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D-Link D-View


27.03.2025 D-Link представляет новую серию стекируемых 10G управляемых L3-коммутаторов DXS-3410 с Uplink-портами 25G SFP28 1
30.06.2023 Компания D-Link представила программную платформу комплексного сетевого управления D-View 8. 1
16.11.2018 D-Link новые управляемые коммутаторы 3 уровня с поддержкой PoE 1
27.04.2018 D-Link представила мультигигабитные коммутаторы c поддержкой 2.5GBASE-T 1
23.03.2017 D-Link начинает продажи управляемых гигабитных коммутаторов 3 уровня серии DGS-3630 1
06.08.2015 D-Link расширил линейку гигабитных настраиваемых коммутаторов серии Web Smart 1
28.07.2015 D-Link представил новый управляемый стекируемый коммутатор DGS-1510-28XMP c 4 портами 10G SFP+ и поддержкой PoE 1
06.08.2012 D-Link расширила линейку настраиваемых коммутаторов серии Web Smart 1
21.05.2012 D-Link представил новую серию настраиваемых коммутаторов DGS-1500-XX с расширенным функционалом 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

D-Link D-View и организации, системы, технологии, персоны:

D-Link - Д-Линк Трейд 368 9
Web Interface - Веб-интерфейс 1709 7
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 326 7
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 801 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8241 6
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 137 6
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 508 6
Командная строка - Command Line 374 6
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 479 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4096 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12627 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11251 4
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 106 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3661 4
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 250 4
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3219 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2928 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4140 3
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 765 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3520 3
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 127 3
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 114 3
LLDP - Link Layer Discovery Protocol - протокол канального уровня 29 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5803 3
IEEE LACP - Link Aggregation Control Protocol - Протокол объединения нескольких физических каналов в один логический в сетях Ethernet 54 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10055 2
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 177 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30128 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16167 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2122 2
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 147 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 893 2
RSTP - Rapid STP - Rapid spanning tree protocol - быстрый протокол основного дерева IEEE 802.1w 57 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1013 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10198 2
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 692 2
IPv4 - Internet Protocol version 4 255 2
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 386 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 776 2
Вентилятор - Fan 986 2
D-Link LBD - Loopback Detection 31 4
D-Link Safeguard Engine 19 3
Linux OS 10106 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2990 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 429 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 649 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17613 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2282 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4012 1
Россия - РФ - Российская федерация 146658 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43675 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1687 1
Россия - СФО - Новосибирск 4363 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1169 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1578 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2781 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1500 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 532 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 277 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1487 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2001 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3031 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 723 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11084 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51822 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11050 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
Металлы - Медь - Copper 797 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5085 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9986 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29592 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 833 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 291 1
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