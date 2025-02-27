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Port Security функция коммутатора



27.02.2025 D-Link представляет новую серию мультигигабитных управляемых коммутаторов DMS-1250 1
06.09.2023 Компания D-Link представляет новую серию стекируемых мультигигабитных управляемых L3-коммутаторов DMS-3130 1
05.04.2022 D-Link представила российское ПО для коммутаторов серий DGS-1210 и DGS-1250 1
12.09.2018 D-Link представила управляемые стекируемые коммутаторы 3 уровня DGS-3130 1
21.08.2018 D-Link представила новые управляемые гигабитные коммутаторы DGS-3000 1
06.02.2018 D-Link представила новые управляемые гигабитные PoE-коммутаторы 1
27.06.2017 D-Link представила гигабитный коммутатор DGS-1100-08PD с функцией резервирования питания 1
26.01.2016 D-Link расширил линейку управляемых гигабитных коммутаторов DGS-1210/ME 1
06.08.2015 D-Link расширил линейку гигабитных настраиваемых коммутаторов серии Web Smart 1
28.07.2015 D-Link представил новый управляемый стекируемый коммутатор DGS-1510-28XMP c 4 портами 10G SFP+ и поддержкой PoE 1
08.06.2015 D-Link расширил линейку гигабитных коммутаторов для операторских сетей Metro Ethernet 1
21.05.2012 D-Link представил новую серию настраиваемых коммутаторов DGS-1500-XX с расширенным функционалом 1
29.07.2011 D-Link выпустил новые управляемые стекируемые коммутаторы L2 с поддержкой PoE для СМБ 1
14.07.2011 D-Link представил новые коммутаторы для сетей Metro Ethernet 1
19.04.2011 D-Link представил новый управляемый коммутатор серии Web Smart для СМБ 1
30.11.2010 TP-Link представила управляемый коммутатор TL-SL5428E с поддержкой Gigabit Ethernet 1
13.05.2008 D-Link пополнил линейку управляемых коммутаторов 1
26.09.2007 D-Link пополнил линейку управляемых коммутаторов 1
13.09.2007 D-Link выпустил новые управляемые коммутаторы Gigabit Ethernet 1
08.02.2007 D-Link анонсировал новую серию управляемых коммутаторов 1
15.08.2005 D-Link анонсировал серию управляемых коммутаторов Fast Ethernet 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Port Security и организации, системы, технологии, персоны:

D-Link - Д-Линк Трейд 366 19
TP-Link - ТП-Линк 205 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 467 5
UPS 206 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12589 16
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 111 16
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 800 16
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11137 16
Web Interface - Веб-интерфейс 1695 15
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2902 15
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 126 15
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 474 14
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 135 14
Командная строка - Command Line 372 14
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 323 13
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 102 13
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 505 13
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 252 13
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3653 12
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2116 12
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 214 11
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 247 11
IEEE LACP - Link Aggregation Control Protocol - Протокол объединения нескольких физических каналов в один логический в сетях Ethernet 53 11
IPv4 - Internet Protocol version 4 252 10
RMON - Remote Network MONitoring - протокол дистанционного мониторинга компьютерных сетей 48 9
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 381 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8218 9
LLDP - Link Layer Discovery Protocol - протокол канального уровня 28 8
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5766 8
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 381 7
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 972 7
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 763 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16047 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27870 7
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2130 7
TACACS - TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System - сеансовый протокол 53 6
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 235 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24308 6
RSTP - Rapid STP - Rapid spanning tree protocol - быстрый протокол основного дерева IEEE 802.1w 51 6
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3134 5
MLD Snooping - Multicast Listener Query 16 5
ERPS - Ethernet Ring Protection Switching 14 5
IEEE 802.1d SPT - Spanning Tree Protocol 17 5
sFlow - стандарт для мониторинга компьютерных сетей, беспроводных сетей и сетевых устройств 27 4
D-Link LBD - Loopback Detection 30 14
D-Link Safeguard Engine 18 12
D-Link ISM VLAN 12 8
D-Link DGS - серия маршрутизаторов 14 5
Apple Mac - Apple Macintosh 2982 3
D-Link DPS - серия источников питания в стандартную 19-дюймовую стойку 4 3
D-Link Network Assistant 6 3
Nokia PSE - Photonic Service Engine - Оптические когерентные цифровые сигнальные процессоры 14 1
TP-Link TL - TP-Link TL-MR - серия маршрутизаторов 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 5
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 645 3
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Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1489 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 276 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1973 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 451 1
Россия - СФО - Новосибирск 4335 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1670 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 290 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1124 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1161 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2989 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3976 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1233 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 699 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2762 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2260 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1563 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 716 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 531 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11022 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4048 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9906 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11010 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4983 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6437 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5820 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3665 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8589 1
Металлы - Медь - Copper 796 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 2
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