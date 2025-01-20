LLDP Link Layer Discovery Protocol протокол канального уровня
LLDP и организации, системы, технологии, персоны:
|Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 7
|Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 1
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