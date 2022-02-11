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Qtech QSW серия коммутаторов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.02.2022 Новая модель в серии коммутаторов доступа Qtech QSW-3420 3
10.02.2022 Новинки Qtech: GEPON OLT серии QSW-9011-xxXB 1
26.01.2022 Qtech представила коммутатор доступа QSW-3420 3
18.10.2018 QTECH обновил серию коммутаторов для систем видеонаблюдения 12
23.06.2015 Qtech расширила модельный ряд коммутаторов QSW-3470 устройствами с поддержкой POE 1
21.04.2015 Qtech расширил линейку коммутаторов для операторов связи и сетей MAN 1
16.12.2014 «Телекор-Энергетика» создала внутриобъектную связь на Южноуральской ГРЭС-2 1
13.03.2013 Qtech применил технологию BWP в новых коммутаторах серии QSW-2910 1
20.02.2013 Qtech представил линейку бюджетных коммутаторов Fast Ethernet с поддержкой PoE+ 1
05.02.2013 QTECH выпустил новую серию коммутаторов с поддержкой технологии GPON 1
24.05.2012 «Мегаполис-Телеком» планирует удвоить количество абонентов в Иркутской области с помощью решений Qtech 1
07.03.2012 «МегаФон» строит сеть фиксированного ШПД в Башкирии на базе оборудования Qtech 1

Публикаций - 13, упоминаний - 28

Qtech QSW и организации, системы, технологии, персоны:

Qtech - Кьютэк 211 12
Ростелеком 10948 2
МегаФон 10742 2
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 74 1
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 131 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 156 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 80 1
КИТ-Системс - Комплексные инфраструктурные решения и системы - Кит-Софт - Software KIT 32 1
Q-Boost - Кью Буст 2 1
Мегаполис-Телеком 5 1
Active CIS - TeleCore - Телекор 13 1
Росатом - ТВЭЛ - Т-КОМ 18 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
Eltex - Предприятие Элтекс 273 1
Инкома - Incoma 28 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 155 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 569 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 6
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 5
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 5
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 377 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 4
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 4
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 625 3
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Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 465 2
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 478 2
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 290 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 753 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 2
Multicast - Мультивещание - Многоадресное вещание 86 1
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 101 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 1
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 266 1
HASH function 19 1
Qtech QSRV - серия СХД 18 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 1
Информтехника ГК - МиниКом - Единая мультисервисная платформа профессиональной связи 25 1
UDV group - UDV ITM 19 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
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Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 1
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НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 125 1
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Ковальчук Борис 8 1
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