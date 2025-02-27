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ERPS Ethernet Ring Protection Switching



27.02.2025 D-Link представляет новую серию мультигигабитных управляемых коммутаторов DMS-1250 1
11.12.2023 Origo представила новые управляемые L3-коммутаторы OS6112F и OS3228F с оптическими портами SFP и 10G SFP+ 1
06.09.2023 Компания D-Link представляет новую серию стекируемых мультигигабитных управляемых L3-коммутаторов DMS-3130 1
11.07.2023 D-Link представила новую серию гигабитных PoE-коммутаторов DSS-200G 1
25.09.2019 D-Link начала поставки новых гигабитных настраиваемых PoE-коммутаторов 1
12.09.2018 D-Link представила управляемые стекируемые коммутаторы 3 уровня DGS-3130 1
21.08.2018 D-Link представила новые управляемые гигабитные коммутаторы DGS-3000 1
27.04.2018 D-Link представила мультигигабитные коммутаторы c поддержкой 2.5GBASE-T 2
27.10.2016 D-Link представил коммутатор с увеличенным количеством медных портов 1
28.07.2015 D-Link представил новый управляемый стекируемый коммутатор DGS-1510-28XMP c 4 портами 10G SFP+ и поддержкой PoE 1
12.08.2013 ТТК организовал оптическое кольцо 40G в Башкирии 2
18.05.2012 D-Link расширил линейку управляемых коммутаторов серии DES-3200-xx 1
29.07.2011 D-Link выпустил новые управляемые стекируемые коммутаторы L2 с поддержкой PoE для СМБ 1
09.06.2011 D-Link представил новый управляемый коммутатор серии xStack для сетей Metro Ethernet 2

Публикаций - 14, упоминаний - 17

ERPS и организации, системы, технологии, персоны:

D-Link - Д-Линк Трейд 366 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2047 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 467 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1695 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12589 10
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 474 9
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 323 9
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 505 9
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 247 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11137 9
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 800 9
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2902 8
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 126 8
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 111 8
IPv4 - Internet Protocol version 4 252 7
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 381 7
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 214 7
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 102 7
MLD Snooping - Multicast Listener Query 16 7
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 135 7
Командная строка - Command Line 372 7
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 252 7
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 763 6
RMON - Remote Network MONitoring - протокол дистанционного мониторинга компьютерных сетей 48 6
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 381 6
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2116 6
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 320 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5766 6
TACACS - TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System - сеансовый протокол 53 5
Port Security - функция коммутатора 21 5
LLDP - Link Layer Discovery Protocol - протокол канального уровня 28 5
sFlow - стандарт для мониторинга компьютерных сетей, беспроводных сетей и сетевых устройств 27 4
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 235 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8218 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3653 4
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 972 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4065 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10175 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10821 4
IEEE LACP - Link Aggregation Control Protocol - Протокол объединения нескольких физических каналов в один логический в сетях Ethernet 53 4
Voice VLAN 13 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4112 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16047 3
D-Link LBD - Loopback Detection 30 11
D-Link ISM VLAN 12 6
D-Link Safeguard Engine 18 6
D-Link DGS - серия маршрутизаторов 14 4
D-Link Network Assistant 6 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2982 3
D-Link DPS - серия источников питания в стандартную 19-дюймовую стойку 4 2
D-Link D-View 8 2
D-Link DMS - серия мультигигабитных коммутаторов 3 1
Apple iPhone 6 4862 1
Microsoft NLB IPv6 1 1
D-Link DES - серия PoE-коммутаторов 6 1
Nokia PSE - Photonic Service Engine - Оптические когерентные цифровые сигнальные процессоры 14 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145613 2
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Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1150 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Стерлитамак 74 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1489 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 276 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 451 1
Россия - СФО - Новосибирск 4335 1
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2260 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3976 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1563 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 716 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 531 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 699 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11022 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9906 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 3
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4983 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3132 1
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