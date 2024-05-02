Разделы

ПО Софт Телеком
|

Fort Telecom обновила приложение TFortis Device Manager

Fort Telecom обновила приложение TFortis Device Manager. Новая версия приложения упрощает работу тех, кто монтирует и поддерживает большие сети IP-видеонаблюдения. ПО позволяет развернуть сеть управления коммутаторами TFortis с использованием карт местности, на которых можно размещать коммутаторы на месте их реального расположения и отслеживать их состояние. Также для пользователей стало доступно обновление прошивки коммутаторов TFortis через приложение, включение или отключение портов и PoE, настройка SNTP сервера и включение протоколов SNMP и LLDP сразу для нескольких устройств. Важно отметить, что в TFortis Device Manager 3.1 улучшена производительность, оптимизировано обновление таблицы событий на экране мониторинга, внесены другие полезные изменения и исправления. В ПО реализованы такие практичные возможности, как отправка уведомлений о событиях на электронную почту или в Telegram.

Приложение TFortis Device Manager предназначено для управления сетью коммутаторов в рамках системы IP-видеонаблюдения. Несмотря на то, что для пользователей это приложение бесплатное, его функционал позволяет развернуть полнофункциональную сеть управления коммутаторами. Причем через интерфейс приложения можно работать не только с управляемыми коммутаторами TFortis серий PSW/SWU, но и с трансляторами сухих контактов TELEPORT. Возможности TFortis Device Manager позволяют вести поиск и настройку сетевого оборудования автоматически или по заданному диапазону, контролировать его состояние, выполнять оповещение с помощью сервиса Telegram и Email-сообщений, формировать отчеты и т.д.

Главным дополнением TFortis Device Manager версии 3.1 стала поддержка карт местности с возможностью размещения маркеров коммутаторов на месте их реального расположения. При этом карта, показывающая сеть управления коммутаторами, автоматически сохраняется при закрытии и восстанавливается при открытии приложения, позволяет отслеживать состояние сетевого оборудования (online/offline) и другие наиболее значимые параметры и свойства. Через приложение TFortis Device Manager можно получить информацию о состоянии оптического датчика вскрытия (для коммутаторов PSW-2G+, PSW-2G6F+ и PSW2G8F+), входов «сухой контакт» (Sensor 1 и Sensor 2) и линков на порту, режиме питания (230 В или встроенный ИБП), а также описания и местоположения устройств.

Повысить удобство управления сетью коммутаторов в приложении TFortis Device Manager 3.1 позволило размещение основных настроек на эргономичных вкладках. В частности, в новой версии приложения реализована возможность одним нажатием активировать протоколы SNMP и LLDP для нескольких находящихся в сети устройств одновременно. Кроме того, теперь в пару «кликов» можно выполнить включение портов и PoE коммутатора и/или настройку SNTP сервера, а также выбрать устройства для отображения в мониторинге. Впервые из приложения TFortis Device Manager стало доступно обновление прошивки коммутаторов TFortis, которое ранее выполнялось только в браузере.

Обновления версии 3.1 основаны на пожеланиях пользователей программного приложения TFortis Device Manager для управления коммутаторами сети. Новшества нацелены на обеспечение возможности быстро подключать, настраивать, мониторить оборудование, вовремя реагировать на сбои в работе камер видеонаблюдения и делать все это максимально удаленно.

Приложение TFortis Device Manager версии 3.1 для развертывания сети управления коммутаторами уже доступно для пользователей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Два человека заочно арестованы в Москве по делу о хищениях на спецсвязи для ФСО России

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Российские тюремщики хотят за 470 миллионов разработать на СПО систему для хранения досье

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Центробанк и финансовая разведка России открыли сервис, отслеживающий покупки и продажи криптовалюты

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Роботы-питомцы, которых можно купить в России: выбор ZOOM

На дачу и обратно: лучшие российские алкотестеры

Обзор смартфона HUAWEI nova 12i: внимание на камеру

Показать еще

Наука

Найдена самая тяжелая пара черных дыр во Вселенной — они так велики, что не могут столкнуться и соединиться

Стеклянные сферы, выпавшие в виде осадков в Хиросиме, схожи по составу с ранней Солнечной системой, а не с Землей

Российские ученые открыли удивительные грязевые вулканы на дне Байкала
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024