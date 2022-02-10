Новинки Qtech: GEPON OLT серии QSW-9011-xxXB

Компания Qtech продолжает развивать линейку оборудования GEPON и представляет новые GEPON-терминалы серии QSW-9011-xxXB. Данные OLT предназначены для установки в стандартные 19-дюймовые телекоммуникационные шкафы и стойки. Высота шасси – 1U.

Новые оптические линейные терминалы обеспечивают высокую производительность, а также соответствуют всем современным требованиям к сетевой надежности и безопасности. Основное отличие от предыдущих моделей – наличие BBU (Battery Backup Unit), который позволит сохранить данные в случае непредвиденного отключения питания. Оборудование успешно работает в сетях вещания Triple-play, системах IP-видеонаблюдения, корпоративных локальных сетях и Интернете вещей.

Особенности модельного ряда QSW-9011:

GEPON-терминалы отличаются количеством uplink-интерфейсов и EPON-портов, а также поддерживаемых абонентских устройств ONU. Кроме того, различные модификации (04XB/08XB/16XB) представлены моделями с разными вариантами электропитания: AC-AC, AC-DC, DC-DC.

• QSW-9011-04XB-xx-xx – один USB-интерфейс, четыре комбо GE-порта, 2×10 Гбит/с uplink-интерфейса и четыре EPON-порта. Поддержка 256 ONU с коэффициентом разделителя 1:64 на каждом порту;

• QSW-9011-08XB-xx-xx – один USB-интерфейс, четыре комбо GE-порта, 4×10 Гбит/с uplink-интерфейса и восемь EPONпортов. Поддержка 512 ONU с коэффициентом разделителя 1:64 на каждом порту;

• QSW-9011-16XB-xx-xx – один USB-интерфейс, четыре комбо GE-порта, 2×10 Гбит/с uplink-интерфейса и 16 EPON-портов. Поддержка 1024 ONU с коэффициентом разделителя 1:64 на каждом порту.

Функции управления:

• мониторинг вентиляторов, состояния портов;

• управление конфигурацией;

• управление EPON: DBA, авторизация ONU, ACL, QOS;

• настройка ONU в оперативном режиме;

• управление пользователями и сигналами тревоги.

Функции EPON:

Как будут дальше развиваться ВКС-решения Рынок видеоконференцсвязи

• ограничение скорости на основе портов и управление полосой пропускания;

• соответствие стандарту IEEE802.3ah;

• дальность передачи до 20 км;

• шифрование данных, группового вещания, разделения портов VLAN, RSTP;

«Железо как сервис» на площадке заказчика: нюансы выбора техника

• динамическое распределение полосы пропускания (DBA);

• автоматическое обнаружение ONU/соединения/удаленного обновления программного обеспечения;

• разделение VLAN и пользователей для предотвращения широковещательного шторма;

• поддержка различных конфигураций LLID и конфигурации с одним LLID;

• аварийное отключение питания;

• обнаружение проблем с каналом;

• поддержка изоляции портов.