Fort Telecom обновила приложение TFortis Device Manager

Fort Telecom обновила приложение TFortis Device Manager. Новая версия приложения упрощает работу тех, кто монтирует и поддерживает большие сети IP-видеонаблюдения. ПО позволяет развернуть сеть управления коммутаторами TFortis с использованием карт местности, на которых можно размещать коммутаторы на месте их реального расположения и отслеживать их состояние. Также для пользователей стало доступно обновление прошивки коммутаторов TFortis через приложение, включение или отключение портов и PoE, настройка SNTP сервера и включение протоколов SNMP и LLDP сразу для нескольких устройств. Важно отметить, что в TFortis Device Manager 3.1 улучшена производительность, оптимизировано обновление таблицы событий на экране мониторинга, внесены другие полезные изменения и исправления. В ПО реализованы такие практичные возможности, как отправка уведомлений о событиях на электронную почту или в Telegram.

Приложение TFortis Device Manager предназначено для управления сетью коммутаторов в рамках системы IP-видеонаблюдения. Несмотря на то, что для пользователей это приложение бесплатное, его функционал позволяет развернуть полнофункциональную сеть управления коммутаторами. Причем через интерфейс приложения можно работать не только с управляемыми коммутаторами TFortis серий PSW/SWU, но и с трансляторами сухих контактов TELEPORT. Возможности TFortis Device Manager позволяют вести поиск и настройку сетевого оборудования автоматически или по заданному диапазону, контролировать его состояние, выполнять оповещение с помощью сервиса Telegram и Email-сообщений, формировать отчеты и т.д.

Главным дополнением TFortis Device Manager версии 3.1 стала поддержка карт местности с возможностью размещения маркеров коммутаторов на месте их реального расположения. При этом карта, показывающая сеть управления коммутаторами, автоматически сохраняется при закрытии и восстанавливается при открытии приложения, позволяет отслеживать состояние сетевого оборудования (online/offline) и другие наиболее значимые параметры и свойства. Через приложение TFortis Device Manager можно получить информацию о состоянии оптического датчика вскрытия (для коммутаторов PSW-2G+, PSW-2G6F+ и PSW2G8F+), входов «сухой контакт» (Sensor 1 и Sensor 2) и линков на порту, режиме питания (230 В или встроенный ИБП), а также описания и местоположения устройств.

Повысить удобство управления сетью коммутаторов в приложении TFortis Device Manager 3.1 позволило размещение основных настроек на эргономичных вкладках. В частности, в новой версии приложения реализована возможность одним нажатием активировать протоколы SNMP и LLDP для нескольких находящихся в сети устройств одновременно. Кроме того, теперь в пару «кликов» можно выполнить включение портов и PoE коммутатора и/или настройку SNTP сервера, а также выбрать устройства для отображения в мониторинге. Впервые из приложения TFortis Device Manager стало доступно обновление прошивки коммутаторов TFortis, которое ранее выполнялось только в браузере.

Обновления версии 3.1 основаны на пожеланиях пользователей программного приложения TFortis Device Manager для управления коммутаторами сети. Новшества нацелены на обеспечение возможности быстро подключать, настраивать, мониторить оборудование, вовремя реагировать на сбои в работе камер видеонаблюдения и делать все это максимально удаленно.

Приложение TFortis Device Manager версии 3.1 для развертывания сети управления коммутаторами уже доступно для пользователей.