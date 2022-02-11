Разделы

Техника
|

Новая модель в серии коммутаторов доступа Qtech QSW-3420

Qtech представляет новую модель в серии коммутаторов доступа QSW-3420: управляемый коммутатор QSW-3420-10T-POE-AC уровня L2+ с поддержкой PoE.

Линейка оборудования отличается универсальностью применения. Она подходит для локальной сети компании любого масштаба – от малого предприятия до среднего или крупного бизнеса.

Стандартные средства защиты – IP source guard, DHCP snooping и ARP inspection предотвращают негативное воздействие от сетевых атак. Избыточные соединения по Uplink-портам резервируют информационные каналы. Топологическое кольцо восстанавливается за 50 мс за счет использования протокола G.8032. Администратор сети может немедленно получать оповещение об аварийном прекращении подачи электропитания благодаря функции Dying GASP.

qsw-3420-10t-poe-ac.jpg

QSW-3420-10T-POE-AC

Новинка отличается от ранее представленной модели QSW-3420-28T-POE-AC по нескольким параметрам:

• измененное количество портов – восемь портов 10/100/1000BASE-T, два порта 100/1000BASE-X SFP;

• более компактные размеры;

• оптимальная стоимость.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Больше никакой надежды. Новые хозяева легендарного бренда BlackBerry полностью свернули разработку смартфонов

Apple «проговорилась» о новой ОС для своих многолетних секретных разработок

Благодаря показаниям конкурента «Крафтвэй» получил 300-миллионный контракт МВД на поставку защищенных ПК

Казначейство не смогло купить «железо» с одобренной ФСБ криптозащитой

Грядет небывалое подорожание SSD-накопителей из-за глупой оплошности производителей

Россияне бросились скупать дешевые ноутбуки и компьютеры, от которых отказались американцы

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые дорогие камеры на рынке в России: выбор ZOOM

Выгодно ли отапливать квартиру кондиционером? Мы все посчитали

Выбираем подарки на 23 февраля: лучшие гаджеты для автолюбителей

Показать еще

Наука

В соседней галактике нашли черную дыру уникального размера

Надежды рухнули: грунтовых вод на Марсе все-таки нет

Новый язык квантовых вычислений распутывает собственную запутанность
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022