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D-Link DMS D-Link DES D-Link DIS серия коммутаторов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.06.2026 Компания D-Link расширяет линейку промышленных коммутаторов 1
27.02.2025 D-Link представляет новую серию мультигигабитных управляемых коммутаторов DMS-1250 1
21.10.2024 TFortis Device Manager включен в Единый реестр российского ПО Минцифры 1
11.07.2023 D-Link представила новую серию гигабитных PoE-коммутаторов DSS-200G 1
05.03.2022 D-Link представила новую точку доступа Wi-Fi 6 с поддержкой бесшовного роуминга 1
08.07.2021 D-Link представила новый промышленный гигабитный коммутатор DIS-100G-8W 3
04.03.2021 Выбор коммутатора для систем видеонаблюдения: требования и стандарты 1
28.10.2020 D-Link представила новый PoE-коммутатор DES-1009MP с повышенным бюджетом мощности 6
23.07.2020 D-Link представила новый промышленный медиаконвертер DIS-M100G-SW 4
27.11.2018 D-Link начала российские продажи гигабитного PoE-коммутатора DGS-1010MP 2
01.10.2018 D-Link представила промышленные коммутаторы DIS-100G. Цены 13
27.04.2018 D-Link представила мультигигабитные коммутаторы c поддержкой 2.5GBASE-T 11
16.03.2018 D-Link представила корпоративную облачную платформу Nuclias и новинки сетевого оборудования 1
04.08.2015 D-Link представил новые компактные настраиваемые коммутаторы с увеличенным бюджетом мощности PoE 1
17.06.2014 «Акадо» отследила похитителя своего коммутатора на сайте Avito.ru 1
26.09.2007 D-Link пополнил линейку управляемых коммутаторов 1
26.06.2007 D-Link договорился о сотрудничестве с «Протон-ССС» 1
27.06.2003 DES-7000 - 14-слотовый коммутатор с поддержкой 288 портов 2

Публикаций - 18, упоминаний - 52

D-Link DMS и организации, системы, технологии, персоны:

D-Link - Д-Линк Трейд 393 14
Протон-ССС 1 1
TP-Link - ТП-Линк 229 1
Telegram Group 2853 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Екатеринбург 30 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1563 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13519 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3772 1
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 561 11
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 868 10
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3312 9
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4538 9
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 474 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13359 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10681 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6536 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17748 6
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 131 6
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 613 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8638 5
Web Interface - Веб-интерфейс 1994 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6793 5
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 265 5
RSTP - Rapid STP - Rapid spanning tree protocol - быстрый протокол основного дерева IEEE 802.1w 73 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11421 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3867 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12667 4
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 111 4
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1764 4
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 376 4
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2991 3
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1000 3
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1147 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35502 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10078 3
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 230 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27016 3
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 807 3
DIN-рейка - обобщённое название металлического профиля в электротехнике 101 3
ERPS - Ethernet Ring Protection Switching 19 3
EDGE - Enhanced Data rates for Global Evolution - EGPRS - Enhanced Data rates for GSM Evolution - цифровая технология беспроводной передачи данных для мобильной связи, которая функционирует как надстройка над 2G и 2.5G (GPRS)-сетями 195 2
IEEE 802.1d SPT - Spanning Tree Protocol 17 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14653 2
Вентилятор - Fan 1057 2
Сетевое оборудование - Ethernet - витая пара 206 2
IEEE 802.3х 4 2
PnP - Plug&Play 325 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6425 2
D-Link LBD - Loopback Detection 33 5
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 89 2
Fort Telecom - TFortis 17 1
D-Link D-View 10 1
Nokia PSE - Photonic Service Engine - Оптические когерентные цифровые сигнальные процессоры 14 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2325 1
TP-Link Omada SDN 15 1
D-Link Network Assistant 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 163775 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4435 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14734 1
Испания - Каталония - Барселона 751 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1758 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 702 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12126 5
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2675 2
Металлы - Медь - Copper 852 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21267 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56830 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4562 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1615 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2479 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1005 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3124 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11258 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3772 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6944 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2092 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3523 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 909 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 303 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 941 1
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