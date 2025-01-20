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Dying Gasp мгновенное и гарантированное уведомление администратора сети о внештатном прекращении подачи электропитания



20.01.2025 Eltex начала производство мультигигабитного коммутатора доступа с возможностью резервирования питания 1
31.05.2022 MES2424P – новинка в линейке PoE-коммутаторов доступа Eltex 1
11.02.2022 Новая модель в серии коммутаторов доступа Qtech QSW-3420 1
26.01.2022 Qtech представила коммутатор доступа QSW-3420 1
12.09.2018 D-Link представила управляемые стекируемые коммутаторы 3 уровня DGS-3130 1
21.08.2018 D-Link представила новые управляемые гигабитные коммутаторы DGS-3000 1
18.10.2012 D-Link представила новые гигабитные абонентские терминалы GPON 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Dying Gasp и организации, системы, технологии, персоны:

D-Link - Д-Линк Трейд 361 3
Qtech - Кьютэк 170 2
Eltex - Предприятие Элтекс 151 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 3
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 500 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3086 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 4
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 211 4
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 760 4
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 108 4
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 125 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 3
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 379 3
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 229 3
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 473 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 3
IPv4 - Internet Protocol version 4 249 3
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 369 3
Web Interface - Веб-интерфейс 1683 3
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 102 3
MLD Snooping - Multicast Listener Query 15 3
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 247 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10759 3
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 128 3
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 798 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 2
ISC DHCPD - ISC DHCP daemon - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface 197 2
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 319 2
ERPS - Ethernet Ring Protection Switching 13 2
Multicast - Мультивещание - Многоадресное вещание 82 2
sFlow - стандарт для мониторинга компьютерных сетей, беспроводных сетей и сетевых устройств 27 2
TACACS - TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System - сеансовый протокол 51 2
RMON - Remote Network MONitoring - протокол дистанционного мониторинга компьютерных сетей 48 2
Port Security - функция коммутатора 20 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 2
Spoofing - Спуфинг - IP-spoofing - GPS-spoofing - ARP-spoofing - DNS-spoofing - Bluetooth-spoofing 101 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 2
D-Link DGS - серия маршрутизаторов 13 2
D-Link LBD - Loopback Detection 29 2
D-Link ISM VLAN 12 2
Qtech QSW - серия коммутаторов 12 2
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 148 1
D-Link DPS - серия источников питания в стандартную 19-дюймовую стойку 4 1
Eltex ECCM 2 1
Dell EMC OpenManage Enterprise - Dell OMCI - OpenManage Client Instrumentation - OpenManage FlexSelect - OpenManage Mobile - OpenManage Secure Enterprise Key Manager - OpenManage Integration - OpenManage Ansible - OpenManage PowerEdge 38 1
D-Link GPON ONT - Абонентский терминал 3 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 1
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