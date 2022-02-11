Новая модель в серии коммутаторов доступа Qtech QSW-3420

Qtech представляет новую модель в серии коммутаторов доступа QSW-3420: управляемый коммутатор QSW-3420-10T-POE-AC уровня L2+ с поддержкой PoE.

Линейка оборудования отличается универсальностью применения. Она подходит для локальной сети компании любого масштаба – от малого предприятия до среднего или крупного бизнеса.

Стандартные средства защиты – IP source guard, DHCP snooping и ARP inspection предотвращают негативное воздействие от сетевых атак. Избыточные соединения по Uplink-портам резервируют информационные каналы. Топологическое кольцо восстанавливается за 50 мс за счет использования протокола G.8032. Администратор сети может немедленно получать оповещение об аварийном прекращении подачи электропитания благодаря функции Dying GASP.

Новинка отличается от ранее представленной модели QSW-3420-28T-POE-AC по нескольким параметрам:

• измененное количество портов – восемь портов 10/100/1000BASE-T, два порта 100/1000BASE-X SFP;

• более компактные размеры;

• оптимальная стоимость.