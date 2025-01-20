Eltex начала производство мультигигабитного коммутатора доступа с возможностью резервирования питания

Компания Eltex запустила серийное производство мультигигабитного коммутатора MES2420B-24D. Он поможет раскрыть потенциал требовательного оборудования и станет надёжной основой для создания производительных сетей доступа компаний любого размера.

MES2420B-24D совместим с кабелями категории 5e, широко распространёнными в корпоративных сетях. Это даёт возможность модернизировать сеть без необходимости замены кабельной инфраструктуры.

В конфигурацию коммутатора входят 24 порта RJ-45 2,5 Гбит/с и четыре порта SFP+ 10 Гбит/с. Последние, помимо подключения к вышестоящему сетевому оборудованию, можно использовать для устройств, которым требуется скорость выше 2,5 Гбит/c, например точек Wi-Fi 7 и серверов. Пропускная способность в дуплексном режиме – 200 Гбит/с.

Большой размер MAC-таблицы, вмещающей 32768 записей, позволяет применять устройство в крупных сетях с множеством подключённых устройств.

MES2420B-24D включают расширенные функции управления трафиком, в том числе VLAN, QoS и Multicast, многоуровневого контроля доступа на основе различных критериев и защиты от различных угроз.

Устройство поддерживает как статическую маршрутизацию IPv4/IPv6, так и протоколы динамической маршрутизации RIP v1, v2 и OSPF v2, v3. Для использования устройства в качестве шлюза L3 по умолчанию применяется протокол VRRP, позволяющий обеспечить резервирование.

Одна из ключевых особенностей MES2420B-24D – резервирование питания с помощью аккумуляторной батареи. Коммутатор автоматически переключается на нее в случае недоступности основной линии питания 230 В. Помимо этого, устройство: осуществляет зарядку аккумулятора с помощью встроенного блока питания; проводит мониторинг состояния первичной сети и АКБ и отправляет уведомления при переходе с одного типа питания на другой; благодаря аппаратной поддержке технологии Dying Gasp администраторы оперативно получают уведомления о неполадках в системе питания, что позволяет своевременно реагировать на проблемы и минимизировать возможные простои в работе оборудования.

Для масштабирования и увеличения отказоустойчивости предусмотрена возможность стекирования до восьми юнитов.

Локальное управление и начальная настройка MES2420B-24D осуществляются через консольный порт на передней панели. Поддерживаются актуальные протоколы удалённого администрирования и аутентификации – SSH, Telnet, SNMP, LLDP, Syslog, Radius, TACACS+ и др.

Для удобной работы производитель рекомендует использовать систему Eltex Cloud Configuration Manager (ECCM), которая предоставляет централизованный интерфейс для конфигурирования, обновления и мониторинга оборудования сетевой инфраструктуры.

Мультигигабитный коммутатор MES2420B-24D доступен для тестирования и заказа.