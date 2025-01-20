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LLDP Link Layer Discovery Protocol протокол канального уровня



20.01.2025 Eltex начала производство мультигигабитного коммутатора доступа с возможностью резервирования питания 1
21.10.2024 TFortis Device Manager включен в Единый реестр российского ПО Минцифры 1
02.05.2024 Fort Telecom обновила приложение TFortis Device Manager 1
19.10.2022 Линейка внешних точек доступа QTECH пополнилась новинкой 1
28.09.2020 В России на базе чипов Nvidia создали сервер для улучшения видео на лету 1
12.12.2018 D-Link представила новые корпоративные IP-телефоны 1
28.02.2018 D-Link представила обновленные версии IP-телефонов DPH-150S и DPH-150SE 1
06.02.2018 D-Link представила новые управляемые гигабитные PoE-коммутаторы 1
27.10.2016 D-Link представил коммутатор с увеличенным количеством медных портов 1
10.10.2016 D-Link представил настраиваемый коммутатор с оптическими портами 10G SFP+ 1
26.01.2016 D-Link расширил линейку управляемых гигабитных коммутаторов DGS-1210/ME 1
06.08.2015 D-Link расширил линейку гигабитных настраиваемых коммутаторов серии Web Smart 1
28.07.2015 D-Link представил новый управляемый стекируемый коммутатор DGS-1510-28XMP c 4 портами 10G SFP+ и поддержкой PoE 1
24.06.2015 Infinera расширила семейство облачных платформ Cloud Xpress 1
08.06.2015 D-Link расширил линейку гигабитных коммутаторов для операторских сетей Metro Ethernet 1
28.11.2014 В линейке ZyXEL появился новый гигабитный управляемый коммутатор MGS3520-28 1
06.08.2012 D-Link расширила линейку настраиваемых коммутаторов серии Web Smart 1
18.05.2012 D-Link расширил линейку управляемых коммутаторов серии DES-3200-xx 1
29.07.2011 D-Link выпустил новые управляемые стекируемые коммутаторы L2 с поддержкой PoE для СМБ 1
14.07.2011 D-Link представил новые коммутаторы для сетей Metro Ethernet 2
09.06.2011 D-Link представил новый управляемый коммутатор серии xStack для сетей Metro Ethernet 1
19.04.2011 D-Link представил новый управляемый коммутатор серии Web Smart для СМБ 1
08.07.2010 Allied Telesis обновила прошивку для линейки коммутаторов AT-9000/XX 2
28.10.2009 Allied Telesis представила новый гигабитный коммутатор с поддержкой PoE 1
23.04.2009 ZyXEL расширяет возможности коммутаторов Metro Ethernet 2
18.08.2008 Korenix выпустила новый управляемый коммутатор 1
28.03.2007 Fluke Networks выпустила новый сетевой мультиметр 2
04.11.2004 НР представила новые стекируемые гигабитные коммутаторы 2

Публикаций - 28, упоминаний - 33

LLDP и организации, системы, технологии, персоны:

D-Link - Д-Линк Трейд 361 15
ZyXEL Communications 291 2
Allied Telesis - Allied Telesyn 151 2
Telegram Group 1983 2
Nvidia Corp 3487 1
Erlyvideo - Эрливидео 1 1
Infinera 35 1
Cisco Systems 5114 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 196 1
Fluke Networks - Флюк СиАйЭс 36 1
Qtech - Кьютэк 170 1
MediaTek - Ralink 527 1
HPE Networking - HPE ProCurve 80 1
HP Inc. 5685 1
Cloud Networks - Облачные сети 35 1
Fort Telecom - Форт-Телеком 40 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 7
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 18
Web Interface - Веб-интерфейс 1683 17
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 473 16
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 15
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 500 15
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 318 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 14
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 798 14
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 108 13
Командная строка - Command Line 370 13
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 965 12
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 11
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 369 11
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 128 11
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 319 11
IPv4 - Internet Protocol version 4 249 10
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 10
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 125 10
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 247 10
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 379 9
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 211 9
RMON - Remote Network MONitoring - протокол дистанционного мониторинга компьютерных сетей 48 8
Port Security - функция коммутатора 20 8
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 102 8
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 7
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 760 7
MLD Snooping - Multicast Listener Query 15 6
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 229 6
TACACS - TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System - сеансовый протокол 51 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 6
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 5
ERPS - Ethernet Ring Protection Switching 13 5
IEEE LACP - Link Aggregation Control Protocol - Протокол объединения нескольких физических каналов в один логический в сетях Ethernet 53 5
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 4
D-Link LBD - Loopback Detection 29 11
D-Link Safeguard Engine 18 10
D-Link ISM VLAN 12 6
D-Link DGS - серия маршрутизаторов 13 3
D-Link Network Assistant 6 3
D-Link D-View 8 3
D-Link DPH - Серия IP-телефонов 14 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 2
Fort Telecom - TFortis 14 2
Nvidia Jetson 16 1
Erlyvideo Flussonic 4 1
Nvidia Jetson TX - платформа искусственного интеллекта 10 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 60 1
Microsoft Exchange 1714 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 157 1
Qtech QWO - серия точек доступа 5 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 66 1
D-Link DPS - серия источников питания в стандартную 19-дюймовую стойку 4 1
Microsoft NLB IPv6 1 1
Fluke Networks - IntelliTone 3 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Broadcom BCM chip 55 1
Куринной Павел 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 3
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 3
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Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 884 2
Металлы - Медь - Copper 791 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 2
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Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
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