Platinum

Formula V Line представляет свою самую полную линейку блоков питания — серию FV. Охватывая уровни эффективности 80 PLUS White, Bronze, Gold и Platinum, новая серия предлагает диапазон мощностей от 550 Вт до 1200 Вт, с модульными и немодульными конфигурациями для удовлетворения различных потребностей пользователей. Об этом CNews сообщили представители Formula V Line.

– Серия FV White (650 Вт / 750 Вт) Блоки питания начального уровня. Они имеют сертификат 80 PLUS White. Оснащены APFC, независимыми DC-DC преобразователями по каждой линии и шестью видами защит.

– Серия FV Bronze (550 Вт / 650 Вт / 750 Вт / 850 Вт) с сертификацией 80 PLUS Bronze. Блоки оснащены полностью японскими конденсаторами, а также соответствуют стандартам ATX 3.1, PCIe 5.1 и имеют разъем 12v2x6 (версии на 750 и 850Вт). Блоки питания построены на архитектуре Dual-Forward + DC-DC, также оснащены APFC и шестью видами защит.

– Серия FV Gold (650 Вт / 750 Вт / 850 Вт / 1000 Вт). Блоки оснащены полностью японскими конденсаторами, а также соответствуют стандартам ATX 3.1, PCIe 5.1 и имеют разъем 12v2x6. Блоки питания построены на архитектуре Half-Bridge LLC + DC-DC, также оснащены APFC и шестью видами защит.

– Серия FV Gold Modular (650 Вт / 750 Вт / 850 Вт / 1000 Вт / 1200 Вт) Полностью модульная кабельная система для удобного управления кабелями и более чистых сборок, с эффективностью, сертифицированной 80 PLUS Gold. Блоки оснащены полностью японскими конденсаторами, а также соответствуют стандартам ATX 3.1, PCIe 5.1 и имеют разъем 12v2x6. Блоки питания построены на архитектуре Half-Bridge LLC + DC-DC, также оснащены APFC и шестью видами защит.

– Серия FV Platinum Modular (1000 Вт / 1200 Вт) Блоки питания высшего уровня с сертификацией 80 PLUS Platinum, обеспечивающие стабильное, высокоэффективное питание для продвинутых игровых ПК и рабочих станций. Блоки полностью модульные и оснащены полностью японскими конденсаторами от производителей первого эшелона, а также соответствуют стандартам ATX 3.1, PCIe 5.1 и имеют разъем 12v2x6. Блоки питания построены на архитектуре Half-Bridge LLC + DC-DC, также оснащены APFC и шестью видами защит.

Ключевые особенности серии FV: диапазон мощностей от 550 Вт до 1200 Вт; сертифицированная эффективность от White до Platinum; выбор между модульной или немодульной кабельной системой; охлаждение 120-мм вентилятором с оптимизированным воздушным потоком; собраны с использованием японских конденсаторов с высокой термостойкостью; срок гарантии три года для 80 Plus White, пять лет для 80 Plus Bronze, 10 лет для 80 Plus Gold и Platinum.

Блоки питания FV уже доступны в продаже в России.