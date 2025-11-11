Разделы

Техника
|

Formula V Line представляет серию блоков питания FV: от 80 PLUS White до Platinum

Formula V Line представляет свою самую полную линейку блоков питания — серию FV. Охватывая уровни эффективности 80 PLUS White, Bronze, Gold и Platinum, новая серия предлагает диапазон мощностей от 550 Вт до 1200 Вт, с модульными и немодульными конфигурациями для удовлетворения различных потребностей пользователей. Об этом CNews сообщили представители Formula V Line.

– Серия FV White (650 Вт / 750 Вт) Блоки питания начального уровня. Они имеют сертификат 80 PLUS White. Оснащены APFC, независимыми DC-DC преобразователями по каждой линии и шестью видами защит.

– Серия FV Bronze (550 Вт / 650 Вт / 750 Вт / 850 Вт) с сертификацией 80 PLUS Bronze. Блоки оснащены полностью японскими конденсаторами, а также соответствуют стандартам ATX 3.1, PCIe 5.1 и имеют разъем 12v2x6 (версии на 750 и 850Вт). Блоки питания построены на архитектуре Dual-Forward + DC-DC, также оснащены APFC и шестью видами защит.

for1.jpg

Formula V Line

– Серия FV Gold (650 Вт / 750 Вт / 850 Вт / 1000 Вт). Блоки оснащены полностью японскими конденсаторами, а также соответствуют стандартам ATX 3.1, PCIe 5.1 и имеют разъем 12v2x6. Блоки питания построены на архитектуре Half-Bridge LLC + DC-DC, также оснащены APFC и шестью видами защит.

– Серия FV Gold Modular (650 Вт / 750 Вт / 850 Вт / 1000 Вт / 1200 Вт) Полностью модульная кабельная система для удобного управления кабелями и более чистых сборок, с эффективностью, сертифицированной 80 PLUS Gold. Блоки оснащены полностью японскими конденсаторами, а также соответствуют стандартам ATX 3.1, PCIe 5.1 и имеют разъем 12v2x6. Блоки питания построены на архитектуре Half-Bridge LLC + DC-DC, также оснащены APFC и шестью видами защит.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

– Серия FV Platinum Modular (1000 Вт / 1200 Вт) Блоки питания высшего уровня с сертификацией 80 PLUS Platinum, обеспечивающие стабильное, высокоэффективное питание для продвинутых игровых ПК и рабочих станций. Блоки полностью модульные и оснащены полностью японскими конденсаторами от производителей первого эшелона, а также соответствуют стандартам ATX 3.1, PCIe 5.1 и имеют разъем 12v2x6. Блоки питания построены на архитектуре Half-Bridge LLC + DC-DC, также оснащены APFC и шестью видами защит.

Ключевые особенности серии FV: диапазон мощностей от 550 Вт до 1200 Вт; сертифицированная эффективность от White до Platinum; выбор между модульной или немодульной кабельной системой; охлаждение 120-мм вентилятором с оптимизированным воздушным потоком; собраны с использованием японских конденсаторов с высокой термостойкостью; срок гарантии три года для 80 Plus White, пять лет для 80 Plus Bronze, 10 лет для 80 Plus Gold и Platinum.

Блоки питания FV уже доступны в продаже в России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Знаменитый экс-разработчик Microsoft: Windows – полный отстой. Нормальную ОС превратили в «магазин на диване». Видео

5 мифов о нагрузочном тестировании, которые стоят компаниям миллионов

Через несколько месяцев все смартфоны моментально устареют из-за новых китайских технологий. Особенно iPhone

Доля российских решений на рынке средств резервного копирования составляет более 50%

Главная новинка Apple никому не нужна. Производство iPhone Air остановлено почти полностью спустя два месяца после премьеры

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Российские межсетевые экраны NGFW 2025
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/