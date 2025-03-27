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D-Link ISM VLAN


27.03.2025 D-Link представляет новую серию стекируемых 10G управляемых L3-коммутаторов DXS-3410 с Uplink-портами 25G SFP28 1
06.09.2023 Компания D-Link представляет новую серию стекируемых мультигигабитных управляемых L3-коммутаторов DMS-3130 1
12.09.2018 D-Link представила управляемые стекируемые коммутаторы 3 уровня DGS-3130 1
21.08.2018 D-Link представила новые управляемые гигабитные коммутаторы DGS-3000 1
06.02.2018 D-Link представила новые управляемые гигабитные PoE-коммутаторы 1
26.01.2016 D-Link расширил линейку управляемых гигабитных коммутаторов DGS-1210/ME 1
08.06.2015 D-Link расширил линейку гигабитных коммутаторов для операторских сетей Metro Ethernet 1
18.05.2012 D-Link расширил линейку управляемых коммутаторов серии DES-3200-xx 1
29.07.2011 D-Link выпустил новые управляемые стекируемые коммутаторы L2 с поддержкой PoE для СМБ 1
14.07.2011 D-Link представил новые коммутаторы для сетей Metro Ethernet 1
18.10.2010 D-Link представил новые управляемые гигабитные коммутаторы 1
14.10.2010 D-Link выпустил новое ПО для коммутаторов DES-1210-28/ME семейства Metro Ethernet 1
26.07.2007 D-Link анонсировал новое ПО для управляемых коммутаторов 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

D-Link ISM VLAN и организации, системы, технологии, персоны:

D-Link - Д-Линк Трейд 368 13
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 468 6
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 2
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 215 11
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 479 10
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 386 10
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 127 10
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2122 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11251 10
Web Interface - Веб-интерфейс 1709 9
TACACS - TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System - сеансовый протокол 54 9
IPv4 - Internet Protocol version 4 255 9
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 386 9
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 238 9
RMON - Remote Network MONitoring - протокол дистанционного мониторинга компьютерных сетей 49 9
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 114 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12627 9
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 324 9
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 255 9
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 137 8
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 508 8
Port Security - функция коммутатора 22 8
Командная строка - Command Line 374 8
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 801 8
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3661 7
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 982 7
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2928 7
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 326 7
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 765 7
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 106 7
MLD Snooping - Multicast Listener Query 16 7
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2134 7
ERPS - Ethernet Ring Protection Switching 15 6
LLDP - Link Layer Discovery Protocol - протокол канального уровня 29 6
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 250 6
sFlow - стандарт для мониторинга компьютерных сетей, беспроводных сетей и сетевых устройств 28 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4140 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30128 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28257 4
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 212 4
IEEE LACP - Link Aggregation Control Protocol - Протокол объединения нескольких физических каналов в один логический в сетях Ethernet 54 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3166 3
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 91 3
D-Link LBD - Loopback Detection 31 9
D-Link Safeguard Engine 19 7
D-Link DGS - серия маршрутизаторов 14 6
Apple Mac - Apple Macintosh 2990 2
D-Link DPS - серия источников питания в стандартную 19-дюймовую стойку 4 2
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 44 1
Microsoft NLB IPv6 1 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 268 1
Nokia PSE - Photonic Service Engine - Оптические когерентные цифровые сигнальные процессоры 14 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 649 3
Россия - РФ - Российская федерация 146658 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1500 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 277 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1487 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2001 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17613 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43675 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 452 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1239 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2282 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3031 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4012 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1687 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2781 1
Россия - СФО - Новосибирск 4363 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1134 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1578 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 723 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1169 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 532 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 708 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 293 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11084 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29592 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51822 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9986 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4078 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5015 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 387 1
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